Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Если бы американцы, которые сражались с британцами в 1812 году по обеим сторонам реки Ниагара, где и находятся знаменитые Ниагарские водопады, знали о тех миллионах туристах с их миллионами долларов 💵, которые стремятся прорваться на канадскую сторону реки Ниагара каждый год, они были бы очень удивлены. И может быть, сражались бы еще лучше, чтобы оставить этот берег за Америкой. Как говорят в народе — «Водопад — он и в Африке водопад». В целом, наверное, правда. Но отношении Ниагарских водопадов это выражение явно ошибочно. Дело в том, что только с канадской стороны Ниагарский водопад можно буквально «потрогать руками». Можно постоять в метре от того места где многотонная масса воды с шумом низвергается вниз и полюбоваться маленьким пароходиком, размером со спичечный коробок, который везет особо храбрых туристов в «самое пекло», а вернее в самый холод прямо под эти тоны падающей с неба воды. И как канадец и патриот своей страны я очень рад, что «мы», т, е, они, британцы, отстояли в этой войне «наш» канадский Ниагарский водопад и что теперь эти миллионы долларов туристов текут именно на нашу, канадскую сторону.

А если вы «случайно» оказались с американской стороны водопадов и можете легально пересечь границу туда и обратно, то советую не полениться и перейти или переехать небольшой мостик, разделяющий две страны и посмотреть на это чудо света именно с канадской стороны. А что делать если легально пересечь американско-канадскую границу нельзя, а нелегально не хочется? Все очень просто — звоните мне, пишите мне, заказывайте тур по Ниагаре с американской стороны и поверье, те, кто не может перейти через мостик с канадской стороны теперь будет завидовать вам.

Я приглашаю вас на экскурсию ⛳ по городку Ниагара Фолс, в течении которой за 5 — 6 часов вы увидите не только сами водопады, но много того, что тем канадцам, там за рекой, и не снилось. Первой остановкой на нашем маршруте будет старейший в Северной Америке Niagara Falls State Park, который разбит в 1886 году на берегу реки Ниагара и по которому мы спустимся к «американским» Ниагарским водопадам. Тут и начинается самое интересное…Уникальный «Cave of the Winds» тур приведет вас так близко к водопаду, что ближе уже просто некуда. Для начала мы спустимся на лифте на глубину 53 метров вглубь ущелья и пройдем по деревянным мостикам на знаменитую «Веранду ураганов». До Bridal Veil Falls водопада всего 6 метров, уши закладывает от шума многотонной массы воды и огромная радуга, которая не пропадает даже ночью — такое зрелище запомнится вам на всю жизнь. Ну и какое посещение Ниагара Фолс может обойтись без знаменитого на весь мир тура «Maid of the Mist». Небольшой кораблик провезет туристов около или под всеми всех водопадами. Вы ощутите их мощь своей кожей, станете мокрыми с головы до ног (не волнуйтесь, специальные желтые плащики получает каждый, кто учавствует в туре) и сможете сделать фотографии 📸, которые будете показывать своим внукам и правнукам. Кроме водопадов — основной достопримечательности 🏛️ парка, мы посетим туристический центр этого региона -Visitor Center of Niagara, где кроме традиционного сувенирного магазина можно посмотреть спектакль в театре, который расположен внутри центра, а также увидеть тысячи цветов из региона Великих озер, которые представлены в ботаническом саду. Кроме того, там можно перекусить в ресторанчике на веранде, любуясь красотами окружающего парка и попивая пиво. (Пить пиво в старейшем в Америке парке 🌳, как и во всех других парках Америки и Канады, запрещено законом). Следующей остановкой на нашем пути будет Niagara Gorge Discovery Cente. Здесь туристы познакомятся с историей 📖 этого региона, увидят необычный трехмерный театр, интерактивные экспозиции, смогут вскарабкаться на настоящую гору и пройти по специально проложенным для туристов разнообразным познавательным маршрутам. В завершение тура мы обязательно посетим Аквариум Ниагары Фолс, где можно увидеть представление с пингвинами, морскими львами, морскими котиками и другими экзотическими морскими животными. Такое зрелище понравится и взрослым и детям.

Настоящей “изюминкой” нашего тура будет посещение Старого форта “Ниагара”. История Old Fort Niagara насчитывает более 300 лет. Во время колониальных войн в Северной Америке крепость в устье реки Ниагара имела жизненно важное значение, поскольку она контролировала доступ к Великим озерам и дальше на запад, в самое сердце американского континента. С завершением строительства канала Эри в 1825 году, стратегическое значение Форт Ниагара уменьшилось. Тем не менее до середины 20 века он играл большую роль, как важный форпост в масштабах всей страны. Три флага торжественно поднимаются ежедневно над плацу форта Ниагара. Они символизируют народы, история которых связана с Фортом Ниагара.

Первый, деревнянный военный пост на этом месте в 1679 году построили французы. Он назывался Fort-Conti. В 1726 году Франция построила здесь настоящий каменный бастион в стиле “французский замок”. В 1759 году контроль над фортом получила Великобритания. Это было результатом девятнадцати дней осады во время французской и индийской войны. В 1796 году, как один из итогов американской революции, форт был передан Соединенным Штатам. Последний раз британцы (читай канадцы), захватили форт в 1913 году во время канадско-американской войны. Он был окончательно передан Соединенным Штатам во второй раз в 1815 году, в конце войны 1812 года.

Война 1812 года была последним вооруженным конфликтом в котором учавствовал Форт Ниагара. С того времени и до середины 20 века он служил мирным пограничным постом. Последние подразделения армии были выведены из форта в 1963 году. Сегодня, Береговая охрана США представляет собой единственное военное присутствие на територии форта, так как рядом проходит граница Канады и Америки. Добро пожаловать в Ниагара Фолс. С канадской стороны или американской — приезжайте на любую, или на обе сразу, экскурсии 🧭 по этим уникальным местам с вашим персональным гидом останутся для вас одним из самых ярких воспоминаний.