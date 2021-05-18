Всё об Оттаве

Полезная информация об Оттаве

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Местное время в Оттаве
15:3556
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇦 Канада
Название городаОттава
По-английскиOttawa
Это столицаОттава является столицей Канады
Население города812 129 чел.
АэропортыГатинео YND, Макдональд — Картье YOW, Rockcliffe St YRO
Часовой поясAmerica/Toronto
Средняя высота71 м. от уровня моря

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Оттава

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