Полезная информация об Оттаве
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Местное время в Оттаве
15:3556
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇦 Канада
|Название города
|Оттава
|По-английски
|Ottawa
|Это столица
|Оттава является столицей Канады
|Население города
|812 129 чел.
|Аэропорты
|Гатинео YND, Макдональд — Картье YOW, Rockcliffe St YRO
|Часовой пояс
|America/Toronto
|Средняя высота
|71 м. от уровня моря
Где находится Оттава на карте
Оттава