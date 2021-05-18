Всё о Принс-Джордже

Полезная информация о Принс-Джордже

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Местное время в Принс-Джордже
13:4121
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇦 Канада
Название городаПринс-Джордж
По-английскиPrince George
Население города65 558 чел.
АэропортПринс-Джордж YXS
Часовой поясAmerica/Vancouver
Средняя высота578 м. от уровня моря

Где находится Принс-Джордж на карте

Принс-Джордж фото города
Принс-Джордж

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