Полезная информация о Принс-Джордже
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Местное время в Принс-Джордже
13:4121
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇦 Канада
|Название города
|Принс-Джордж
|По-английски
|Prince George
|Население города
|65 558 чел.
|Аэропорт
|Принс-Джордж YXS
|Часовой пояс
|America/Vancouver
|Средняя высота
|578 м. от уровня моря
Где находится Принс-Джордж на карте
Принс-Джордж