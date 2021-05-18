Полезная информация о Реджайне
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Местное время в Реджайне
12:0453
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇦 Канада
|Название города
|Реджайна
|По-английски
|Regina
|Столица региона
|Реджайна является столицей региона
|Население города
|176 183 чел.
|Аэропорт
|Реджайна YQR
|Часовой пояс
|America/Regina
|Средняя высота
|577 м. от уровня моря
Где находится Реджайна на карте
Реджайна
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