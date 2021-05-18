Всё о Реджайне

Полезная информация о Реджайне

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Местное время в Реджайне
12:0453
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇦 Канада
Название городаРеджайна
По-английскиRegina
Столица регионаРеджайна является столицей региона
Население города176 183 чел.
АэропортРеджайна YQR
Часовой поясAmerica/Regina
Средняя высота577 м. от уровня моря

Где находится Реджайна на карте

Реджайна фото города
Реджайна

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