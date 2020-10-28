Как добраться до Кракова на самолёте
В Кракове 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «J. Paul II International Airport Krakow-Balice» вам не избежать
Список аэропортов Кракова
- Краков KRKJ. Paul II International Airport Krakow-Balice
Самые дешёвые билеты в Краков из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|28.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|636
|1ч 45м
|25.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|730
|1ч 45м
|16.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|848
|2ч
|17.10.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|908
|1ч 40м
|30.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|908
|1ч 50м
|27.11.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|908
|1ч 50м
|18.11.2020
|из 🇳🇴Осло
|916
|2ч
|20.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 001
|2ч 15м
|25.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|1 049
|2ч 10м
|14.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|1 179
|1ч
|01.12.2020
|из 🇺🇦Херсона
|1 181
|1ч 55м
|10.11.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|1 185
|1ч 50м
|02.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|1 190
|1ч 45м
|18.10.2020
|из 🇬🇧Эдинбурга
|1 204
|2ч 40м
|09.11.2020
|из 🇬🇧Бристоля
|1 204
|2ч 35м
|16.12.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|1 254
|2ч 10м
|19.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|1 268
|2ч 50м
|28.10.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|1 465
|1ч 10м
|17.10.2020
|из 🇬🇷Ханьи
|1 555
|2ч 45м
|12.12.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|1 593
|55м
|23.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|1 633
|1ч 55м
|10.11.2020
|из 🇮🇹Катании
|1 658
|7ч 40м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇸🇰Братиславы
|1 658
|12ч 10м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|1 700
|19ч 15м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Пизы
|1 702
|15ч 25м (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇵🇱Сзимани
|1 710
|1ч 5м
|27.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|1 800
|22ч 50м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|1 841
|16ч 45м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇮🇹Палермо
|1 947
|2ч 25м
|10.11.2020
|из 🇬🇧Лидс
|1 948
|2ч 30м
|17.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|1 996
|8ч 15м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|1 997
|28ч 50м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки
|1 998
|13ч 50м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|2 025
|2ч 25м
|14.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|2 061
|9ч 55м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|2 083
|13ч 10м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|2 089
|35ч 5м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|2 150
|11ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇵🇹Порту
|2 160
|22ч 10м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|2 180
|11ч 15м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|2 215
|1ч 45м
|23.10.2020
|из 🇸🇰Кошице
|2 303
|23ч (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇧🇬Софии
|2 403
|17ч (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇩🇪Меммингена
|2 634
|27ч 30м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇵🇱Познани
|2 654
|23ч (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|2 778
|32ч 5м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇳🇴Бергена
|2 814
|8ч (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇪🇸Малаги
|2 816
|9ч 30м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|2 821
|29ч (⇵1)
|29.12.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|2 940
|6ч 40м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇪🇸Тенерифе
|2 940
|24ч 55м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇧🇬Бургаса
|3 061
|44ч 50м (⇵2)
|02.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|3 243
|16ч 45м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇵🇱Быдгощ
|3 270
|13ч 30м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|3 364
|23ч 35м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|3 383
|15ч 15м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇫🇷Марселя
|3 429
|6ч 35м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|3 470
|16ч 55м (⇵1)
|18.12.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|3 519
|8ч 50м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇱🇻Риги
|3 524
|19ч 30м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Ганновера
|3 542
|22ч 40м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|3 602
|20ч 30м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇬🇪Кутаиси
|3 759
|21ч 55м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|3 796
|25ч 15м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|3 871
|54ч 15м (⇵2)
|02.01.2021
|из 🇪🇸Севильи
|4 178
|24ч 35м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|4 185
|24ч 35м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇯🇴Аммана
|4 532
|30ч 5м (⇵1)
|19.12.2020
|из 🇬🇧Бирмингема
|4 539
|2ч 25м
|19.10.2020
|из 🇷🇴Сучавы
|4 569
|42ч 45м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|4 592
|27ч 30м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇧🇬Варны
|4 698
|16ч 15м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇭🇷Дубровника
|4 760
|9ч 10м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|4 903
|16ч 15м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇺🇦Днепр
|4 906
|19ч 35м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇨🇭Женевы
|5 087
|15ч 20м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇭🇷Загреба
|5 715
|28ч 30м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|5 729
|18ч 20м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|5 781
|31ч 15м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|5 849
|30ч 50м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇭🇷Сплита
|5 854
|19ч (⇵1)
|18.12.2020
|из 🇮🇪Дублина
|5 939
|43ч (⇵2)
|23.01.2021
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|6 170
|47ч 5м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|6 267
|28ч (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|6 303
|44ч (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇳🇴Киркенеса
|6 489
|26ч 10м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇫🇷Лиона
|6 537
|45ч 25м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|7 168
|25ч 45м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|7 408
|42ч (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇮🇹Флоренции
|7 509
|23ч 35м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇺🇦Ивано-Франковска
|7 581
|19ч 35м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|8 222
|34ч (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|8 336
|24ч 55м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|8 396
|34ч 15м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|8 400
|45ч 35м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|8 858
|33ч 25м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|8 901
|46ч 50м (⇵2)
|29.12.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|8 982
|23ч 30м (⇵2)
|06.01.2021
|из 🇷🇺Сургута
|8 993
|14ч 35м (⇵2)
|01.03.2021
|из 🇷🇺Омска
|9 020
|34ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кракова
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кракова, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Барселона, Киев, Санкт-Петербург, Лиссабон и Лондон
- 18.10.202024.10.2020
- 24.12.202006.01.2021
- 06.11.202010.11.2020
- 23.12.202003.01.2021
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