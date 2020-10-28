Летим в Краков

Как добраться до Кракова на самолёте

В Кракове 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «J. Paul II International Airport Krakow-Balice» вам не избежать

Список аэропортов Кракова

  1. Краков KRK
    J. Paul II International Airport Krakow-Balice

Самые дешёвые билеты в Краков из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
28.10.2020из 🇺🇦Киева6361ч 45м
25.10.2020из 🇺🇦Одессы7301ч 45м
16.10.2020из 🇺🇦Харькова848
17.10.2020из 🇮🇹Болоньи9081ч 40м
30.10.2020из 🇮🇹Милана9081ч 50м
27.11.2020из 🇳🇱Эйндховена9081ч 50м
18.11.2020из 🇳🇴Осло916
20.10.2020из 🇬🇧Лондона1 0012ч 15м
25.10.2020из 🇫🇷Парижа1 0492ч 10м
14.11.2020из 🇺🇦Львова1 179
01.12.2020из 🇺🇦Херсона1 1811ч 55м
10.11.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа1 1851ч 50м
02.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне1 1901ч 45м
18.10.2020из 🇬🇧Эдинбурга1 2042ч 40м
09.11.2020из 🇬🇧Бристоля1 2042ч 35м
16.12.2020из 🇺🇦Запорожье1 2542ч 10м
19.10.2020из 🇪🇸Барселоны1 2682ч 50м
28.10.2020из 🇵🇱Гданьска1 4651ч 10м
17.10.2020из 🇬🇷Ханьи1 5552ч 45м
12.12.2020из 🇵🇱Варшавы1 59355м
23.10.2020из 🇮🇹Рима1 6331ч 55м
10.11.2020из 🇮🇹Катании1 6587ч 40м (⇵1)
15.10.2020из 🇸🇰Братиславы1 65812ч 10м (⇵1)
16.10.2020из 🇪🇸Мадрида1 70019ч 15м (⇵1)
15.10.2020из 🇮🇹Пизы1 70215ч 25м (⇵1)
01.01.2021из 🇵🇱Сзимани1 7101ч 5м
27.10.2020из 🇦🇹Вены1 80022ч 50м (⇵1)
25.10.2020из 🇨🇿Праги1 84116ч 45м (⇵1)
07.11.2020из 🇮🇹Палермо1 9472ч 25м
10.11.2020из 🇬🇧Лидс1 9482ч 30м
17.10.2020из 🇧🇪Брюсселя1 9968ч 15м (⇵1)
30.10.2020из 🇩🇪Берлина1 99728ч 50м (⇵1)
29.10.2020из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки1 99813ч 50м (⇵1)
31.10.2020из 🇬🇷Афин2 0252ч 25м
14.10.2020из 🇱🇹Вильнюса2 0619ч 55м (⇵1)
18.10.2020из 🇩🇰Копенгагена2 08313ч 10м (⇵1)
23.10.2020из 🇮🇹Венеции2 08935ч 5м (⇵2)
24.10.2020из 🇭🇺Будапешта2 15011ч 15м (⇵1)
16.10.2020из 🇵🇹Порту2 16022ч 10м (⇵1)
29.10.2020из 🇪🇸Аликанте2 18011ч 15м (⇵1)
14.10.2020из 🇸🇪Стокгольм2 2151ч 45м
23.10.2020из 🇸🇰Кошице2 30323ч (⇵1)
26.10.2020из 🇧🇬Софии2 40317ч (⇵1)
30.10.2020из 🇩🇪Меммингена2 63427ч 30м (⇵1)
23.10.2020из 🇵🇱Познани2 65423ч (⇵1)
16.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива2 77832ч 5м (⇵2)
28.10.2020из 🇳🇴Бергена2 814 (⇵1)
23.11.2020из 🇪🇸Малаги2 8169ч 30м (⇵1)
17.10.2020из 🇩🇪Гамбурга2 82129ч (⇵1)
29.12.2020из 🇵🇱Вроцлава2 9406ч 40м (⇵1)
11.11.2020из 🇪🇸Тенерифе2 94024ч 55м (⇵1)
16.10.2020из 🇧🇬Бургаса3 06144ч 50м (⇵2)
02.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга3 24316ч 45м (⇵1)
01.11.2020из 🇵🇱Быдгощ3 27013ч 30м (⇵1)
16.11.2020из 🇷🇺Москвы3 36423ч 35м (⇵1)
10.11.2020из 🇸🇪Гётеборга3 38315ч 15м (⇵1)
10.11.2020из 🇫🇷Марселя3 4296ч 35м (⇵1)
16.10.2020из 🇳🇱Амстердама3 47016ч 55м (⇵1)
18.12.2020из 🇬🇧Манчестера3 5198ч 50м (⇵1)
01.11.2020из 🇱🇻Риги3 52419ч 30м (⇵1)
16.10.2020из 🇩🇪Ганновера3 54222ч 40м (⇵2)
06.11.2020из 🇬🇪Тбилиси3 60220ч 30м (⇵1)
05.12.2020из 🇬🇪Кутаиси3 75921ч 55м (⇵1)
19.10.2020из 🇩🇪Дортмунда3 79625ч 15м (⇵2)
16.10.2020из 🇹🇷Стамбула3 87154ч 15м (⇵2)
02.01.2021из 🇪🇸Севильи4 17824ч 35м (⇵1)
15.10.2020из 🇪🇸Валенсии4 18524ч 35м (⇵2)
10.11.2020из 🇯🇴Аммана4 53230ч 5м (⇵1)
19.12.2020из 🇬🇧Бирмингема4 5392ч 25м
19.10.2020из 🇷🇴Сучавы4 56942ч 45м (⇵2)
24.10.2020из 🇩🇪Кёльна4 59227ч 30м (⇵2)
16.10.2020из 🇧🇬Варны4 69816ч 15м (⇵2)
21.10.2020из 🇭🇷Дубровника4 7609ч 10м (⇵1)
01.12.2020из 🇩🇪Штутгарта4 90316ч 15м (⇵1)
20.10.2020из 🇺🇦Днепр4 90619ч 35м (⇵1)
22.10.2020из 🇨🇭Женевы5 08715ч 20м (⇵1)
27.10.2020из 🇭🇷Загреба5 71528ч 30м (⇵1)
16.10.2020из 🇧🇾Минска5 72918ч 20м (⇵1)
06.11.2020из 🇷🇺Краснодара5 78131ч 15м (⇵2)
15.12.2020из 🇷🇺Калининграда5 84930ч 50м (⇵2)
21.10.2020из 🇭🇷Сплита5 85419ч (⇵1)
18.12.2020из 🇮🇪Дублина5 93943ч (⇵2)
23.01.2021из 🇷🇺Ростова-на-Дону6 17047ч 5м (⇵2)
30.10.2020из 🇩🇪Мюнхена6 26728ч (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга6 30344ч (⇵2)
18.11.2020из 🇳🇴Киркенеса6 48926ч 10м (⇵1)
25.10.2020из 🇫🇷Лиона6 53745ч 25м (⇵2)
10.11.2020из 🇫🇮Хельсинки7 16825ч 45м (⇵2)
19.10.2020из 🇹🇷Антальи7 40842ч (⇵2)
16.10.2020из 🇮🇹Флоренции7 50923ч 35м (⇵1)
07.11.2020из 🇺🇦Ивано-Франковска7 58119ч 35м (⇵1)
06.11.2020из 🇷🇺Красноярска8 22234ч (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Самары8 33624ч 55м (⇵2)
23.11.2020из 🇷🇺Новосибирска8 39634ч 15м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Тюмени8 40045ч 35м (⇵2)
13.10.2020из 🇨🇭Цюриха8 85833ч 25м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Ставрополя8 90146ч 50м (⇵2)
29.12.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)8 98223ч 30м (⇵2)
06.01.2021из 🇷🇺Сургута8 99314ч 35м (⇵2)
01.03.2021из 🇷🇺Омска9 02034ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Кракова