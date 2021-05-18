Полезная информация о Виктории
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Местное время в Виктории
11:0505
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇦 Канада
|Название города
|Виктория
|По-английски
|Victoria
|Столица региона
|Виктория является столицей региона
|Население города
|289 625 чел.
|Аэропорты
|Виктория YYJ, Иннер Харбор YWH
|Часовой пояс
|America/Vancouver
|Средняя высота
|41 м. от уровня моря
Где находится Виктория на карте
Виктория
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