Всё о Виктории

Полезная информация о Виктории

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Местное время в Виктории
11:0505
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇦 Канада
Название городаВиктория
По-английскиVictoria
Столица регионаВиктория является столицей региона
Население города289 625 чел.
АэропортыВиктория YYJ, Иннер Харбор YWH
Часовой поясAmerica/Vancouver
Средняя высота41 м. от уровня моря

Где находится Виктория на карте

Виктория фото города
Виктория

Популярные экскурсии в Виктории

Барбекю на побережье Тихого океана
Барбекю на побережье Тихого океана
$
368
за чел.
Дружеская прогулка по городу и пикник в теплой компании

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