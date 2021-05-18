Всё о Йеллоунайфе

Полезная информация о Йеллоунайфе

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Местное время в Йеллоунайфе
14:4303
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇦 Канада
Название городаЙеллоунайф
По-английскиYellowknife
Столица регионаЙеллоунайф является столицей региона
Население города15 865 чел.
АэропортЙеллоунайф YZF
Часовой поясAmerica/Yellowknife
Средняя высота252 м. от уровня моря

Где находится Йеллоунайф на карте

Йеллоунайф фото города
Йеллоунайф

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