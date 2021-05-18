Полезная информация о Йеллоунайфе
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Местное время в Йеллоунайфе
14:4303
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇦 Канада
|Название города
|Йеллоунайф
|По-английски
|Yellowknife
|Столица региона
|Йеллоунайф является столицей региона
|Население города
|15 865 чел.
|Аэропорт
|Йеллоунайф YZF
|Часовой пояс
|America/Yellowknife
|Средняя высота
|252 м. от уровня моря
Где находится Йеллоунайф на карте
Йеллоунайф