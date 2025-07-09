Мои заказы

Доха - жемчужина Аравии

Доха - жемчужина Аравии
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт?
  • Познакомлю вас с историей и развитием страны.
  • Прогуляемся по живописной набережной Эль-Корниш.
  • Посетим этнографическую деревню Катара. Лучшие панорамные виды на залив и город.
  • Обязательно посетим Сук Вагиф — колоритный рынок в центре города.
  • Современный район Мшейреб.

Ежедневно с 08:00 до 23:00.

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Набережная Эль-Корниш
  • Этнографическая деревня
  • Рынок Сук Вакиф
  • Район Мшейреб
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Возле отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 23:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Олег
9 июл 2025
Экскурсию проводила Венера, а не Александр! Нам все очень понравилось, все максимально донесли, рассказали, показали … накормили … получили кучу положительных эмоций, восхищение прекрасной страной Катар и очень красивые фото на память! Венера прекрасный гид и человек ♥️

