О Олег

Экскурсию проводила Венера, а не Александр! Нам все очень понравилось, все максимально донесли, рассказали, показали … накормили … получили кучу положительных эмоций, восхищение прекрасной страной Катар и очень красивые фото на память! Венера прекрасный гид и человек ♥️