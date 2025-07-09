Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт?
- Познакомлю вас с историей и развитием страны.
- Прогуляемся по живописной набережной Эль-Корниш.
- Посетим этнографическую деревню Катара. Лучшие панорамные виды на залив и город.
- Обязательно посетим Сук Вагиф — колоритный рынок в центре города.
- Современный район Мшейреб.
Ежедневно с 08:00 до 23:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная Эль-Корниш
- Этнографическая деревня
- Рынок Сук Вакиф
- Район Мшейреб
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Возле отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 23:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олег
9 июл 2025
Экскурсию проводила Венера, а не Александр! Нам все очень понравилось, все максимально донесли, рассказали, показали … накормили … получили кучу положительных эмоций, восхищение прекрасной страной Катар и очень красивые фото на память! Венера прекрасный гид и человек ♥️
