Сердце Дохи: история, традиции и современность

Откройте для себя уникальное сочетание традиций и технологий в Дохе. Посетите Сук Вакиф, район Мшрейб и насладитесь прогулкой на лодке доу
Доха удивляет сочетанием древних традиций и современных технологий.

Групповая экскурсия предлагает посетить Сук Вакиф, где оживает дух старой Дохи, и исторический район Мшрейб, пример устойчивого градостроительства.

Прогулка на лодке доу позволяет ощутить атмосферу прошлого, когда добыча жемчуга была основой экономики Катара. Экскурсия позволяет узнать о жизни местных жителей и роли архитектуры в сохранении наследия
5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальный рынок Сук Вакиф
  • 🚤 Прогулка на лодке доу
  • 🏛 Исторический район Мшрейб
  • 📜 Погружение в культуру Катара
  • 🌟 Интеграция традиций и технологий
Время начала: 16:00

Что можно увидеть

  • Сук Вакиф
  • Исторический район Мшрейб

Описание экскурсии

Эта экскурсия — не просто прогулка по Дохе, а возможность погрузиться в её прошлое, настоящее и будущее, увидев, как традиции и инновации формируют уникальный облик города.

Куда отправимся:

  • Сук Вакиф — оживлённый восточный рынок, где аромат специй смешивается с традиционными ремеслами. Этот исторический рынок, восстановленный после пожара 2003 года, по-прежнему сохраняет атмосферу старой Дохи
  • Прогулка на лодке доу — уникальная возможность ощутить, как катарские моряки когда-то бороздили воды Персидского залива в поисках жемчуга, который долгое время был главным источником богатства региона до открытия нефти
  • Исторический район Мшрейб — место, где традиционная катарская архитектура гармонично сочетается с современными экологически устойчивыми технологиями. Этот район стал первым в мире примером интеграции наследия и инноваций в городской среде

О чём будем беседовать:

  • О жизни и традициях местного населения, тесно связанных с рынком Сук Вакиф
  • Какова роль добычи жемчуга в истории Катара и как этот промысел уступил место нефтяной индустрии
  • Как архитектурные решения позволяют сохранять наследие Катара, адаптируя его к современным условиям
  • Почему район Мшрейб стал эталоном устойчивого градостроительства, совмещая технологии и традиции

Организационные детали

  • Катание на лодке входит в стоимость экскурсии
  • Эксурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

во вторник, четверг и субботу в 16:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$110
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около Mina Fish Market
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 16:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Венера
Венера — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 387 туристов
Я живу в Катаре уже более 20 лет. Говорю на нескольких языках и имею лицензию гида Министерства туризма Катара. Вместе со своей командой влюбляю гостей в наш волшебный арабский мир. Мы принимаем путешественников со всех уголков мира. Встречаем их традиционными чаем, королевскими финиками и горячими местными лепёшками.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Т
Татьяна
3 окт 2025
Огромное спасибо нашему гиду Венере за замечательную экскурсию по Дохе!
Она заразила нас любовью к этой стране! Венера - искренний, отзывчивый, заботливый гид и человек! Надеемся на новые встречи!
Дата посещения: 2 октября 2025
М
Маргарита
6 ноя 2025
Прекрасная прогулка по городу, получила ответы на все вопросы 😍
Александр
Александр
2 мая 2025
Женя прекрасный гид, все было очень интересно, Доха это сплав арабских традиций и хай-тека.
