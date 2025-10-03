Доха удивляет сочетанием древних традиций и современных технологий.
Групповая экскурсия предлагает посетить Сук Вакиф, где оживает дух старой Дохи, и исторический район Мшрейб, пример устойчивого градостроительства.
Прогулка на лодке доу позволяет ощутить атмосферу прошлого, когда добыча жемчуга была основой экономики Катара. Экскурсия позволяет узнать о жизни местных жителей и роли архитектуры в сохранении наследия
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальный рынок Сук Вакиф
- 🚤 Прогулка на лодке доу
- 🏛 Исторический район Мшрейб
- 📜 Погружение в культуру Катара
- 🌟 Интеграция традиций и технологий
Что можно увидеть
- Сук Вакиф
- Исторический район Мшрейб
Описание экскурсии
Эта экскурсия — не просто прогулка по Дохе, а возможность погрузиться в её прошлое, настоящее и будущее, увидев, как традиции и инновации формируют уникальный облик города.
Куда отправимся:
- Сук Вакиф — оживлённый восточный рынок, где аромат специй смешивается с традиционными ремеслами. Этот исторический рынок, восстановленный после пожара 2003 года, по-прежнему сохраняет атмосферу старой Дохи
- Прогулка на лодке доу — уникальная возможность ощутить, как катарские моряки когда-то бороздили воды Персидского залива в поисках жемчуга, который долгое время был главным источником богатства региона до открытия нефти
- Исторический район Мшрейб — место, где традиционная катарская архитектура гармонично сочетается с современными экологически устойчивыми технологиями. Этот район стал первым в мире примером интеграции наследия и инноваций в городской среде
О чём будем беседовать:
- О жизни и традициях местного населения, тесно связанных с рынком Сук Вакиф
- Какова роль добычи жемчуга в истории Катара и как этот промысел уступил место нефтяной индустрии
- Как архитектурные решения позволяют сохранять наследие Катара, адаптируя его к современным условиям
- Почему район Мшрейб стал эталоном устойчивого градостроительства, совмещая технологии и традиции
Организационные детали
- Катание на лодке входит в стоимость экскурсии
- Эксурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$110
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Mina Fish Market
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 16:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Венера — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 387 туристов
Я живу в Катаре уже более 20 лет. Говорю на нескольких языках и имею лицензию гида Министерства туризма Катара. Вместе со своей командой влюбляю гостей в наш волшебный арабский мир. Мы принимаем путешественников со всех уголков мира. Встречаем их традиционными чаем, королевскими финиками и горячими местными лепёшками.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
3 окт 2025
Огромное спасибо нашему гиду Венере за замечательную экскурсию по Дохе!
Она заразила нас любовью к этой стране! Венера - искренний, отзывчивый, заботливый гид и человек! Надеемся на новые встречи!
Дата посещения: 2 октября 2025
М
Маргарита
6 ноя 2025
Прекрасная прогулка по городу, получила ответы на все вопросы 😍
Александр
2 мая 2025
Женя прекрасный гид, все было очень интересно, Доха это сплав арабских традиций и хай-тека.
