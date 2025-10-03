Венера — ваша команда гидов в Дохе

Провели экскурсии для 387 туристов

Я живу в Катаре уже более 20 лет. Говорю на нескольких языках и имею лицензию гида Министерства туризма Катара. Вместе со своей командой влюбляю гостей в наш волшебный арабский мир. Мы принимаем путешественников со всех уголков мира. Встречаем их традиционными чаем, королевскими финиками и горячими местными лепёшками.