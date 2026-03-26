Экскурсии в Дохе

-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
Объять необъятное за несколько часов
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от $344
$430 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия в мини-группе по столице Катара
Объять необъятное за несколько часов
Начало: У Музея ислламского искусства
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 авг в 15:00
$75 за человека
Групповая
Вся Доха за 4 часа - групповая экскурсия из порта (для круизных путешественников)
Увидеть главное и удивиться, как гармонично соседствуют колоритное прошлое и футуристичное настоящее
Начало: В порту Дохи
Расписание: во вторник, субботу и воскресенье в 09:30, в четверг в 09:00
11 авг в 09:30
13 авг в 09:00
$50 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-сафари в пустыне из Дохи
Покорить песчаные дюны, полюбоваться «внутренним морем» и прокатиться на верблюде
Начало: У вашего отеля в пределах Дохи
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от $425 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Доха: обширный сити-тур + Лусаил + Национальный или Исламский музей
Узнать и полюбить столицу Катара, изучить исторические артефакты и посетить новый город Лусаил
Сегодня в 09:00
Завтра в 16:00
от $385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Открываем Доху - город контрастов
Добро пожаловать в Доху! Здесь небоскребы соседствуют с верблюдами, а яхты шейхов с шумными базарами. Погрузитесь в культурный микс и узнайте о традициях Катара
Начало: От вашего отеля в пределах города Доха
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от $557 за всё до 6 чел.
Групповая
до 16 чел.
Групповая экскурсия по современной Дохе
Для гостей из круизов и не только: самые интересные места и жизнь города
Начало: В порту или мы Вас заберём из отеля
Расписание: во вторник в 09:45, в четверг в 10:00 и 14:30, в субботу в 09:45 и 14:30, в воскресенье в 09:30
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:30
$65 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха: сафари по пустыне
Погонять по барханам и увидеть, как дюны встречаются с морем
Сегодня в 08:30
Завтра в 03:30
от $280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Дохи, посетив культурный центр Катара, искусственный остров Жемчужина, современный район Мшейреб и футуристический Лусаил
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от $400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По пустыне - на джипе
Проехать по барханам, сделать нереальные фотографии и встретить закат в пустыне
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $283 за всё до 6 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Вся Доха за 1 день
Найти спрятанное в пустыне море, проехаться на верблюде и понять, как разбогател Катар
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
от $468
$550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сафари по пустыне и пляж Силайн - из Дохи
Насладитесь захватывающим сафари на джипах и откройте для себя уникальные виды, где пустыня встречается с морем. Незабываемое приключение в Дохе ждёт вас
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прошлое и будущее Катара - на обзорной экскурсии по Дохе
Погрузитесь в атмосферу Катара: от традиционного рынка Сук Вакиф до футуристического Люсаила. Контрасты прошлого и будущего в одном туре
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от $450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Два лица Катара в Дохе: этническая деревня и современный квартал
Почувствуйте контрасты Дохи, посетив этническую деревню и современный квартал. Уникальная возможность увидеть культурное наследие и роскошь будущего
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
Посетить ключевые достопримечательности столицы Катара на обзорной экскурсии
Начало: В вашем отеле или у аэропорта
Сегодня в 08:30
Завтра в 06:00
от $320 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в Доху
Индивидуальный трансфер в Дохе обеспечит комфортное начало вашего путешествия. Водитель встретит вас с табличкой и доставит по указанному адресу
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от $71 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
Погружение в культуру Катара на рынке Сук-Вакиф. Откройте для себя традиции, ароматы специй и секретные лавочки Дохи
Начало: У рынка Сук-Вакиф
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от $185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Самое интересное в Дохе за 4 часа + музей на выбор
Погулять по Старому городу, впечатлиться современными кварталами и посетить музей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от $360 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Дохе
Погрузитесь в атмосферу Дохи: от живописной набережной Корниш до колоритного базара Сук Вакиф. Увидите современные и исторические достопримечательности
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от $375 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Национальный музей Катара
Погрузитесь в историю Катара через уникальные экспонаты и культурные проекты, вдохновлённые пустынной розой архитектора Жана Нувеля
Сегодня в 09:30
10 авг в 09:30
от $200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Дохи - в соседний ультрасовременный город Лусаил
Отправиться в «город будущего», построенный специально к Чемпионату мира по футболу 2022
Начало: У вашей гостиницы в пределах города Доха
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от $437 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха - жемчужина Аравии
Первое знакомство со столицей Катара - на дружеской прогулке
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $370 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Доху за 1 день
Уникальная возможность увидеть Доху за один день: рынок Сук Вакиф, умный город Мушериб и роскошный Перл-Катар. Узнайте больше о культуре и истории
Начало: В порту
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от $320 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Сафари из Дохи - к Хор-аль-Адаид
Прокатиться по пескам на джипах и верблюдах и полюбоваться красотой пейзажей юга Катара
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30 и 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
$82 за человека
Групповая
В мангровые леса Катара на каяках
Путешествие в лагерь бедуинов и каякинг среди мангровых лесов Катара - уникальный опыт для всей семьи
Начало: У станции метро «Люсейл»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
$80 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
По фотогеничным местам Дохи и Лусаила
Сделать яркие фото на фоне самых популярных и необычных локаций Катара
Начало: От вашего отеля в Дохе
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от $556 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Дохе: этно-деревня Катара, остров Жемчужина, базар Сук Вакиф и район Мшейреб. Погрузитесь в атмосферу Катара
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Западный Катар: путешествие из Дохи на авто
Увлекательное путешествие по Западному Катару на комфортабельном авто. Откройте для себя верблюжьи бега, форт Зикрит и арт-объект в пустыне
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
10 авг в 08:00
от $598 за всё до 6 чел.
-
10%
Мини-группа
до 5 чел.
Сердце Дохи: история, традиции и современность
Откройте для себя уникальное сочетание традиций и технологий в Дохе. Посетите Сук Вакиф, район Мшрейб и насладитесь прогулкой на лодке доу
Начало: Около Mina Fish Market
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
11 авг в 16:00
$99
$110 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Водная экскурсия вокруг вечерней Дохи
Вечерняя прогулка на лодке вокруг Дохи позволит увидеть город с новой стороны. Погрузитесь в атмосферу и узнайте, как Катар стал богатейшей страной
Начало: У Олд порта BoxPark
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от $289 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 22 янв 2026
Большое спасибо Венере за экскурсию, заранее все обсудили и согласовали время выезда в обед (чтобы увидеть разную Доху). Экскурсия прошла
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Е
Дата посещения: 22 фев 2026
Экскурсия очень понравилась! Посетили всё, что запланировали. Алёна приятный собеседник, сообщила нам все, что знает и больше)) впечатлили верблюдихи, арабские
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Ю
Дата посещения: 24 фев 2026
Замечательный экскурсовод!
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L
Дата посещения: 7 фев 2026
Провели с Натальей день на экскурсии по этнической деревне в Дохе 7 февраля 26г.. Оставляю отзыв, т к нам очень
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П
Дата посещения: 1 фев 2026
Отличная экскурсия. Всё очень хорошо организованно. Есть вода, вай-фай. Удобный автобус, небольшая группа. Чудесный экскурсовод.
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А
Дата посещения: 10 янв 2026
Отличная работа гида Фираса! Спасибо!
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Л
Дата посещения: 9 янв 2026
09.01.26г была транзитом в Дохе. Запланированная экскурсия началась четко в оговоренное время. Спасибо большое Ферасу. Всегда на связи. На все
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Т
Дата посещения: 2 окт 2025
Огромное спасибо нашему гиду Венере за замечательную экскурсию по Дохе!
Она заразила нас любовью к этой стране! Венера - искренний, отзывчивый, заботливый гид и человек! Надеемся на новые встречи!
Она заразила нас любовью к этой стране! Венера - искренний, отзывчивый, заботливый гид и человек! Надеемся на новые встречи!
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С
Дата посещения: 29 апр 2025
Узнали Катар глазами очень позитивной, доброжелательной, внимательной и влюбленной в Катар, и просто замечательной женщины Венеры. Экскурсия заняла 5 часов,
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А
Отличная экскурсия! Гид встретила нас в заранее оговоренном месте, что было очень удобно.
Экскурсия получилась насыщенной и интересной: мы узнали много
Экскурсия получилась насыщенной и интересной: мы узнали много
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Всего 1057 отзывов в Дохе
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Ответы на вопросы от путешественников по Дохе
Самые популярные экскурсии в Дохе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
- Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара;
- Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия в мини-группе по столице Катара;
- Вся Доха за 4 часа - групповая экскурсия из порта (для круизных путешественников);
- Джип-сафари в пустыне из Дохи;
- Доха: обширный сити-тур + Лусаил + Национальный или Исламский музей.
Что посмотреть в Дохе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Дохе в августе 2026
Сейчас в Дохе можно забронировать 88 экскурсий и билетов от 35 до 990 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1057 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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