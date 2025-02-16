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Доху! Красивые улицы и дома, рынок, порт, бизнес центр. Все сделано со вкусом, изысканно. Архитектура просто превосходная!

Более того, если вы берете экскурсию с Татьяной, вы получите не только уникальные места с историей и полное представление о Катаре, но и фотографии из этих мест! Татьяна будет "щёлкать" вас на каждом красивом шагу (везде), так что зарядит ваши телефоны на полную катушку. Это действительно того стоит.

Татьяна знает рецепт лучшей экскурсии: красивый, сказочный город, украшенный историями разных людей и щепотка национальных блюд. Вкуснейшая лепешка и необычный чай согрели нас в этот холодный день, а душу греют до сих пор, потому что было очень вкусно!

С Таней мы торговались на рынке, гуляли, фотографировались, слушали истории города и её, Танину, личную историю.

Я желаю Вам успехов и процветания!

Всем советую узнать поближе Катар, арабская сказка!