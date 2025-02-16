Во время этой индивидуальной экскурсии по Дохе вы сможете насладиться панорамными видами на набережной, посетить культурную деревню Катара с её галереей и мечетями, а также увидеть роскошные яхты на острове Жемчужина.
Город Лусаил удивит современной архитектурой, а на рынке Сук Вакиф вы окунётесь в атмосферу традиционного Катара, где можно приобрести сувениры и попробовать местные блюда
Город Лусаил удивит современной архитектурой, а на рынке Сук Вакиф вы окунётесь в атмосферу традиционного Катара, где можно приобрести сувениры и попробовать местные блюда
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Панорамные виды на набережной
- 🏛️ Культурная деревня Катара
- 🛥️ Роскошные яхты на острове Жемчужина
- 🏙️ Современная архитектура Лусаила
- 🛍️ Покупки на рынке Сук Вакиф
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Набережная
- Культурная деревня Катара
- Остров Жемчужина
- Город Лусаил
- Рынок Сук Вакиф
Описание экскурсииЧто вас ждёт?
- Набережная — одна из главных достопримечательностей Дохи. Вы увидите Доха-порт, рыбацкую гавань, традиционные лодки дау, бизнес-центр Вест-Бей.
- Катара — культурно-этническая деревня, где находится Галерея Лафайет с кондиционированной улицей, необычайно красивые Голубая и Золотая мечети, Амфитеатр, построенный из мрамора, и Голубиная башня.
- Остров Жемчужина — образует «жемчужное ожерелье», где вы увидите роскошные яхты шейхов и Канат Картье — нашу Катарскую Венецию.
- Город Лусаил — новый город будущего, в котором прошло открытие и закрытие Чемпионата мира по футболу в 2022 году. Вы увидите знаменитую башню Катар Тауэрс.
- Старый рынок Сук Вакиф — вы познакомитесь с историей и традиционной кухней Катара, посетите соколиный рынок, верблюдов Амири Диван. Здесь сможете приобрести традиционную одежду, сувениры, специи и арабский парфюм.
В любой день, в любое время.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная
- Доха-порт
- Рыбацкая гавань
- Бизнес-центр Вест-Бей
- Деревня Катара
- Галерея Лафайет
- Голубая и Золотая мечети
- Амфитеатр
- Голубиная башня
- Остров Жемчужина
- Город Лусаил
- Башня Катар Тауэрс
- Старый рынок Сук Вакиф
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
16 фев 2025
Восхитительная экскурсия, очень понравилась!
Проводила нам её гид Татьяна, которая живёт в Дохе больше 20 лет и сама лично видела, как метаморфизировался город.
За то время, что шла экскурсия, мы обьехали всю
Проводила нам её гид Татьяна, которая живёт в Дохе больше 20 лет и сама лично видела, как метаморфизировался город.
За то время, что шла экскурсия, мы обьехали всю
Л
Лидия
30 мар 2024
Спасибо Венере за познавательную экскурсию! Любовь к человеку, доброта и отзывчивость! Желаю процветания и много благодарных туристов!
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