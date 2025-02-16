Необыкновенная Доха: обзорная экскурсия

Познакомьтесь с Дохой через её главные достопримечательности: набережная, культурная деревня Катара и остров Жемчужина ждут вас
Во время этой индивидуальной экскурсии по Дохе вы сможете насладиться панорамными видами на набережной, посетить культурную деревню Катара с её галереей и мечетями, а также увидеть роскошные яхты на острове Жемчужина.

Город Лусаил удивит современной архитектурой, а на рынке Сук Вакиф вы окунётесь в атмосферу традиционного Катара, где можно приобрести сувениры и попробовать местные блюда
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Панорамные виды на набережной
  • 🏛️ Культурная деревня Катара
  • 🛥️ Роскошные яхты на острове Жемчужина
  • 🏙️ Современная архитектура Лусаила
  • 🛍️ Покупки на рынке Сук Вакиф
Необыкновенная Доха: обзорная экскурсия
Необыкновенная Доха: обзорная экскурсия
Необыкновенная Доха: обзорная экскурсия
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что можно увидеть

  • Набережная
  • Культурная деревня Катара
  • Остров Жемчужина
  • Город Лусаил
  • Рынок Сук Вакиф

Описание экскурсии

Что вас ждёт?
  • Набережная — одна из главных достопримечательностей Дохи. Вы увидите Доха-порт, рыбацкую гавань, традиционные лодки дау, бизнес-центр Вест-Бей.
  • Катара — культурно-этническая деревня, где находится Галерея Лафайет с кондиционированной улицей, необычайно красивые Голубая и Золотая мечети, Амфитеатр, построенный из мрамора, и Голубиная башня.
  • Остров Жемчужина — образует «‎жемчужное ожерелье», где вы увидите роскошные яхты шейхов и Канат Картье — нашу Катарскую Венецию.
  • Город Лусаил — новый город будущего, в котором прошло открытие и закрытие Чемпионата мира по футболу в 2022 году. Вы увидите знаменитую башню Катар Тауэрс.
  • Старый рынок Сук Вакиф — вы познакомитесь с историей и традиционной кухней Катара, посетите соколиный рынок, верблюдов Амири Диван. Здесь сможете приобрести традиционную одежду, сувениры, специи и арабский парфюм.

В любой день, в любое время.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Набережная
  • Доха-порт
  • Рыбацкая гавань
  • Бизнес-центр Вест-Бей
  • Деревня Катара
  • Галерея Лафайет
  • Голубая и Золотая мечети
  • Амфитеатр
  • Голубиная башня
  • Остров Жемчужина
  • Город Лусаил
  • Башня Катар Тауэрс
  • Старый рынок Сук Вакиф
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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2
1
Е
16 фев 2025
Восхитительная экскурсия, очень понравилась!

Проводила нам её гид Татьяна, которая живёт в Дохе больше 20 лет и сама лично видела, как метаморфизировался город.

За то время, что шла экскурсия, мы обьехали всю
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Доху! Красивые улицы и дома, рынок, порт, бизнес центр. Все сделано со вкусом, изысканно. Архитектура просто превосходная!
Более того, если вы берете экскурсию с Татьяной, вы получите не только уникальные места с историей и полное представление о Катаре, но и фотографии из этих мест! Татьяна будет "щёлкать" вас на каждом красивом шагу (везде), так что зарядит ваши телефоны на полную катушку. Это действительно того стоит.
Татьяна знает рецепт лучшей экскурсии: красивый, сказочный город, украшенный историями разных людей и щепотка национальных блюд. Вкуснейшая лепешка и необычный чай согрели нас в этот холодный день, а душу греют до сих пор, потому что было очень вкусно!
С Таней мы торговались на рынке, гуляли, фотографировались, слушали истории города и её, Танину, личную историю.
Я желаю Вам успехов и процветания!
Всем советую узнать поближе Катар, арабская сказка!

Л
30 мар 2024
Спасибо Венере за познавательную экскурсию! Любовь к человеку, доброта и отзывчивость! Желаю процветания и много благодарных туристов!

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