Доха - это город контрастов, где современность соседствует с традициями.
Экскурсия охватывает ключевые районы столицы: от оживленного рынка Сук Вакиф до инновационного Мушериба.
Путешествие по Перл-Катару, известному как катарская Венеция, и посещение культурной деревни Катара оставят незабываемые впечатления. Узнайте о добыче жемчуга и нефти, и почувствуйте атмосферу Чемпионата мира по футболу 2022 года. Эта экскурсия станет настоящим открытием для каждого путешественника
Экскурсия охватывает ключевые районы столицы: от оживленного рынка Сук Вакиф до инновационного Мушериба.
Путешествие по Перл-Катару, известному как катарская Венеция, и посещение культурной деревни Катара оставят незабываемые впечатления. Узнайте о добыче жемчуга и нефти, и почувствуйте атмосферу Чемпионата мира по футболу 2022 года. Эта экскурсия станет настоящим открытием для каждого путешественника
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Увидеть традиционный рынок Сук Вакиф
- 🚄 Прокатиться на трамвайчике в Мушерибе
- 🏝️ Посетить Перл-Катар - катарскую Венецию
- 🎨 Исследовать культурную деревню Катара
- ⚽ Обсудить Чемпионат мира по футболу 2022
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Что можно увидеть
- Сук Вакиф
- Мушериб
- Культурная деревня Катара
- Перл-Катар
Описание экскурсии
Сук Вакиф — стоячий рынок, построенный в старом арабском стиле. Специи, восточные духи, национальная одежда, много кафе и ресторанов с кухнями разных стран — рай для шопоголиков и гурманов.
Мушериб — «умный город». Поговорим о инновационных технологиях, увидим уникальную подземную стоянку и прокатимся в бесплатном трамвайчике.
Культурная деревня Катара. Вас ждут дорогая улица с кондиционерами, удивительный фонтан, а также Голубая и Золотая мечети.
Перл — катарская Венеция. Искусственный насыпной город, по которому ездят «роллс-ройсы» и «феррари».
Организационные детали
- Экскурсия проходит на машине KIA Sorento
- Дополнительные расходы — только на перекус (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — ваш гид в Дохе
Живу в Катаре много лет. Очень люблю Доху. Муж — араб, поэтому я глубоко знаю культуру, традиции и арабский менталитет. Очень нравится профессия гида — встречать гостей города и знакомиться с новыми людьми, получать и дарить новые впечатления от путешествия.Задать вопрос
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