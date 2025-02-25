Доха - это город контрастов, где современность соседствует с традициями. Экскурсия охватывает ключевые районы столицы: от оживленного рынка Сук Вакиф до инновационного Мушериба. Путешествие по Перл-Катару, известному как катарская Венеция, и посещение культурной деревни Катара оставят незабываемые впечатления. Узнайте о добыче жемчуга и нефти, и почувствуйте атмосферу Чемпионата мира по футболу 2022 года. Эта экскурсия станет настоящим открытием для каждого путешественника

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Вероника Ваш гид в Дохе

Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание экскурсии

Сук Вакиф — стоячий рынок, построенный в старом арабском стиле. Специи, восточные духи, национальная одежда, много кафе и ресторанов с кухнями разных стран — рай для шопоголиков и гурманов.

Мушериб — «умный город». Поговорим о инновационных технологиях, увидим уникальную подземную стоянку и прокатимся в бесплатном трамвайчике.

Культурная деревня Катара. Вас ждут дорогая улица с кондиционерами, удивительный фонтан, а также Голубая и Золотая мечети.

Перл — катарская Венеция. Искусственный насыпной город, по которому ездят «роллс-ройсы» и «феррари».

Организационные детали