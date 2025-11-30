Описание экскурсииПроведем групповую экскурсию по городу Доха, тур пройдет на машине и пешком. Посетим самые знаковые места города. За один день постараемся рассказать всю историю Катара и быт местных жителей. Во время экскурсии вас ждет живой и увлекательный разговор. Важная информация: Откройте для себя Доху за один день! Вас ждёт прогулка по главной набережной Корниш с видом на небоскрёбы Вест-Бей, знакомство с восточным колоритом рынка Сук Вакиф и соколиным госпиталем, посещение культурного центра Katara и современного острова Жемчужина Катара. Мы проедем по футуристическому Лусаилу и заглянем в Старый порт Дохи, где прошлое встречается с настоящим.
Вторник, четверг, суббота в 14:30. Воскресенье 9:30 утра. Место встречи узнаете после бронирования
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Откройте Доху за один день
- Вас ждёт незабываемое путешествие по главным достопримечательностям столицы Катара: восточный рынок Сук Вакиф с соколиным госпиталем, культурная деревня Катара, современный остров Жемчужина (The Pearl) и Gewan Island с кристальным променадом. Вы увидите яркие небоскрёбы Вест-Бея, прогуляетесь по набережной Корниш, заглянете в футуристический Лусаил и атмосферный Старый порт Дохи
Что включено
- Вода
- Транспорт
- Русскоговорящий гид
- Традиционный арабский чай
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем из отеля, Узнаете после бронирования
Завершение: Сук Вакиф
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота в 14:30. Воскресенье 9:30 утра.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Иван
30 ноя 2025
Отличная экскурсия - удалось посмотреть все самое интересное в Дохе за такое короткое время, самостоятельно этого точно не успеть. Удачно подоброны время и очередность мест - с отличным обзором встретили закат, и далее с вечерней элюминацией очень красивые локации. Отдельное огромное спасибо нашему гиду Нурбеку, было очень интересно и душевно. Однозначно рекомендую!!!
О
Ольга
26 ноя 2025
Крайне посредственная и бесполезная экскурсия. Гид Валентина приятная женщина, но как гид - нулевая. Не хватает словарного запаса на русском (нужно читать больше книг). Так как много говорит на Английском,
Н
Наталья
24 ноя 2025
Всё отлично организовано 👍
Е
Екатерина
21 ноя 2025
Спасибо нашему гиду Валентине за прекрасную и познавательную обзорную экскурсию.
A
Alexandr
5 ноя 2025
Включить район Мешраб в экскурсию
И
Ибрагим
2 ноя 2025
Нам провели обзорную экскурсию по Дохе. Мы очень довольны. Экскурсию проводил гид Нурбек. Очень интересно и профессионально. Большое ему спасибо!
J
Julie
22 окт 2025
В
Валерий
17 окт 2025
Мы провели невероятное время в Катаре благодаря нашему гиду Нурбеку! Это не просто экскурсия, а настоящее погружение в культуру, историю и современную жизнь страны. Нурбек профессионал своего дела: пунктуальный, внимательный, с прекрасным чувством юмора и огромными знаниями о Катаре.
Всем советую! Всем добра и мира!
Т
Турина
17 июн 2025
Экскурсия прошла отлично! Гид нас хорошо встретил, очень интересно все рассказал и показал с учетом наших пожеланий. Рекомендую!
