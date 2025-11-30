Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 4.4 9 отзывов

Нурбек Ваш гид в Дохе Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 9 отзывов Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-6 человек Когда Вторник, четверг, суббота в 14:30. Воскресенье 9:30 утра. Место встречи узнаете после бронирования $40 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Проведем групповую экскурсию по городу Доха, тур пройдет на машине и пешком. Посетим самые знаковые места города. За один день постараемся рассказать всю историю Катара и быт местных жителей. Во время экскурсии вас ждет живой и увлекательный разговор. Важная информация: Откройте для себя Доху за один день! Вас ждёт прогулка по главной набережной Корниш с видом на небоскрёбы Вест-Бей, знакомство с восточным колоритом рынка Сук Вакиф и соколиным госпиталем, посещение культурного центра Katara и современного острова Жемчужина Катара. Мы проедем по футуристическому Лусаилу и заглянем в Старый порт Дохи, где прошлое встречается с настоящим.

Вторник, четверг, суббота в 14:30. Воскресенье 9:30 утра. Место встречи узнаете после бронирования Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Откройте Доху за один день

Вас ждёт незабываемое путешествие по главным достопримечательностям столицы Катара: восточный рынок Сук Вакиф с соколиным госпиталем, культурная деревня Катара, современный остров Жемчужина (The Pearl) и Gewan Island с кристальным променадом. Вы увидите яркие небоскрёбы Вест-Бея, прогуляетесь по набережной Корниш, заглянете в футуристический Лусаил и атмосферный Старый порт Дохи Что включено Вода

Транспорт

Русскоговорящий гид

Традиционный арабский чай Где начинаем и завершаем? Начало: Заберем из отеля, Узнаете после бронирования Завершение: Сук Вакиф Когда и сколько длится? Когда: Вторник, четверг, суббота в 14:30. Воскресенье 9:30 утра. Место встречи узнаете после бронирования Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек. Важная информация Откройте для себя Доху за один день

Вас ждёт прогулка по главной набережной Корниш с видом на небоскрёбы Вест-Бей, знакомство с восточным колоритом рынка Сук Вакиф и соколиным госпиталем, посещение культурного центра Katara и современного острова Жемчужина Катара. Мы проедем по футуристическому Лусаилу и заглянем в Старый порт Дохи, где прошлое встречается с настоящим Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.