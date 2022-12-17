Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком

Исследовать необычные достопримечательности и любимые локации местных жителей

Чем живёт Доха? Где горожане делают покупки и пьют утренний кофе? Как добираются до работы и учёбы? Приглашаю окунуться в повседневную жизнь восточной столицы: я живу здесь уже 20 лет и помогу проложить маршрут к самым правильным местам для отдыха и шопинга в Катаре. Вы удивитесь, сколько можно успеть в Дохе за несколько часов!
Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком
Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком
Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком
Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком
Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком
Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком
Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком
Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком
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Описание

Что вас ожидает

Катар, о котором вы мечтали

Приехали в Доху и не знаете, с чего начать путешествие по городу? Я помогу сориентироваться в главных достопримечательностях и обозначу интересные места, где лучше всего наслаждаться видами на небоскрёбы, ходить за покупками, изучать культуру страны или отдыхать на пляже.

Главные локации и секретные уголки

Я заберу вас на автомобиле из отеля и мы прокатимся по городу к ближайшей станции метро. Оттуда начнется наш маршрут по туристическим (и не очень!) местам Дохи:

  • По недавно построенной линии метро доедем до района Лусаил, где расположены объекты, возведенные к Чемпионату мира по футболу. Полюбуемся на стадионы, облик которых вдохновлен шатрами бедуинов, танцем света и теней. Заглянем на тематические спортивные площадки и отметим для себя удобные дорожки для бега и велоспорта
  • Вернемся в центр города и направимся к Национальному музею Катара — оценить сложную дизайнерскую концепцию здания
  • В поисках ближневосточной атмосферы отправимся к мечети Фанар и заглянем на соседний базар
  • Если захотите спрятаться от жары, отведу вас на набережную Корниш, в парк Aspire — или даже на секретные пляжи, о которых знают только местные жители

Путешествовать по городу мы будем на метро — это быстро, удобно и позволит осмотреть сразу несколько районов. А по пути я покажу все те места, куда ходят жители города — лавочки с местными товарами и продуктовые магазины, кофейни и рестораны.

Если вы настроены на серьезный шопинг, я расскажу о том, как выбрать подходящий молл (Villagio Mall, внутри которого течет река, демократичный Lagoona Mall или ультрасовременный Mall of Qatar с яркими спектаклями и шоу).

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на метро, на комфортабельном автомобиле с кондиционером и пешком
  • Дополнительно оплачивается проезд на метро: проездная карта — 10 риалов (примерно 3€), каждая поездка — 2 риала (примерно 0,5€)
  • Еда и напитки приобретаются по желанию
  • Все достопримечательности мы осматриваем только снаружи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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