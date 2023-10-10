Экскурсия «Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком» предлагает уникальную возможность погрузиться в повседневную жизнь столицы Катара. Маршрут включает посещение стадионов Лусаила, Национального музея Катара, мечети Фанар и секретных пляжей. Путешествие проходит на метро и автомобиле с кондиционером, что позволяет осмотреть множество районов города. Гид с 20-летним опытом проживания в Дохе покажет лучшие места для отдыха и шопинга

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Катар, о котором вы мечтали

Приехали в Доху и не знаете, с чего начать путешествие по городу? Я помогу сориентироваться в главных достопримечательностях и обозначу интересные места, где лучше всего наслаждаться видами на небоскрёбы, ходить за покупками, изучать культуру страны или отдыхать на пляже.

Главные локации и секретные уголки

Я заберу вас на автомобиле из отеля и мы прокатимся по городу к ближайшей станции метро. Оттуда начнется наш маршрут по туристическим (и не очень!) местам Дохи:

По недавно построенной линии метро доедем до района Лусаил, где расположены объекты, возведенные к Чемпионату мира по футболу. Полюбуемся на стадионы, облик которых вдохновлен шатрами бедуинов, танцем света и теней. Заглянем на тематические спортивные площадки и отметим для себя удобные дорожки для бега и велоспорта

Вернемся в центр города и направимся к Национальному музею Катара — оценить сложную дизайнерскую концепцию здания

В поисках ближневосточной атмосферы отправимся к мечети Фанар и заглянем на соседний базар

Если захотите спрятаться от жары, отведу вас на набережную Корниш, в парк Aspire — или даже на секретные пляжи, о которых знают только местные жители

Путешествовать по городу мы будем на метро — это быстро, удобно и позволит осмотреть сразу несколько районов. А по пути я покажу все те места, куда ходят жители города — лавочки с местными товарами и продуктовые магазины, кофейни и рестораны.

Если вы настроены на серьезный шопинг, я расскажу о том, как выбрать подходящий молл (Villagio Mall, внутри которого течет река, демократичный Lagoona Mall или ультрасовременный Mall of Qatar с яркими спектаклями и шоу).

Организационные детали