Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Катар, о котором вы мечтали
Приехали в Доху и не знаете, с чего начать путешествие по городу? Я помогу сориентироваться в главных достопримечательностях и обозначу интересные места, где лучше всего наслаждаться видами на небоскрёбы, ходить за покупками, изучать культуру страны или отдыхать на пляже.
Главные локации и секретные уголки
Я заберу вас на автомобиле из отеля и мы прокатимся по городу к ближайшей станции метро. Оттуда начнется наш маршрут по туристическим (и не очень!) местам Дохи:
По недавно построенной линии метро доедем до района Лусаил, где расположены объекты, возведенные к Чемпионату мира по футболу. Полюбуемся на стадионы, облик которых вдохновлен шатрами бедуинов, танцем света и теней. Заглянем на тематические спортивные площадки и отметим для себя удобные дорожки для бега и велоспорта
Вернемся в центр города и направимся к Национальному музею Катара — оценить сложную дизайнерскую концепцию здания
В поисках ближневосточной атмосферы отправимся к мечети Фанар и заглянем на соседний базар
Если захотите спрятаться от жары, отведу вас на набережную Корниш, в парк Aspire — или даже на секретные пляжи, о которых знают только местные жители
Путешествовать по городу мы будем на метро — это быстро, удобно и позволит осмотреть сразу несколько районов. А по пути я покажу все те места, куда ходят жители города — лавочки с местными товарами и продуктовые магазины, кофейни и рестораны.
Если вы настроены на серьезный шопинг, я расскажу о том, как выбрать подходящий молл (Villagio Mall, внутри которого течет река, демократичный Lagoona Mall или ультрасовременный Mall of Qatar с яркими спектаклями и шоу).
Организационные детали
Экскурсия проходит на метро, на комфортабельном автомобиле с кондиционером и пешком
Дополнительно оплачивается проезд на метро: проездная карта — 10 риалов (примерно 3€), каждая поездка — 2 риала (примерно 0,5€)
Еда и напитки приобретаются по желанию
Все достопримечательности мы осматриваем только снаружи
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Дохе
Наталия, живу в Катаре уже 21 год и очень влюблена в эту страну. Хотите узнать, почему? Что здесь уникального, как всё устроено? С удовольствием расскажу о развитии Катара, о его жизни сегодня и о культуре. Покажу самые интересные места в Дохе и окрестностях. Организую программу любой сложности по вашим запросам.