Приехали в Доху и не знаете, с чего начать путешествие по городу? Я помогу сориентироваться в главных достопримечательностях и обозначу интересные места, где лучше всего наслаждаться видами на небоскрёбы, ходить за покупками, изучать культуру страны или отдыхать на пляже.
Главные локации и секретные уголки
Я заберу вас на автомобиле из отеля и мы прокатимся по городу к ближайшей станции метро. Оттуда начнется наш маршрут по туристическим (и не очень!) местам Дохи:
По недавно построенной линии метро доедем до района Лусаил, где расположены объекты, возведенные к Чемпионату мира по футболу. Полюбуемся на стадионы, облик которых вдохновлен шатрами бедуинов, танцем света и теней. Заглянем на тематические спортивные площадки и отметим для себя удобные дорожки для бега и велоспорта
Вернемся в центр города и направимся к Национальному музею Катара — оценить сложную дизайнерскую концепцию здания
В поисках ближневосточной атмосферы отправимся к мечети Фанар и заглянем на соседний базар
Если захотите спрятаться от жары, отведу вас на набережную Корниш, в парк Aspire — или даже на секретные пляжи, о которых знают только местные жители
Путешествовать по городу мы будем на метро — это быстро, удобно и позволит осмотреть сразу несколько районов. А по пути я покажу все те места, куда ходят жители города — лавочки с местными товарами и продуктовые магазины, кофейни и рестораны.
Если вы настроены на серьезный шопинг, я расскажу о том, как выбрать подходящий молл (Villagio Mall, внутри которого течет река, демократичный Lagoona Mall или ультрасовременный Mall of Qatar с яркими спектаклями и шоу).
Организационные детали
Экскурсия проходит на метро, на комфортабельном автомобиле с кондиционером и пешком
Дополнительно оплачивается проезд на метро: проездная карта — 10 риалов (примерно 3€), каждая поездка — 2 риала (примерно 0,5€)
Еда и напитки приобретаются по желанию
Все достопримечательности мы осматриваем только снаружи
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов в Дохе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 144 туристов
Наталия, живу в Катаре уже 22 года и очень влюблена в эту страну. Хотите узнать, почему? Что здесь уникального, как всё устроено? Я и моя команда гидов — мы с удовольствием расскажем вам о развитии Катара, о его жизни сегодня и о культуре. Покажем самые интересные места в Дохе и окрестностях. Организуем программы любой сложности по вашим запросам.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Спасибо команде гидов Натальи, и конечно моей обожаемой Венере! Она провела потрясающую экскурсию, показала все достопримечательности Дохи и даже больше. В каждом месте давала советы, что дополнительно можно сделать или читать дальшеуменьшить
посмотреть, как доехать, что интересное купить или попробовать. Напоила вкусным местным чаем с лепешкой. Показала интерьеры всех знаменитых отелей. С ней я чувствовала себя желанным гостем. Она сделала много фото и видео, которые будут согревать меня долгими зимними вечерами в Москве)))Но самое главное, в моей поездке возникло много непредвиденных обстоятельств и проблем, которые она помогала мне решать, всегда была на связи. Я очень рекомендую своего гида Венеру, если хотите почувствовать восточное гостеприимство и понять Доху как родной город.
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Татьяна
Были на экскурсии с Эльмирой. Не ожидали, что Доха такая большая. Интересный город, но 4 часа не хватило чтоб все посмотреть. Обязательно вернемся!
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