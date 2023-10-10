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Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком

Чем живёт Доха? Где горожане делают покупки и пьют утренний кофе? Окунитесь в повседневную жизнь восточной столицы с гидом, живущим здесь 20 лет
Экскурсия «Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком» предлагает уникальную возможность погрузиться в повседневную жизнь столицы Катара.

Маршрут включает посещение стадионов Лусаила, Национального музея Катара, мечети Фанар и секретных пляжей.

Путешествие проходит на метро и автомобиле с кондиционером, что позволяет осмотреть множество районов города. Гид с 20-летним опытом проживания в Дохе покажет лучшие места для отдыха и шопинга
4.5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Погружение в повседневную жизнь Дохи
  • 🚇 Удобное путешествие на метро
  • 🏟️ Посещение стадионов и спортивных объектов
  • 🕌 Исследование культурных достопримечательностей
  • 🏖️ Отдых на секретных пляжах
  • 🛍️ Шопинг в лучших моллах города
Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком
Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком
Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком

Что можно увидеть

  • Лусаил
  • Национальный музей Катара
  • Мечеть Фанар
  • Набережная Корниш
  • Парк Aspire

Описание экскурсии

Катар, о котором вы мечтали

Приехали в Доху и не знаете, с чего начать путешествие по городу? Я помогу сориентироваться в главных достопримечательностях и обозначу интересные места, где лучше всего наслаждаться видами на небоскрёбы, ходить за покупками, изучать культуру страны или отдыхать на пляже.

Главные локации и секретные уголки

Я заберу вас на автомобиле из отеля и мы прокатимся по городу к ближайшей станции метро. Оттуда начнется наш маршрут по туристическим (и не очень!) местам Дохи:

  • По недавно построенной линии метро доедем до района Лусаил, где расположены объекты, возведенные к Чемпионату мира по футболу. Полюбуемся на стадионы, облик которых вдохновлен шатрами бедуинов, танцем света и теней. Заглянем на тематические спортивные площадки и отметим для себя удобные дорожки для бега и велоспорта
  • Вернемся в центр города и направимся к Национальному музею Катара — оценить сложную дизайнерскую концепцию здания
  • В поисках ближневосточной атмосферы отправимся к мечети Фанар и заглянем на соседний базар
  • Если захотите спрятаться от жары, отведу вас на набережную Корниш, в парк Aspire — или даже на секретные пляжи, о которых знают только местные жители

Путешествовать по городу мы будем на метро — это быстро, удобно и позволит осмотреть сразу несколько районов. А по пути я покажу все те места, куда ходят жители города — лавочки с местными товарами и продуктовые магазины, кофейни и рестораны.

Если вы настроены на серьезный шопинг, я расскажу о том, как выбрать подходящий молл (Villagio Mall, внутри которого течет река, демократичный Lagoona Mall или ультрасовременный Mall of Qatar с яркими спектаклями и шоу).

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на метро, на комфортабельном автомобиле с кондиционером и пешком
  • Дополнительно оплачивается проезд на метро: проездная карта — 10 риалов (примерно 3€), каждая поездка — 2 риала (примерно 0,5€)
  • Еда и напитки приобретаются по желанию
  • Все достопримечательности мы осматриваем только снаружи

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваша команда гидов в Дохе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 144 туристов
Наталия, живу в Катаре уже 22 года и очень влюблена в эту страну. Хотите узнать, почему? Что здесь уникального, как всё устроено? Я и моя команда гидов — мы с удовольствием расскажем вам о развитии Катара, о его жизни сегодня и о культуре. Покажем самые интересные места в Дохе и окрестностях. Организуем программы любой сложности по вашим запросам.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Спасибо команде гидов Натальи, и конечно моей обожаемой Венере! Она провела потрясающую экскурсию, показала все достопримечательности Дохи и даже больше. В каждом месте давала советы, что дополнительно можно сделать или
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посмотреть, как доехать, что интересное купить или попробовать. Напоила вкусным местным чаем с лепешкой. Показала интерьеры всех знаменитых отелей. С ней я чувствовала себя желанным гостем. Она сделала много фото и видео, которые будут согревать меня долгими зимними вечерами в Москве)))Но самое главное, в моей поездке возникло много непредвиденных обстоятельств и проблем, которые она помогала мне решать, всегда была на связи. Я очень рекомендую своего гида Венеру, если хотите почувствовать восточное гостеприимство и понять Доху как родной город.

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Татьяна
Были на экскурсии с Эльмирой. Не ожидали, что Доха такая большая. Интересный город, но 4 часа не хватило чтоб все посмотреть. Обязательно вернемся!
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