Индивидуальный трансфер из аэропорта в Доху поможет вам начать отдых приятно и без неожиданностей.
Мы встретим вас на выходе из терминала прилёта с именной табличкой, поможем с багажом и привезём по указанному адресу, чётко соблюдая все меры безопасности и правила дорожного движения.
Мы встретим вас на выходе из терминала прилёта с именной табличкой, поможем с багажом и привезём по указанному адресу, чётко соблюдая все меры безопасности и правила дорожного движения.
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Индивидуальный подход
- 👨✈️ Англоговорящий водитель
- 🧳 Помощь с багажом
- 🛡️ Безопасность и комфорт
- 🚙 Комфортабельные автомобили
- 👶 Возможность детского кресла
Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 15:00, 17:00
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Ближний Восток — особый мир со своими порядками, законами и особенностями менталитета. Вам не придётся об этом волноваться! Мы встретим вас в соответствии с международными стандартами качества: на комфортном транспорте, с именной табличкой и улыбкой. Обещаем, что всё пройдёт на высшем уровне.
Организационные детали
- Вас будет сопровождать англоговорящий водитель
- Для группы 1–6 человек трансфер проходит на комфортабельных автомобилях Nissan Patrol или Land Cruiser
- Стоимость трансфера для 7–13 на минивэне Maxus — 97$
- По запросу мы можем предоставить детское кресло
- Цена указана до любой точки в черте Дохи. Стоимость трансфера в отели за пределами города уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 430 туристов
Добро пожаловать в Катар! Меня зовут Валентина и я представитель профессиональной и сплоченной команды гидов. Мы — лицензирование гиды в Катаре и с огромным удовольствием познакомим вас и историей, традициями и обычаями и достопримечательностями этой стран. Экскурсии проводим с интересом и индивидуальным подходом к путешественникам. Хотите получить незабываемые впечатления, море положительных эмоций и снимков? Тогда вам с нами по пути!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
21 фев 2025
Встретили в аэропорту с табличкой. Дождались, пока мы долго стояли в очереди на паспортном контроле. Отвезли в отель быстро, аккуратно, комфортно. Выслали дополнительную информацию о ближайших торговых центрах и обменниках. Рекомендую.
М
Максим
24 ноя 2024
Ожидания полностью оправдались
О
Ольга
11 ноя 2024
Заказывала трансфер для своих клиентов из отеля в аэропорт. Валентина на вопросы отвечает быстро и учла все пожелания.
Со слов клиентов все прошло отлично!
Спасибо!
Со слов клиентов все прошло отлично!
Спасибо!
И
Игорь
2 ноя 2024
Отличный сервис, встретили с табличкой несмотря на задержку рейса. Помогли погрузить багаж, по дороге много полезной информации о Катаре
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