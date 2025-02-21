Трансфер из аэропорта в Доху

Индивидуальный трансфер в Дохе обеспечит комфортное начало вашего путешествия. Водитель встретит вас с табличкой и доставит по указанному адресу
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Доху поможет вам начать отдых приятно и без неожиданностей.

Мы встретим вас на выходе из терминала прилёта с именной табличкой, поможем с багажом и привезём по указанному адресу, чётко соблюдая все меры безопасности и правила дорожного движения.
5
4 отзыва

6 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Индивидуальный подход
  • 👨‍✈️ Англоговорящий водитель
  • 🧳 Помощь с багажом
  • 🛡️ Безопасность и комфорт
  • 🚙 Комфортабельные автомобили
  • 👶 Возможность детского кресла
Трансфер из аэропорта в Доху
Трансфер из аэропорта в Доху
Трансфер из аэропорта в Доху
Ближайшие даты:
24
фев25
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Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 15:00, 17:00

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Ближний Восток — особый мир со своими порядками, законами и особенностями менталитета. Вам не придётся об этом волноваться! Мы встретим вас в соответствии с международными стандартами качества: на комфортном транспорте, с именной табличкой и улыбкой. Обещаем, что всё пройдёт на высшем уровне.

Организационные детали

  • Вас будет сопровождать англоговорящий водитель
  • Для группы 1–6 человек трансфер проходит на комфортабельных автомобилях Nissan Patrol или Land Cruiser
  • Стоимость трансфера для 7–13 на минивэне Maxus — 97$
  • По запросу мы можем предоставить детское кресло
  • Цена указана до любой точки в черте Дохи. Стоимость трансфера в отели за пределами города уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Юлия
21 фев 2025
Встретили в аэропорту с табличкой. Дождались, пока мы долго стояли в очереди на паспортном контроле. Отвезли в отель быстро, аккуратно, комфортно. Выслали дополнительную информацию о ближайших торговых центрах и обменниках. Рекомендую.
М
24 ноя 2024
Ожидания полностью оправдались
О
11 ноя 2024
Заказывала трансфер для своих клиентов из отеля в аэропорт. Валентина на вопросы отвечает быстро и учла все пожелания.
Со слов клиентов все прошло отлично!
Спасибо!
И
2 ноя 2024
Отличный сервис, встретили с табличкой несмотря на задержку рейса. Помогли погрузить багаж, по дороге много полезной информации о Катаре

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