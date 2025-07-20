Мои заказы

Активности – экскурсии в Актау

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Актау, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Мангистау: удивительные пейзажи и древние святыни
На машине
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мангистау: удивительные пейзажи и древние святыни
Из Актау - к просторам степи, каньонам, подземным мечетям и причудливым скалам
Начало: У места вашего проживания
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
На машине
12 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
Уникальная экскурсия по Бозжире подарит незабываемые впечатления! Впадина Карагие и цветные горы Тирамису удивят даже самых искушённых путешественников
Начало: По вашему адресу проживания
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
31 000 ₽ за всё до 4 чел.
Осколки забытого мира: на джипе из Актау - в Мангистау
На машине
Джиппинг
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Осколки забытого мира: на джипе из Актау
Индивидуальная поездка на джипе из Актау в Мангистау - это возможность увидеть каньон Нурсай и древний город Каракабак. Узнайте больше о забытых цивилизациях
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
32 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    20 июля 2025
    Мангистау: удивительные пейзажи и древние святыни
    Дата посещения: 18 июля 2025
    Заказывали экскурсию у Владислава дважды! и каждый раз проводили день с широко открытыми глазами!
    это не просто комфорт в передвижении, исчерпывающая
    информация о каждой локации, знакомство с процессом поиска окаменелостей, a была очень уютная атмосфера. А какин были облоденне обеды! Всем рекомендую, не пожалеете

  • Я
    Яна
    4 ноября 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    За год моих путешествий эта поездка оказалась просто космосом. Я рекомендую всем, это нужно увидеть, восторг.
    За год моих путешествий эта поездка оказалась просто космосом. Я рекомендую всем, это нужно увидеть, восторг.
  • Р
    Радик
    10 октября 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Дай бог здоровья таким людям как Сергей и Ильдар! Их опыт и профессионализм, оптимизм и шутки, доброжелательность и харизма сделали
    наше путешествие по настоящему космическим. А пребывание в Казахстане незабываемым)) отлично подойдет как для компании, так и для романтической поездки в медовый месяц❤️❤️❤️ такой сервис, подход и музыкальное сопровождение не оставят равнодушным ни ко го.

    Дай бог здоровья таким людям как Сергей и Ильдар! Их опыт и профессионализм, оптимизм и шутки
  • И
    Ирина
    27 сентября 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Пожалуй, Бозжира займет первое место в моем сердце. Это Грандиозно🥹
    Это как будто на другой планете, в другом времени.
    Тур максимально комфортен:
    машина удобная, еда вкусная, гид прекрасный (и как фотограф тоже, хотя говорил, что особо не умеет🙂).
    Сергей много информации дал о полуострове, о городе, о скальных породах, камнях, окаменелостях, о животных, об истории урочища. Теперь уровень моих знаний увеличился, хоть ЕГЭ сдавай🙃
    Есть услуга съемки на дрон, это круто, это надо брать. На телефон так НЕ снять. Удалила все видео что сама снимала.

    В общем, очень рекомендую эту экскурсию! 🤍

    Пожалуй, Бозжира займет первое место в моем сердце. Это Грандиозно🥹Пожалуй, Бозжира займет первое место в моем сердце. Это Грандиозно🥹Пожалуй, Бозжира займет первое место в моем сердце. Это Грандиозно🥹Пожалуй, Бозжира займет первое место в моем сердце. Это Грандиозно🥹Пожалуй, Бозжира займет первое место в моем сердце. Это Грандиозно🥹Пожалуй, Бозжира займет первое место в моем сердце. Это Грандиозно🥹
  • В
    Виктор
    27 сентября 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    С удовольствием отвечаем на вопрос, зачем нужно лететь в Казахстан и «а что там смотреть»😄 перед вашими глазами то ли
    мир Дикого Запада, то ли марсианские ландшафты, то ли локации Звездных войн / Безумного Макса / Дюны! ощущение нереальности происходящего не покидает ни на минуту! #Бозжира это не просто точка на карте, а живая легенда, застывшая во времени. здесь можно найти аммониты, акульи клыки, морских ежей и другие окаменелости мелового периода. . дети пополнили свою палеонтологическую коллекцию камнями с отпечатками ракушек, водорослей) неистовая радость)

    мы много где были и много что видели, но эти локации особенные. от масштаба перехватывает дыхание, буквально. стоять над обрывом, чувствовать ветер, смотреть на почти безжизненные пейзажи, простирающиеся далеко-далеко. . это удивительный опыт!

    особую благодарность за эту поездку мы выражаем Сергею!
    искренне желаем вашему делу процветания, и пусть эти места увидит как можно больше людей❤️

    и мой совет: выделяйте на поездку как минимум пару дней. ночуйте в пустыне, любуйтесь звездами, встречайте рассвет🙏🏻 и обязательно, обязательно попросите съемку с квадрокоптера! такие воспоминания остаются в памяти на всю жизнь)

    С удовольствием отвечаем на вопрос, зачем нужно лететь в Казахстан и «а что там смотреть»😄 передС удовольствием отвечаем на вопрос, зачем нужно лететь в Казахстан и «а что там смотреть»😄 передС удовольствием отвечаем на вопрос, зачем нужно лететь в Казахстан и «а что там смотреть»😄 передС удовольствием отвечаем на вопрос, зачем нужно лететь в Казахстан и «а что там смотреть»😄 передС удовольствием отвечаем на вопрос, зачем нужно лететь в Казахстан и «а что там смотреть»😄 передС удовольствием отвечаем на вопрос, зачем нужно лететь в Казахстан и «а что там смотреть»😄 передС удовольствием отвечаем на вопрос, зачем нужно лететь в Казахстан и «а что там смотреть»😄 передС удовольствием отвечаем на вопрос, зачем нужно лететь в Казахстан и «а что там смотреть»😄 перед
  • С
    Светлана
    25 сентября 2025
    Мангистау: удивительные пейзажи и древние святыни
    На моем личном опыте пока лучшая экскурсия в Казахстане! Гид общительный, владеющий информацией о локациях, внимательный и самое главное не
    торопит при осмотре. Посетили кучу интереснейших мест за 10 часов: Ажурный каньон, Коккала, гору юрту, долину шаров. Пообедали полевой кухней на природе в живописном месте, попробовали авторский чай из шиповника. Впечатления крайне положительные

    На моем личном опыте пока лучшая экскурсия в Казахстане! Гид общительный, владеющий информацией о локациях, внимательный и самое главное не торопит при осмотре. Посетили кучу интереснейших мест за 10 часов: Ажурный каньон, Коккала, гору юрту, долину шаров. Пообедали полевой кухней на природе в живописном месте, попробовали авторский чай из шиповника. Впечатления крайне положительные
  • Ю
    Юлия
    23 сентября 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Мы с подругой были на экскурсии 15 сентября. Нам все очень понравилось. Очень повезло с погодой. Пейзажи необыкновенные. Нашим гидом
    был Ильдар, хочется выразить ему огромную благодарность за интересные рассказы и возможность познакомится с такими удивительным местами. Отдельное спасибо за остановки у верблюдов)

  • Н
    Нияз
    20 сентября 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Сегодня посетили экскурсию с женой. Получили море эмоций, как будто оказались на другой планете. Спасибо, что показали эту красоту. Гид Иван на всем пути поддерживал беседу, рассказывал много интересного, респект 👍
  • В
    Валерия
    18 сентября 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Замечательная экскурсия по совершенно невообразимым местам, как будто побывал на другой планете. Время пролетело незаметно, было очень приятно пообщаться с Иваном.
  • С
    Светлана
    17 сентября 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    В первый раз были в Актау и ездили на индивидуальную экскурсию вдвоем с мужем 15.09.2025. У нас был водитель-гид Ильдар,
    машина тойота Прадо. Чтобы посмотреть все красивые места много приходилось ехать по горным ухабистым дорогам, но это того стоило. Мы чувствовали себя в безопасности - видно что машина подготовлена, Ильдар хорошо знает местность и водит аккуратно. Днем был обед на природе, в машине есть столик и кресла, горячий чай и бутерброды. Места потрясающие, очень мало туристов и других машин. Особенный кайф - наблюдать красоту гор в тишине и одиночестве без толп туристов. Ильдар очень душевный гид, много рассказывал про местность и происхождение гор. Дополнительным бонусом было то, что Ильдар очень круто умеет делать фото с телефона и с удовольствием нас везде фотографировал - получилась большая фотосессия в космически красивых местах

    В первый раз были в Актау и ездили на индивидуальную экскурсию вдвоем с мужем 15.09.2025. УВ первый раз были в Актау и ездили на индивидуальную экскурсию вдвоем с мужем 15.09.2025. У
  • М
    Мария
    13 сентября 2025
    Мангистау: удивительные пейзажи и древние святыни
    Это тот случай, когда реальность превосходит ожидание!
    Еще на этапе бронирования Владислав показал себя как отличный организатор: быстро и по-существу
    отвечал на наши вопросы, был предоставлен чистый, комфортный автомобиль с комплектном (вода, сладости, влажные салфетки).
    Время в пути прошло незаметно. Владислав рассказал нам историю города Актау, посвятил в историю быта и культуры региона.
    На каждой локации было достаточно времени для фото и видео. А обед по-домашнему стал прекрасным завершением этой поездки.

    Это тот случай, когда реальность превосходит ожидание!Это тот случай, когда реальность превосходит ожидание!
  • Р
    Роберт
    9 сентября 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Невероятное место, просто разрыв мозга, эмоций через край. Ради этого места нужно лететь в Казахстан! Экскурсия организовано сверх профессионально, хороший гид, все просто супер!!!
    Невероятное место, просто разрыв мозга, эмоций через край. Ради этого места нужно лететь в Казахстан! Экскурсия организовано сверх профессионально, хороший гид, все просто супер!!!
  • М
    Максим
    9 сентября 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Иван очень крутой гид. Все было на высоте и масштабы природы поражают🙏🏻Всем рекомендую😊
    Иван очень крутой гид. Все было на высоте и масштабы природы поражают🙏🏻Всем рекомендую😊
  • К
    Камила
    6 сентября 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Если вы думаете, ехать ли на Бозжиру, — даже не сомневайтесь! Ехать обязательно! И обязательно — с гидом Сергеем. Именно
    благодаря ему наша поездка стала ярким и абсолютно безопасным приключением.

    Сергей — не просто водитель, который привозит к точкам, это настоящий энтузиаст своего дела. Он с такой любовью и знанием рассказывал о каждом камне, каждом изгибе ландшафта, что мы смотрели на это место его глазами и влюбились в него так же, как и он.

    Спасибо за ваше терпение, отличное чувство юмора и за то, что показали нам настоящую, суровую и прекрасную природу Мангистау. Мы увозим с собой не только гигабайты фотографий, но и море восхищения и теплых воспоминаний. Обязательно вернемся в другие сезоны!

    Если вы думаете, ехать ли на Бозжиру, — даже не сомневайтесь! Ехать обязательно! И обязательно —Если вы думаете, ехать ли на Бозжиру, — даже не сомневайтесь! Ехать обязательно! И обязательно —
  • К
    Константин
    6 сентября 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Наш гид оказался тем редким типом проводника, который не просто показывает достопримечательности, а умеет превратить поездку в настоящее путешествие во
    времени. Он понимал, когда нужно говорить, а когда лучше помолчать и дать почувствовать магию этих древних стен. Такие люди делают путешествие не просто поездкой, а встречей с душой места.

  • А
    Аввакумова
    17 августа 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Экскурсия физически не из лёгких, но детям 5 и 10 лет зашло, такая космическая красота стоит всех потраченных усилий
    Экскурсия физически не из лёгких, но детям 5 и 10 лет зашло, такая космическая красота стоит всех потраченных усилий
  • A
    Avital
    8 августа 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Отличная экскурсия! Всё было организовано на высшем уровне — интересно, комфортно и без лишней суеты. Экскурсовод увлекательно рассказывал, время пролетело незаметно. Остались только положительные впечатления. Рекомендую!
    Отличная экскурсия! Всё было организовано на высшем уровне — интересно, комфортно и без лишней суеты. Экскурсовод увлекательно рассказывал, время пролетело незаметно. Остались только положительные впечатления. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    27 июля 2025
    Мангистау: удивительные пейзажи и древние святыни
    19 июля 2025 года посетили экскурсию Мангистау: удивительные пейзажи и древние святыни. Это просто невероятно красивейшая экскурсия, спасибо Владиславу нашему
    экскурсоводу, все прошло просто отлично👍Свой рассказ начал от нашего дома откуда нас забирал и на протяжении всей экскурсии-было очень интересно узнать о местности, традициях… Отдельное спасибо за наивкуснейший обед 😋всем он очень понравился. Помимо обеда были конфетки, вода(которой было предостаточно- на протяжении всей поездки) в дороге провели не менее 12 часов, но не смотря на удаленость - эта экскурсия того стоила👍- прокатится по красивейшим местам, увидеть скалы, впадины, местную природу и красоту, на протяжении всего пути встречались верблюды, которых дети видели только в зоопарке.
    Мы посетили:
    Впадина Карагие -132 м. ниже уровня моря
    Песчаные барханы п. Синек
    Святое место Шопан -Ата
    Кызыл Куп - в простонародье -тирамису
    Гара Бокты, (фото с купюрой👍)
    Урочище Бозжира
    Святое место Бекет -Ата. Все остались довольны с кучей положительных эмоций и красивых фото и видео. 🥰Всем рекомендуем🙌Наш гид 🔥

    19 июля 2025 года посетили экскурсию Мангистау: удивительные пейзажи и древние святыни. Это просто невероятно красивейшая экскурсия, спасибо Владиславу нашему экскурсоводу, все прошло просто отлично👍Свой рассказ начал от нашего дома откуда нас забирал и на протяжении всей экскурсии-было очень интересно узнать о местности, традициях… Отдельное спасибо за наивкуснейший обед 😋всем он очень понравился. Помимо обеда были конфетки, вода(которой было предостаточно- на протяжении всей поездки) в дороге провели не менее 12 часов, но не смотря на удаленость - эта экскурсия того стоила👍- прокатится по красивейшим местам, увидеть скалы, впадины, местную природу и красоту, на протяжении всего пути встречались верблюды, которых дети видели только в зоопарке.
    Мы посетили:
    Впадина Карагие -132 м. ниже уровня моря
    Песчаные барханы п. Синек
    Святое место Шопан -Ата
    Кызыл Куп - в простонародье -тирамису
    Гара Бокты, (фото с купюрой👍)
    Урочище Бозжира
    Святое место Бекет -Ата. Все остались довольны с кучей положительных эмоций и красивых фото и видео. 🥰Всем рекомендуем🙌Наш гид 🔥
  • К
    Ксения
    24 июля 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Это что-то космическое! Потрясающие пейзажи и куча эмоций! Нам очень понравилось) Нашим водителем и экскурсоводом был Ильдар. Очень интересный и
    душевный гид! Мы как будто побывали на Марсе😍
    В ходе экскурсии была остановка на обед, вкусная самса и сладкий арбуз🥰 и все это с невероятным видом! Очень рекомендую!

    Это что-то космическое! Потрясающие пейзажи и куча эмоций! Нам очень понравилось) Нашим водителем и экскурсоводом был Ильдар. Очень интересный и душевный гид! Мы как будто побывали на Марсе😍
    В ходе экскурсии была остановка на обед, вкусная самса и сладкий арбуз🥰 и все это с невероятным видом! Очень рекомендую!
  • И
    Илья
    14 июля 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Были с супругой на Бозжире 12.07.25
    Отличная поездка, великолепные виды.
    Гиду-Эльдару - 5 баллов! И машину вел и все объяснял и рассказывал
    и
    накормил домашней самсой с холодным арбузом на десерт!
    Температура была за 40 градусов, но нам повезло попасть под довольно
    сильный дождь, что редчайшее явление для этих мест.
    Впечатления самые положительные, рекомендую эту экскурсию, не пожалеете!

Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Актау
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мангистау: удивительные пейзажи и древние святыни
  2. Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
  3. Осколки забытого мира: на джипе из Актау - в Мангистау
Сколько стоит экскурсия по Актау в декабре 2025
Сейчас в Актау в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 25 000 до 32 000. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Актау на 2025 год по теме «Активности», 43 ⭐ отзыва, цены от 25000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль