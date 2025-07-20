читать дальше

мир Дикого Запада, то ли марсианские ландшафты, то ли локации Звездных войн / Безумного Макса / Дюны! ощущение нереальности происходящего не покидает ни на минуту! #Бозжира это не просто точка на карте, а живая легенда, застывшая во времени. здесь можно найти аммониты, акульи клыки, морских ежей и другие окаменелости мелового периода. . дети пополнили свою палеонтологическую коллекцию камнями с отпечатками ракушек, водорослей) неистовая радость)



мы много где были и много что видели, но эти локации особенные. от масштаба перехватывает дыхание, буквально. стоять над обрывом, чувствовать ветер, смотреть на почти безжизненные пейзажи, простирающиеся далеко-далеко. . это удивительный опыт!



особую благодарность за эту поездку мы выражаем Сергею!

искренне желаем вашему делу процветания, и пусть эти места увидит как можно больше людей❤️



и мой совет: выделяйте на поездку как минимум пару дней. ночуйте в пустыне, любуйтесь звездами, встречайте рассвет🙏🏻 и обязательно, обязательно попросите съемку с квадрокоптера! такие воспоминания остаются в памяти на всю жизнь)