Давайте отправимся в археологический и палеонтологический музей под открытым небом.
Огромные провалы и панорамные виды, необычные скалы и каменные шары, окаменелые останки обитателей древнего океана Тетис… Да, всё это — Мангистау, и вы его увидите! Мы покажем самые красивые места полуострова и, конечно, познакомим вас с историей этого удивительного края.
Описание экскурсии
Гора-останец Шеркала выглядит как огромная юрта. В её окрестностях можно найти окаменелые останки обитателей океана Тетис.
Коккала — пестроцветные горы из глины, причудливой формы словно вылеплены руками великого скульптора. Здесь точно получатся максимально эффектные снимки.
Долина шаровых конкреций Торыш, где природа создала тысячи загадочных каменных шаров. Уникальное место с инопланетным ландшафтом и атмосферой древней тайны.
Долина замков Айракты-Шоманай — над равниной возвышаются скалы, которые напоминают старинные крепости.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном внедорожнике Mitsubishi Pajero IV или Toyota 4Runner
- Будьте готовы к пешим прогулкам и подъёмам — справится любой человек в нормальной физической форме
- Время в пути — около 2,5–3,5 часов в одну сторону, на каждой локации мы проводим около получаса
- В стоимость поездки включено питание (горячее, овощная нарезка или салат, чай, сладости)
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваша команда гидов в Актау
Провели экскурсии для 43 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Владислав, я профессиональный гид по Мангистаускому региону Казахстана. Родился, вырос и живу в этом регионе. Я обладаю многолетним опытом в проведении джип-туров. Мои поездки разработаны так, чтобы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
20 июл 2025
Заказывали экскурсию у Владислава дважды! и каждый раз проводили день с широко открытыми глазами!
это не просто комфорт в передвижении, исчерпывающая информация о каждой локации, знакомство с процессом поиска окаменелостей, a была очень уютная атмосфера. А какин были облоденне обеды! Всем рекомендую, не пожалеете
Дата посещения: 18 июля 2025
С
Светлана
25 сен 2025
На моем личном опыте пока лучшая экскурсия в Казахстане! Гид общительный, владеющий информацией о локациях, внимательный и самое главное не торопит при осмотре. Посетили кучу интереснейших мест за 10 часов: Ажурный каньон, Коккала, гору юрту, долину шаров. Пообедали полевой кухней на природе в живописном месте, попробовали авторский чай из шиповника. Впечатления крайне положительные
М
Мария
13 сен 2025
Это тот случай, когда реальность превосходит ожидание!
Еще на этапе бронирования Владислав показал себя как отличный организатор: быстро и по-существу отвечал на наши вопросы, был предоставлен чистый, комфортный автомобиль с
Елена
27 июл 2025
19 июля 2025 года посетили экскурсию Мангистау: удивительные пейзажи и древние святыни. Это просто невероятно красивейшая экскурсия, спасибо Владиславу нашему экскурсоводу, все прошло просто отлично👍Свой рассказ начал от нашего дома
А
Анастасия
12 июл 2025
Отличная поездка получилась.
Гид Владислав организовал поездку уютно и как-то "по-домашнему", как будто в гостях у дяди😉 Накормил, напоил, все показал.
Места просто нереальные, не видели такого никогда, впрямь что-то инопланетное😍
Спасибо за такую удивительную экскурсию
О
Олег
26 июн 2025
Добрый день!
Брали эту поездку по природным достопримечательностям Мангистауской области. Все очень понравилось!
Владислав - крутой гид! Про всё рассказал, все классные места показал, помогал искать окаменелости и вкусно накормил:)
Брали эту поездку по природным достопримечательностям Мангистауской области. Все очень понравилось!
Входит в следующие категории Актау
