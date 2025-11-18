Экскурсия предлагает уникальную возможность исследовать живописный каньон Нурсай с его многослойными скалами и изумрудными озёрами.
Затем вы отправитесь в Каракабак, где вас ждут остатки древнего торгово-ремесленного центра, открытого археологами в 2017 году.
Это путешествие позволит прикоснуться к тысячелетним тайнам и ощутить атмосферу древних купцов и кочевников. Пейзажи Мангистау поражают своей суровой красотой и многослойностью
6 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Индивидуальная поездка на джипе
- 🌄 Живописный каньон Нурсай
- 🏛 Древний город Каракабак
- 🔍 Уникальные археологические открытия
- 🗺 Ощущение древних цивилизаций
- 🌿 Природные чудеса Мангистау
Что можно увидеть
- Каньон Нурсай
- Древний город Каракабак
Описание экскурсии
Каньон Нурсай — оазис в сердце камня
- Впечатляющий вид на извилистое ущелье с зеленью на дне, резко контрастирующее с окружающим ландшафтом
- При спуске вы будете окружены многослойными золотистыми скалами с причудливыми формами, выточенными водой и ветром
- На дне ущелья вас встретит буйная растительность, крупные валуны и скрытые озёрца с изумрудной водой, залитые солнечным светом через расщелины
Древний город Каракабак — страница забытого шёлкового пути
- Место археологической сенсации, которое до 2017 года был неизвестно миру
- Остатки древних строений — контуры фундаментов и фрагменты стен масштабного торгово-ремесленного центра
- Вы прикоснётесь к тысячелетним тайнам, узнаете о прошлом купцов и кочевников
Вы узнаете:
- Как ветер и вода создавали уникальные ландшафты каньона Нурсай
- Как Каракабак переписывает историю, подтверждая существование морского маршрута
- Какие природные чудеса и неразгаданные тайны древних цивилизаций хранит суровая обстановка села Мангистау
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Актау
11:00 — прогулка к раскопкам Каракабак
13:00–14:00 — обед
14:00–16:00 — едем вглубь каньона, потом идём пешком около 1 км к озеру
19:00–20:00 — едем обратно в Актау
Организационные детали
- Маршрут подойдёт взрослым и детям от 15 лет, но можно младше на усмотрение родителей
- Едем на комфортабельном внедорожнике высокой проходимости — Toyota Land Cruiser или аналогичном. Детские кресла/бустеры по запросу
- Питьевая вода и обед включены в стоимость. Если у вас есть особые требования по меню, сообщите заранее
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Актау
Провели экскурсии для 214 туристов
Привет! Меня зовут Сергей, я родился и вырос в прикаспийском городе Актау. С малых лет с дедушкой начал покорять необъятные просторы Мангистау, заглядывая в самые затаённые уголки. Очень люблю активный отдых на природе. С 2021 года занимаюсь организацией индивидуальных джип-туров: за это время сформировалась очень дружная команда водителей-гидов. Мы можем организовать для вас незабываемое путешествие по полуострову Мангишлак.
