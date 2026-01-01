Описание тура
Если и есть на Земле места-порталы, которые могут перенести вас в другую реальность - то Мангыстау входит в топ таких мест. Самобытное, масштабное, неизведанное. Здесь все по настоящему уникально: космические ландшафты, археологические находки, самое большое озеро на планете, более трехсот святынь суфиев. 6 дней по самым крышесносящим местам и инопланетным пейзажам Западного Казахстана: ажурные каньоны, меловые горы с останками древних моллюсков, солевые соры, поиски зубов мегалодонов, хайкинг к клыкам Бозжыры, подземные мечети, загадочные и секретные локации! Вас ждёт атмосфера и дух приключений настоящей экспедиции - это не просто тур и поездка по красивым местам, а путешествие, в котором каждый почувствует себя первооткрывателем и частью команды охотников за вау моментами.
Программа тура по дням
День 1
Встречаемся с группой в аэропорту или в вашем отеле в г. Актау. Первая часть маршрута включает смотровую площадку Жыгылган, обед в каньоне Капамсай с видом на скалы, посещение мечети Xiii века Шакпак-Ата и загадочного поля шаровидных конкреций Торыш, сформировавшегося миллионы лет назад. Возвращаемся в подготовленный лагерь, где нас ждет горячий ужин от шеф-повара и горячий душ.
День 2
Встаем рано, чтобы встретить рассвет в урочище Айракты смотрим, что интересного здесь есть.
День проведём исследуя крупнейшую подземную мечеть Караман-Ата, хранящую в себе историю и тайны древних веков, а затем отправимся в ажурный каньон Ыбыкты, к причудливым скальным узорам и каменным аркам.
Встретим закат в долине Айракты, а вечер проведем у костра в каньоне делимся впечатлениями о дне.
День 3
Ранний подъем, завтрак и сборы.
Посетим смотровую площадку Тузбаир (вид сверху) — одного из самых впечатляющих фотомест Мангистау, затем отправимся к местному Сфинксу, где среди камней можно обнаружить следы доисторического моря и окаменелые зубы древних акул, когда-то населявших эти края. Перекусим обедом с ланчбоксами и спустимся в сор Тузбаир для незабываемых фотографий.
Ужин и вечер у костра в каньоне делимся впечатлениями о дне.
День 4
Завтрак в нашем лагере и начинаем активный день с изучения окрестности каньонов Тузбаира.
Пообедаем в лагере и начнем путешествие к дальнему каньону и арке.
Закат на соре идеальное время для фотосессий. Ужин и вечер у костра.
День 5
Ранний подъем и встреча рассвета на Тузбаире, после чего позавтракаем, соберемся и отправимся в путешествие через пустыню.
Мы посетим каньоны Кызылкуп с их уникальными слоистыми скалами, форма и цвет которых напоминают десерт тирамису, а затем сделаем остановку для обеда с ланчбоксами в живописном урочище Бозжыра.
Возвращаемся в подготовленный лагерь, где нас ждет вкусный ужин от шеф-повара и горячий душ. А после заката проведем ночную фотосъемку.
День 6
Завтрак и подготовка к трекингу. Восхождение на смотровую.
Время на вершине отдохнем и оценим красоту вокруг. Спускаемся в лагерь, обедаем и поедем к смотровой точке Дракон (вид снизу).
Завершаем наше путешествие возвращением в Актау.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Питание
- Проживание
- Интернет
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Актау
- Проживание и питание до начала тура
- Проживание и питание после окончания тура
О чём нужно знать до поездки
Мангыстау очень красивый, но сложный регион, там бывает либо очень жарко, либо очень холодно или ветрено. Комфортный сезон очень короткий - часть весны и первая половина осени. Поэтому мы проводим туры только в определенные месяцы. Так же важно понимать, что Мангыстау это пока что абсолютно дикие места, где практически отсутствует инфраструктура и вода. Все снаряжение, тонну воды для лагеря (для душа) мы везем с собой.
Пожелания к путешественнику
Наша программа - это настоящее приключение, вы окажетесь в совершенно диких пустынных местах, но в то же время восхититесь комфорту в нашем мобильном лагере.
Список вещей для путешествия мы приложим с договором.
Визы
визы не требуются до 30 дней пребывания в Казахстане