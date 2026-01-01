Экспедиция по Мангистаускому региону с комфортом. 6 дней

Наши клиенты называют это лакшери-отдыхом в полевых условиях
Описание тура

Если и есть на Земле места-порталы, которые могут перенести вас в другую реальность - то Мангыстау входит в топ таких мест. Самобытное, масштабное, неизведанное. Здесь все по настоящему уникально: космические ландшафты, археологические находки, самое большое озеро на планете, более трехсот святынь суфиев. 6 дней по самым крышесносящим местам и инопланетным пейзажам Западного Казахстана: ажурные каньоны, меловые горы с останками древних моллюсков, солевые соры, поиски зубов мегалодонов, хайкинг к клыкам Бозжыры, подземные мечети, загадочные и секретные локации! Вас ждёт атмосфера и дух приключений настоящей экспедиции - это не просто тур и поездка по красивым местам, а путешествие, в котором каждый почувствует себя первооткрывателем и частью команды охотников за вау моментами.

Программа тура по дням

День 1

Встречаемся с группой в аэропорту или в вашем отеле в г. Актау. Первая часть маршрута включает смотровую площадку Жыгылган, обед в каньоне Капамсай с видом на скалы, посещение мечети Xiii века Шакпак-Ата и загадочного поля шаровидных конкреций Торыш, сформировавшегося миллионы лет назад. Возвращаемся в подготовленный лагерь, где нас ждет горячий ужин от шеф-повара и горячий душ.

День 2

Встаем рано, чтобы встретить рассвет в урочище Айракты смотрим, что интересного здесь есть.

День проведём исследуя крупнейшую подземную мечеть Караман-Ата, хранящую в себе историю и тайны древних веков, а затем отправимся в ажурный каньон Ыбыкты, к причудливым скальным узорам и каменным аркам.

Встретим закат в долине Айракты, а вечер проведем у костра в каньоне делимся впечатлениями о дне.

День 3

Ранний подъем, завтрак и сборы.

Посетим смотровую площадку Тузбаир (вид сверху) — одного из самых впечатляющих фотомест Мангистау, затем отправимся к местному Сфинксу, где среди камней можно обнаружить следы доисторического моря и окаменелые зубы древних акул, когда-то населявших эти края. Перекусим обедом с ланчбоксами и спустимся в сор Тузбаир для незабываемых фотографий.

Ужин и вечер у костра в каньоне делимся впечатлениями о дне.

День 4

Завтрак в нашем лагере и начинаем активный день с изучения окрестности каньонов Тузбаира.

Пообедаем в лагере и начнем путешествие к дальнему каньону и арке.

Закат на соре идеальное время для фотосессий. Ужин и вечер у костра.

День 5

Ранний подъем и встреча рассвета на Тузбаире, после чего позавтракаем, соберемся и отправимся в путешествие через пустыню.

Мы посетим каньоны Кызылкуп с их уникальными слоистыми скалами, форма и цвет которых напоминают десерт тирамису, а затем сделаем остановку для обеда с ланчбоксами в живописном урочище Бозжыра.

Возвращаемся в подготовленный лагерь, где нас ждет вкусный ужин от шеф-повара и горячий душ. А после заката проведем ночную фотосъемку.

День 6

Завтрак и подготовка к трекингу. Восхождение на смотровую.

Время на вершине отдохнем и оценим красоту вокруг. Спускаемся в лагерь, обедаем и поедем к смотровой точке Дракон (вид снизу).

Завершаем наше путешествие возвращением в Актау.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Питание
  • Проживание
  • Интернет
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Актау
  • Проживание и питание до начала тура
  • Проживание и питание после окончания тура
О чём нужно знать до поездки

Мангыстау очень красивый, но сложный регион, там бывает либо очень жарко, либо очень холодно или ветрено. Комфортный сезон очень короткий - часть весны и первая половина осени. Поэтому мы проводим туры только в определенные месяцы. Так же важно понимать, что Мангыстау это пока что абсолютно дикие места, где практически отсутствует инфраструктура и вода. Все снаряжение, тонну воды для лагеря (для душа) мы везем с собой.

Пожелания к путешественнику

Наша программа - это настоящее приключение, вы окажетесь в совершенно диких пустынных местах, но в то же время восхититесь комфорту в нашем мобильном лагере.
Список вещей для путешествия мы приложим с договором.

Визы

визы не требуются до 30 дней пребывания в Казахстане

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Константин
Константин — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
Путешественник, фотограф Natgeo Kazakhstan, основатель проекта. Создатель промо роликов Visit Kazakhstan. Эксперт по поиску локаций для проектов по видео съемке. Все туры - 100% реализуемые нашей командой и продуманные до мелочей. Мы не перепродаем услуги других компаний.

