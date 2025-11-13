Мои заказы

Мангистау на джипах с проживанием в палатках: только для вас

Побывать в казахской Сахаре, увидеть местную пирамиду и получить на память фото с дрона
Лучший способ путешествия по Мангистау — на джипах и с палатками.

Успеем увидеть максимум всего за 3 дня! При этом отдохнём от цивилизации и насладимся тишиной у костра под звёздным небом.

Встретимся
в Актау и отправимся навстречу казахской Сахаре, бескрайним долинам, где сохранились необычные образования и окаменелости.

Вы побываете в местах первых открытий нефти и пресных подземных вод, осмотрите гору-пирамиду и урочище со слоистыми холмами, напоминающее тирамису.

Пейзажи Мангистау — находка для фотографов! С собой у нас будет дрон, на который обязательно сделаем эффектные кадры. И всё это — только для вашей компании. В нашем автопарке есть 5 джипов, можно расширить группу до 15 человек.

Ближайшие даты:
17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя21
ноя22
ноя23
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании.

Водитель-гид может поменять маршрут или заменить локацию в случае форс-мажорных или погодных обстоятельствах.

Лучше всего все личные вещи тщательно упаковать в туристический рюкзак. Не следует брать сумки или чемоданы – их будет неудобно переносить и укладывать в джипы.

Возьмите с собой треккинговые непромокаемые ботинки, желательно высокие (выше щиколотки). В жаркий и сухой период – прочные кроссовки. Большую часть времени вы будете находиться на маршруте в ботинках или кроссовках. Также нужно взять туристическую непромокаемую куртку (или ветровку) с капюшоном. Куртка должна иметь манжеты на рукавах, хорошо прикрывать поясницу и плотно застёгиваться на молнию. Брюки – лучше туристические непромокаемые или любые прочные штаны, в которых вам удобно. Можно взять с собой небольшой спортивный пуховик для ночных посиделок у костра и в холодный период, но его необходимо плотно свернуть и упаковать, чтобы он не занимал много места. Если не хотите надевать капюшон, возьмите головной убор – шапочка или кепка без сеток и отверстий.

Список других вещей:
- Свитер (толстовка) или пара толстых футболок (рубашек) с длинными рукавами
- Специальное термобельё может заменить тёплые футболки
- Пара тёплых носков и тонкие носки на каждый день
- Лёгкие спортивные х/б брюки и лёгкая х/б майка – в качестве ночной пижамы
- Нижнее нательное бельё
- Плавки/купальник, если захотите искупаться
- Солнцезащитные очки и крем
- Личная аптечка
- Пауэрбанк

Средства личной гигиены и антимоскитные средства:
1. Полотенце, мыло, зубная щётка, зубная паста, влажные салфетки, туалетная бумага и прочее.
2. Средства защиты от насекомых – комаров, блох, мошек.
3. Рекомендуем использовать аэрозольные ср-ва для нанесения на открытые участки тела.

Документы лучше упаковать в полиэтиленовый пакет или специальный герметичный чехол. Рекомендуем иметь с собой пару экземпляров ксерокопий первых страниц паспорта.

Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить напитки или сладости в магазинах на маршруте джип-тура.

Питание. Будем готовить в полевых условиях и останавливаться в придорожных кафе. Меню комплексное. Если у вас имеются определённые потребности (вегетарианец, аллергик и т. д.), просим позаботиться о своём питании дополнительно. Завтрак в 1-й день и ужин по возвращении в стоимость не входят.

Транспорт. Джипы Toyota 4Runner, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero. Посадка по 3 человека.

Дети. От 10 лет.

Виза. Гражданам РФ не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий. Все передвижения на джипах. Пешие прогулки по желанию. Нужно быть готовыми отказаться от благ цивилизации, так как живём в полевых условиях.

Тур проводится только для вашей компании, цена указана за 1 полный джип (3 человека). Даты любые. Путешествия для компаний из 1-2 человек обсуждаются индивидуально. Можно расширить группу до 15 человек (5 джипов). Для семей от 4 человек доплаты за детей нет.

Программа тура по дням

1 день

Из Актау в Мангистау, долины, «львиная крепость» и урочище Кок-Кала

Утром встречаемся в Актау и отправляемся в пустынный регион Мангистау на юго-запад Казахстана.

Первой остановкой станет Долина шаров Торыш — местность с тысячами каменных образований круглой формы, происхождение которых до сих пор вызывает споры у учёных.

Следом маршрут пройдёт через урочище Кок-Кала, где можно будет увидеть следы древнего пожара и прикоснуться к угольным остаткам леса.

Путь продолжится к горе Шеркала — массиву, форма которого напоминает льва или юрту. Её очертания хорошо различимы с разных точек, а само название переводится как «львиная крепость».

Завершающей точкой дня станет Айракты-Шоманай, или «долина замков». Эти скалы и останцы получили своё имя благодаря рисункам Тараса Шевченко и когда-то были частью морского дна.

Ночёвка предусмотрена в палаточном лагере (за доплату можно разместиться в юрте). Готовим ужин и отдыхаем.

2 день

Местная Сахара, урочище Бозжыра и отдых под звёздами

После завтрака начнётся маршрут через пески Туйесу, которые напоминают ландшафт Сахары. Здесь ведутся работы по укреплению территории с помощью кустарников, чтобы остановить продвижение подвижных барханов к посёлку Сенек. Это место известно также как зона геоэкологических исследований и район первых открытий нефти и пресных подземных вод.

Далее путешествие продолжится в урочище Бозжыра, где прогуляемся и перекусим. Скальные формации в этой долине образованы из меловых пород, здесь можно встретить отпечатки древних водорослей и окаменелости морских организмов.

Вечером будет организован палаточный лагерь, ужин и отдых под звёздным небом.

3 день

Казахская пирамида, урочище Кызылкум и возвращение в Актау

Заключительный день начнётся с изучения средней части урочища Бозжыра. Затем маршрут приведёт к горе Бокты, возвышающейся на месте высохшего сора. Её форма сравнима с пирамидой или перевёрнутой лодкой.

Последним пунктом станет урочище Кызылкум, получившее народное сравнение с тирамису за разноцветные слоистые холмы. Белые участки образованы мелом, красные — обогащены железом. Пейзаж особенно эффектен при ярком дневном свете.

Тур завершится возвращением в город ориентировочно между 19:00 и 21:00.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в палатках и предоставление всего необходимого снаряжения
  • Питание и питьевая вода
  • Все переезды по программе на джипах, топливо
  • Услуги русскоговорящего гида-водителя
  • Экскурсии по программе
  • Съёмка на дрон
Что не входит в цену
  • Билеты до Актау и обратно в ваш город
  • Завтрак в 1-й день и ужин в последний (до и по возвращении из тура)
  • Проживание и питание в этноауле «Когез» (по желанию)
  • Услуги фотографа или видеографа (по желанию)
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Актау, 8:00-8:30
Завершение: Актау, 19:00-21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла
Алла — ваша команда гидов в Актау
Организовываем на высшем уровне путешествия любой сложности и продолжительности по Мангистау. В наших турах только надёжный и комфортный транспорт: джипы Toyota 4Runner, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero. От и до продумываем маршруты, предоставляем необходимое снаряжение и знаем лучшие локации. А также разрабатываем индивидуальные программы по вашим запросам.
Задать вопрос

