Лучший способ путешествия по Мангистау — на джипах и с палатками.Успеем увидеть максимум всего за 3 дня! При этом отдохнём от цивилизации и насладимся тишиной у костра под звёздным небом.Встретимся

в Актау и отправимся навстречу казахской Сахаре, бескрайним долинам, где сохранились необычные образования и окаменелости. Вы побываете в местах первых открытий нефти и пресных подземных вод, осмотрите гору-пирамиду и урочище со слоистыми холмами, напоминающее тирамису. Пейзажи Мангистау — находка для фотографов! С собой у нас будет дрон, на который обязательно сделаем эффектные кадры. И всё это — только для вашей компании. В нашем автопарке есть 5 джипов, можно расширить группу до 15 человек.

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании.

Водитель-гид может поменять маршрут или заменить локацию в случае форс-мажорных или погодных обстоятельствах.

Лучше всего все личные вещи тщательно упаковать в туристический рюкзак. Не следует брать сумки или чемоданы – их будет неудобно переносить и укладывать в джипы.

Возьмите с собой треккинговые непромокаемые ботинки, желательно высокие (выше щиколотки). В жаркий и сухой период – прочные кроссовки. Большую часть времени вы будете находиться на маршруте в ботинках или кроссовках. Также нужно взять туристическую непромокаемую куртку (или ветровку) с капюшоном. Куртка должна иметь манжеты на рукавах, хорошо прикрывать поясницу и плотно застёгиваться на молнию. Брюки – лучше туристические непромокаемые или любые прочные штаны, в которых вам удобно. Можно взять с собой небольшой спортивный пуховик для ночных посиделок у костра и в холодный период, но его необходимо плотно свернуть и упаковать, чтобы он не занимал много места. Если не хотите надевать капюшон, возьмите головной убор – шапочка или кепка без сеток и отверстий.

Список других вещей:

- Свитер (толстовка) или пара толстых футболок (рубашек) с длинными рукавами

- Специальное термобельё может заменить тёплые футболки

- Пара тёплых носков и тонкие носки на каждый день

- Лёгкие спортивные х/б брюки и лёгкая х/б майка – в качестве ночной пижамы

- Нижнее нательное бельё

- Плавки/купальник, если захотите искупаться

- Солнцезащитные очки и крем

- Личная аптечка

- Пауэрбанк

Средства личной гигиены и антимоскитные средства:

1. Полотенце, мыло, зубная щётка, зубная паста, влажные салфетки, туалетная бумага и прочее.

2. Средства защиты от насекомых – комаров, блох, мошек.

3. Рекомендуем использовать аэрозольные ср-ва для нанесения на открытые участки тела.

Документы лучше упаковать в полиэтиленовый пакет или специальный герметичный чехол. Рекомендуем иметь с собой пару экземпляров ксерокопий первых страниц паспорта.

Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить напитки или сладости в магазинах на маршруте джип-тура.