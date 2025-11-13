Успеем увидеть максимум всего за 3 дня! При этом отдохнём от цивилизации и насладимся тишиной у костра под звёздным небом.
Встретимся
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится только для вашей компании.
Водитель-гид может поменять маршрут или заменить локацию в случае форс-мажорных или погодных обстоятельствах.
Лучше всего все личные вещи тщательно упаковать в туристический рюкзак. Не следует брать сумки или чемоданы – их будет неудобно переносить и укладывать в джипы.
Возьмите с собой треккинговые непромокаемые ботинки, желательно высокие (выше щиколотки). В жаркий и сухой период – прочные кроссовки. Большую часть времени вы будете находиться на маршруте в ботинках или кроссовках. Также нужно взять туристическую непромокаемую куртку (или ветровку) с капюшоном. Куртка должна иметь манжеты на рукавах, хорошо прикрывать поясницу и плотно застёгиваться на молнию. Брюки – лучше туристические непромокаемые или любые прочные штаны, в которых вам удобно. Можно взять с собой небольшой спортивный пуховик для ночных посиделок у костра и в холодный период, но его необходимо плотно свернуть и упаковать, чтобы он не занимал много места. Если не хотите надевать капюшон, возьмите головной убор – шапочка или кепка без сеток и отверстий.
Список других вещей:
- Свитер (толстовка) или пара толстых футболок (рубашек) с длинными рукавами
- Специальное термобельё может заменить тёплые футболки
- Пара тёплых носков и тонкие носки на каждый день
- Лёгкие спортивные х/б брюки и лёгкая х/б майка – в качестве ночной пижамы
- Нижнее нательное бельё
- Плавки/купальник, если захотите искупаться
- Солнцезащитные очки и крем
- Личная аптечка
- Пауэрбанк
Средства личной гигиены и антимоскитные средства:
1. Полотенце, мыло, зубная щётка, зубная паста, влажные салфетки, туалетная бумага и прочее.
2. Средства защиты от насекомых – комаров, блох, мошек.
3. Рекомендуем использовать аэрозольные ср-ва для нанесения на открытые участки тела.
Документы лучше упаковать в полиэтиленовый пакет или специальный герметичный чехол. Рекомендуем иметь с собой пару экземпляров ксерокопий первых страниц паспорта.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить напитки или сладости в магазинах на маршруте джип-тура.
Питание. Будем готовить в полевых условиях и останавливаться в придорожных кафе. Меню комплексное. Если у вас имеются определённые потребности (вегетарианец, аллергик и т. д.), просим позаботиться о своём питании дополнительно. Завтрак в 1-й день и ужин по возвращении в стоимость не входят.
Транспорт. Джипы Toyota 4Runner, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero. Посадка по 3 человека.
Дети. От 10 лет.
Виза. Гражданам РФ не требуется.
Уровень сложности. Лёгкий. Все передвижения на джипах. Пешие прогулки по желанию. Нужно быть готовыми отказаться от благ цивилизации, так как живём в полевых условиях.
Тур проводится только для вашей компании, цена указана за 1 полный джип (3 человека). Даты любые. Путешествия для компаний из 1-2 человек обсуждаются индивидуально. Можно расширить группу до 15 человек (5 джипов). Для семей от 4 человек доплаты за детей нет.
Программа тура по дням
Из Актау в Мангистау, долины, «львиная крепость» и урочище Кок-Кала
Утром встречаемся в Актау и отправляемся в пустынный регион Мангистау на юго-запад Казахстана.
Первой остановкой станет Долина шаров Торыш — местность с тысячами каменных образований круглой формы, происхождение которых до сих пор вызывает споры у учёных.
Следом маршрут пройдёт через урочище Кок-Кала, где можно будет увидеть следы древнего пожара и прикоснуться к угольным остаткам леса.
Путь продолжится к горе Шеркала — массиву, форма которого напоминает льва или юрту. Её очертания хорошо различимы с разных точек, а само название переводится как «львиная крепость».
Завершающей точкой дня станет Айракты-Шоманай, или «долина замков». Эти скалы и останцы получили своё имя благодаря рисункам Тараса Шевченко и когда-то были частью морского дна.
Ночёвка предусмотрена в палаточном лагере (за доплату можно разместиться в юрте). Готовим ужин и отдыхаем.
Местная Сахара, урочище Бозжыра и отдых под звёздами
После завтрака начнётся маршрут через пески Туйесу, которые напоминают ландшафт Сахары. Здесь ведутся работы по укреплению территории с помощью кустарников, чтобы остановить продвижение подвижных барханов к посёлку Сенек. Это место известно также как зона геоэкологических исследований и район первых открытий нефти и пресных подземных вод.
Далее путешествие продолжится в урочище Бозжыра, где прогуляемся и перекусим. Скальные формации в этой долине образованы из меловых пород, здесь можно встретить отпечатки древних водорослей и окаменелости морских организмов.
Вечером будет организован палаточный лагерь, ужин и отдых под звёздным небом.
Казахская пирамида, урочище Кызылкум и возвращение в Актау
Заключительный день начнётся с изучения средней части урочища Бозжыра. Затем маршрут приведёт к горе Бокты, возвышающейся на месте высохшего сора. Её форма сравнима с пирамидой или перевёрнутой лодкой.
Последним пунктом станет урочище Кызылкум, получившее народное сравнение с тирамису за разноцветные слоистые холмы. Белые участки образованы мелом, красные — обогащены железом. Пейзаж особенно эффектен при ярком дневном свете.
Тур завершится возвращением в город ориентировочно между 19:00 и 21:00.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в палатках и предоставление всего необходимого снаряжения
- Питание и питьевая вода
- Все переезды по программе на джипах, топливо
- Услуги русскоговорящего гида-водителя
- Экскурсии по программе
- Съёмка на дрон
Что не входит в цену
- Билеты до Актау и обратно в ваш город
- Завтрак в 1-й день и ужин в последний (до и по возвращении из тура)
- Проживание и питание в этноауле «Когез» (по желанию)
- Услуги фотографа или видеографа (по желанию)
- Страховка