Путешествие по топ-локациям Мангистау. 4х-дневный джип-тур
Начало: Г Актау
Расписание: Ежедневно по согласованию с гидом.
20 янв в 09:00
21 янв в 09:00
960 000 ₸ за всё до 15 чел.
Оазисы Мангышлака
Начало: По месту проживания гостей
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
633 000 ₸ за всё до 15 чел.
Волшебство Казахстана: Природные Чудеса Мангистау
Начало: По месту проживания гостей
930 000 ₸ за всё до 16 чел.
Путешествие по дну океана Тетис: джип-тур (на 5 дней)
Начало: Ваш адрес в г. Актау
Расписание: Ежедневно по согласованию с гидом.
20 янв в 09:00
21 янв в 09:00
1 200 000 ₸ за всё до 15 чел.
Путешествие по плато Устюрт в Мангистау: джип-тур (на 3 дня)
Начало: Ваш адрес в г. Актау
Расписание: Ежедневно по согласованию с гидом.
20 янв в 09:00
21 янв в 09:00
720 000 ₸ за всё до 15 чел.
Необычные места Мангистау: джип-тур с ночёвкой в юрте (на 2 дня)
Начало: Ваш адрес в г. Актау
Расписание: Ежедневно по согласованию с гидом.
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
540 000 ₸ за всё до 15 чел.
Западный Казахстан за 5 дней
Начало: Казахстан, Актау. Мангистауская область
Расписание: Ежедневно по согласованию с гидом.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
250 600 ₸ за человека
