Топовые места Мангистау только для вас: джип-тур с проживанием в палатках
Побывать в казахской Сахаре, увидеть местную пирамиду и получить на память фото с дрона
Начало: Актау, 8:00-8:30
25 апр в 08:00
2 мая в 08:00
36 000 ₽ за человека
Оазисы Мангышлака
Начало: По месту проживания гостей
Завтра в 08:00
11 апр в 08:00
583 000 ₸ за экскурсию
Путешествие по плато Устюрт в Мангистау: джип-тур (на 3 дня)
Начало: Ваш адрес в г. Актау
Расписание: Ежедневно по согласованию с гидом.
12 апр в 09:00
13 апр в 09:00
от 583 000 ₸ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «3-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Актау
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Актау в апреле 2025
Сейчас в Актау в категории "3-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 36 000 до 583 000.
Забронируйте тур в Актау на 2025 год по теме «3-дневные туры», цены от 36000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь