Оазисы Мангышлака
Начало: По месту проживания гостей
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
470 000 ₸ за экскурсию
Погружение в полуостров Мангышлак
Начало: По месту проживания гостей
Завтра в 14:00
10 мар в 08:00
1 220 000 ₸ за экскурсию
Индивидуальный тур по дну древнего океана с проживанием в палатках: каньоны, горы и отвесные скалы
Побывать в подземных мечетях, сделать фото на обрывах и увидеть шаровые конкреции
Начало: Актау, заберём вас от вашего отеля, время по догов...
21 мар в 09:00
27 мар в 09:00
180 000 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «Индивидуальные»
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