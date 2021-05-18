Полезная информация об Актобе
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Местное время в Актобе
23:0523
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇿 Казахстан
|Название города
|Актобе
|По-английски
|Aktobe
|Столица региона
|Актобе является столицей региона
|Население города
|262 457 чел.
|Аэропорт
|Актобе AKX
|Часовой пояс
|Asia/Aqtobe
|Средняя высота
|210 м. от уровня моря
Где находится Актобе на карте
Актобе