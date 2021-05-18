Полезная информация об Актобе

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Местное время в Актобе
23:0523
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇿 Казахстан
Название городаАктобе
По-английскиAktobe
Столица регионаАктобе является столицей региона
Население города262 457 чел.
АэропортАктобе AKX
Часовой поясAsia/Aqtobe
Средняя высота210 м. от уровня моря

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Актобе

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