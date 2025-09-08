Мои заказы

Экскурсия по старому центру Алматы

Погрузитесь в атмосферу Алматы — города, где восточные традиции переплетаются с современностью.

Мы прогуляемся по легендарному Зелёному базару, узнаем о музыкальном наследии в музее народных инструментов, вспомним подвиг панфиловцев и раскроем секреты Вознесенского собора. В завершение — тайная локация, которая удивит даже местных жителей.
5
2 отзыва
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Этот город прячет в своих улочках эхо кочевых традиций, аромат свежих фруктов и истории, переплетённые с ветрами Великого шёлкового пути. Мы отправимся в путешествие, где оживут древние рынки, зазвучат мелодии степи и откроются тайны, скрытые от глаз обычных туристов. Самое интересное ждёт в конце — секретная локация, о которой знают не все. Готовы открыть для себя другую, неожиданную сторону Алматы? Что вас ждёт?
  • Зелёный базар – место, где чувствуешь настоящий вкус города. Здесь мы поговорим о гастрономических традициях казахского народа, узнаем, почему алма — символ Алматы, и разберёмся, как выбирали кумыс и шубат на базаре в старые времена. Вы услышите истории о купцах, караванах и секретах восточной торговли.
  • Парк 28 гвардейцев-панфиловцев – одно из самых значимых мест города. Здесь мы обсудим подвиг легендарных панфиловцев, разберёмся, как формировалась советская архитектура Алматы и почему этот парк так важен для горожан.
  • Музей народных инструментов – здесь оживают звуки казахской степи. Мы познакомимся с инструментами, которые веками сопровождали кочевников, узнаем, как звучит кобыз и чем уникальна домбра. Разговор пойдёт о музыкальном наследии Казахстана, традициях исполнения и значении музыки в жизни кочевых народов.
  • Вечный огонь – символ памяти и уважения. Мы вспомним о событиях Великой Отечественной войны, поговорим о вкладе Казахстана в победу и судьбах панфиловцев.
• Вознесенский собор – уникальный памятник архитектуры, который пережил землетрясения и исторические катаклизмы. Мы обсудим его историю, узнаем, чем он уникален с точки зрения инженерии, и раскроем его малоизвестные тайны. В завершение маршрута вас ждёт секретная локация, которая станет приятным сюрпризом и позволит взглянуть на Алматы с необычного ракурса. Эта экскурсия — возможность ощутить ритм города, узнать его легенды, традиции и тайны, которые не расскажут обычные путеводители. Важная информация:
  • Наденьте удобную обувь.
  • Одевайтесь по погоде.
  • Возьмите небольшую сумму наличными для покупок на Зелёном базаре.

Каждый день, кроме понедельника, в 09:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Зелёный базар
  • Парк 28 гвардейцев-панфиловцев
  • Мемориал Славы и Вечный огонь
  • Музей народных инструментов
  • Вознесенский собор
  • Секретная локация
Что включено
  • Услуги гида
  • Билеты в музей
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Жибе Жолы 53
Завершение: Улица Назарбаева
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, кроме понедельника, в 09:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Наденьте удобную обувь
  • Одевайтесь по погоде
  • Возьмите небольшую сумму наличными для покупок на Зелёном базаре
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
Елена
8 сен 2025
Остались довольны экскурсией. Гид Ерсыдык интересно рассказывает, приятно слушать. Нас было двое, поэтому экскурсия получилась индивидуальной. Прогулялись по улочкам и аллеям старого центра, узнали много касаемо истории Алматы и ее
читать дальше

достопримечательностях. Приятно было, что Ерсыдык позаботился о нас, и принес воду, на случай если вдруг у нас с собой нет. Ну и в конце экскурсии нас ждал небольшой сюрприз в виде презента от гида. Все очень понравилось, не жалеем о выборе и самой экскурсии.

В
Виктория
10 мая 2025
Осталась под большим впечатлением от экскурсии! 3 часа пролетели незаметно.
Особенно хочется отметить Рустема, ведь через его взгляд было познавание города и культуры Казахстана. Он очень увлечён историей, знает свой край
читать дальше

и охотно делится всей имеющейся у него информацией. Легко, просто доносил информацию, если нужно, пояснял и с удовольствием отвечал на все вопросы. Т вообще было ощущение что гуляешь по центру с очень знающим другом, настолько индивидуальный и доброжелательный подход.
Мы легко осмотрели весь центр, но несмотря на то что пришлось немало пройти, усталости почти не чувствовалось, потому что было очень интересно. Спасибо за неожиданный сюрприз в конце)

