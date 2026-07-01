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набралось, экскурсию не отменили, а провели персонально для нас!!! И Амина, и Ерсыдык (наш гид), и водитель (к сожалению имени не запомнила) - прекрасные общительные и дружелюбные люди. Такого отношения к себе я ни на одной экскурсии не встречала. Только у нас на каньоне были трекинговые палки, Ерсыдык позаботился 😊 Надо сказать, что с ними очень удобно на некоторых склонах, если у вас обычные кроссовки, а не трекинговые. Про каньон говорить не буду, он прекрасен, как верно отмечают все туристы, но дальше мы поехали на водохранилища, а это отдельная история. Во-первых сама дорога заслуживает внимания. Такие живописные места, такая смена ландшафта- изумительно!!! По дороге встречаются разные птицы и животные (соколы, сурки, песчанки, овцы, лошади). В юрте нам дали продегустировать курт, кумыс, другие вкусности, которые можно там же купить дешевле, чем в городе, а по свежести не сравнить с магазинными, естественно. В водохранилищах можно ловить рыбу, там даже форель водится. Самое чудесное оказалось то, что водохранилища не являются заезженной локацией и кроме нас там никого не было!!! В общем, день пролетел незаметно. Благодаря комфортабельному автомобилю и опытному водителю, даже не очень сильно устали. Мы остались максимально довольны!