Мои заказы

Экскурсии в Алматы

Найдено 233 экскурсии в Алматы, цены от 1700 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
1 день красоты: каньоны Чарын и Чёрный, озёра Кольсай и Каинды
На машине
13 часов
127 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выбор
1 день красоты: каньоны Чарын и Чёрный, озёра Кольсай и Каинды
Путешествие из Алматы к природным чудесам Казахстана
Начало: На проспекте Рыскулова
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
10 авг в 05:45
4300 ₽ за человека
Всё включено: магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды
На машине
13 часов
453 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
Всё включено: магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды
Отправиться в дружной компании к космическим пейзажам Казахстана
Начало: Встречаемся на заправке Compass (Суюнбая)
Расписание: ежедневно в 05:15, 05:30 и 05:45
Завтра в 05:15
10 авг в 05:15
5350 ₽ за человека
Утро в горах: Большое Алматинское озеро
На автобусе
5 часов
8 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Лучший выбор
Утро в горах: Большое Алматинское озеро
Добраться до бирюзового водоёма без подъёма пешком и почувствовать пробуждение
Начало: У станции метро «Байконыр»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
5000 ₽ за человека
Путешествие к Большому Алматинскому озеру - из Алматы
Пешая
7 часов
-
5%
117 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Путешествие к Большому Алматинскому озеру - из Алматы
Побывать там, где горы держат небо, и выпить чаю с видом на ледник
Начало: Рядом с парком Первого президента
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
7125 ₽7500 ₽ за человека
На Медеу, Чимбулак и Кок-Тобе - на электромобиле из Алматы
На машине
На электромобиле
3.5 часа
69 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
На Медеу, Чимбулак и Кок-Тобе - на электромобиле из Алматы
Посетить лучшие видовые локации, полюбоваться городом с высоты и подышать горным воздухом
Сегодня в 18:00
Завтра в 06:00
от 13 300 ₽ за всё до 4 чел.
Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
На машине
13 часов
588 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
Отправиться в динамичное путешествие к природным достопримечательностям края
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
10 авг в 05:45
5200 ₽ за человека
Природа Казахстана: 5 лучших мест за 1 день из Алматы
На машине
13 часов
241 отзыв
Мини-группа
до 12 чел.
Природа Казахстана: 5 лучших мест за 1 день из Алматы
Из Алматы - к живописным каньонам и невероятным озёрам
Начало: Встречаемся на парковка Compass (заправочная станц...
Расписание: ежедневно в 05:15, 05:30 и 05:45
Завтра в 05:15
10 авг в 05:15
5300 ₽ за человека
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе
На машине
13 часов
-
5%
211 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе
Отыскать частичку Альп в Казахстане, увидеть Чарынский каньон и озеро с затопленными соснами
Начало: У гипермаркета Magnum
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
10 авг в 05:45
4700 ₽4947 ₽ за человека
Комфорт-маршрут по озёрам Каинды, Кольсай и Чарынскому каньону
Джиппинг
На машине
13 часов
129 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Комфорт-маршрут по озёрам Каинды, Кольсай и Чарынскому каньону
Топовые места Казахстана за один день на комфортном внедорожнике в мини-группе
Начало: На ул. Суюнбая
Расписание: ежедневно в 05:30 и 05:45
Завтра в 05:30
10 авг в 05:30
8990 ₽ за человека
Знакомство с Алматы - на групповой экскурсии
Пешая
3 часа
79 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Знакомство с Алматы - на групповой экскурсии
Проникнуть в историю нынешней столицы, которая не всегда была таковой и так называлась
Начало: На площади Абая
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
3500 ₽ за человека
Прогулка по Чарынскому и Чёрному каньонам и озеру Каинды в компании фотографа-гида
На машине
На микроавтобусе
13 часов
101 отзыв
Фотопрогулка
до 12 чел.
Прогулка по Чарынскому и Чёрному каньонам и озеру Каинды в компании фотографа-гида
В мини-группе погулять по популярным местам Северного Тянь-Шаня и сделать профессиональные снимки
Начало: На парковке Compass
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
10 авг в 05:30
6300 ₽ за человека
Плато Ассы, озеро Иссык, страусиная ферма, водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа
Джиппинг
На машине
12 часов
82 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Плато Ассы, озеро Иссык, страусиная ферма, водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа
Прогуляться среди диких трав и насладиться природой Казахстана (в мини-группе)
Начало: На проспекте Суюнбая
Расписание: ежедневно в 06:45 и 07:00
11 авг в 06:45
12 авг в 06:45
8990 ₽ за человека
Комфорт-маршрут на внедорожнике: озёра Каинды, Кольсай, Чарынский и Чёрный каньоны
Джиппинг
На машине
13 часов
44 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Комфорт-маршрут на внедорожнике: озёра Каинды, Кольсай, Чарынский и Чёрный каньоны
Впечатлиться невероятными пейзажами, способными посоперничать с панорамами Альп
Начало: У отеля или в аэропорту
Завтра в 05:30
10 авг в 05:30
от 45 500 ₽ за всё до 5 чел.
Алматы известный и неизведанный
Пешая
2.5 часа
214 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Алматы известный и неизведанный
Посетить самые интересные места города на душевной прогулке
Начало: Возле ТЦ Samal Mall
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
от 9500 ₽ за всё до 5 чел.
Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
13 часов
-
5%
116 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
За один день посетить все самые красивые места Алматинской области
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 05:30
10 авг в 05:30
11 авг в 05:30
5200 ₽5473 ₽ за человека
Чарынский каньон из Алматы
На машине
8 часов
57 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Чарынский каньон из Алматы
Комфортное авто-пешеходное путешествие в одно из самых живописных мест Казахстана
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
от 20 500 ₽ за всё до 3 чел.
Каинды, Кольсай и Чарын за 1 день
На машине
На микроавтобусе
13 часов
130 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Каинды, Кольсай и Чарын за 1 день
Посетить живописные локации Казахстана на автомобильной экскурсии в мини-группе
Начало: Парковка у гипермаркета Magnum
Расписание: ежедневно в 05:30
11 авг в 05:30
12 авг в 05:30
7200 ₽ за человека
Ассы, Иссык и водопад: путешествие в мини-группе на внедорожниках (из Алматы)
Джиппинг
На машине
12 часов
15 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Ассы, Иссык и водопад: путешествие в мини-группе на внедорожниках (из Алматы)
Для тех, кто соскучился по настоящей природе
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 07:15
11 авг в 07:15
12 авг в 07:15
7300 ₽ за человека
Алматы и окрестности: обзорная экскурсия
На машине
5 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Алматы и окрестности: обзорная экскурсия
Панорамы, история города и знакомство с казахской кухней
Завтра в 09:00
10 авг в 08:00
от 16 500 ₽ за всё до 3 чел.
Топ-локации Алматинской области: Чарын, Кольсай и Каинды в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
13 часов
45 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Топ-локации Алматинской области: Чарын, Кольсай и Каинды в мини-группе
Открыть удивительные природные места - в лёгком и комфортном путешествии по Алматинской области
Начало: На проспекте Суюнбая
Расписание: ежедневно в 05:30 и 05:45
Завтра в 05:30
10 авг в 05:30
7900 ₽ за человека
Алматинская классика: озёра Каинды и Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны
На машине
13 часов
-
5%
38 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Алматинская классика: озёра Каинды и Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны
Вдохновиться разнообразием пейзажей в отрогах Северного Тянь-Шаня
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от 41 000 ₽43 157 ₽ за всё до 6 чел.
Алматы вас вдохновит
На машине
6 часов
90 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Алматы вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от 15 385 ₽ за всё до 2 чел.
Астрофизическая обсерватория в Алматы на Каменском плато
Пешая
2 часа
5 отзывов
Групповая
до 13 чел.
Астрофизическая обсерватория в Алматы на Каменском плато
Посмотреть на звёзды в телескоп и потрогать настоящий метеорит
Начало: На парковке ТЦ
Расписание: ежедневно в 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
2600 ₽ за человека
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
На машине
На микроавтобусе
9 часов
50 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
Увидеть сразу две жемчужины Казахстана на экскурсии в мини-группе
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:30
11 авг в 07:30
12 авг в 07:30
5445 ₽ за человека
3 в 1 из Алматы: Чарынский каньон + озёра Кольсай и Каинды
На автобусе
13 часов
15 отзывов
Групповая
до 18 чел.
3 в 1 из Алматы: Чарынский каньон + озёра Кольсай и Каинды
Отправиться в путешествие на день и открыть красоту дикой природы Казахстана
Начало: На улице Байтурсынова
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 авг в 05:00
4800 ₽ за человека
Алматы - культурная столица и сердце Казахстана
Пешая
2 часа
63 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Алматы - культурная столица и сердце Казахстана
От древнего оазиса до современного мегаполиса: обзорная экскурсия по самому светскому городу страны
Начало: В районе Театра оперы и балета
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за человека
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
На машине
13 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
Полюбоваться зрелищными ландшафтами и пополнить фотоколлекцию головокружительными снимками
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
от 19 500 ₽ за всё до 3 чел.
Лёгкий хайкинг в горах Тянь-Шаня
Пешая
6 часов
-
10%
13 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Лёгкий хайкинг в горах Тянь-Шаня
Идеальная прогулка для любителей природы в горах Тянь-Шаня. Подходит для всех возрастов и физподготовки. Захватывающие виды и свежий воздух ждут вас
Начало: Парковка возле Цирка
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:30 и 15:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
7101 ₽7890 ₽ за человека
Обзорная экскурсия по Алматы
Пешая
2.5 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Алматы
Узнайте о прошлом и настоящем Алматы за три часа. Прогулка по знаковым местам города откроет его историю и современную жизнь
Начало: На проспекте Достык от памятника Абаю Кунанбаеву
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 7990 ₽ за всё до 6 чел.
Из Алматы - к озёрам Кольсай и Каинды, Чарынскому и Чёрному каньонам
На машине
13 часов
-
5%
39 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Из Алматы - к озёрам Кольсай и Каинды, Чарынскому и Чёрному каньонам
Вдохновиться природными богатствами Казахстана и почувствовать себя словно на другой планете
Начало: Назарбаева 28Ак 14
Расписание: ежедневно в 04:45
Завтра в 04:45
10 авг в 04:45
4655 ₽4900 ₽ за человека

Что посмотреть в Алматы на экскурсиях?

Природные особенности этого места: ясеневая роща в Чарынском каньоне, древнее урочище Тамгалы-Тас, где расположен буддийский храм. Славится город и архитектурными сооружениями (Монумент независимости, телебашня). Поклонников искусства ждут театры, цирк, музей музыкальных искусств. Прикоснуться к святым местам можно в православных соборах или Центральной мечети Казахстана. Пешеходные экскурсии или автобусные, на личном транспорте подойдут всем, кто предпочитает семейный отдых или отдых вдвоем. Вас поразит культура и архитектура этих мест. Не оставит равнодушным и традиционная казахская кухня. Мы предлагаем различные виды экскурсий в Алматы на любой вкус по приемлемой стоимости. Подробнее с их перечнем вы можете ознакомиться в нашем каталоге

Местные экскурсоводы

Если вы стремитесь к саморазвитию и давно мечтали посетить новые интересные места всей семьей или в одиночку, обязательно закажите экскурсию на нашем сайте! В одном из самых древних городов Центральной Азии вас ждет отдых на любой вкус: древние храмы и большие природные памятники, культурные и монументальные сооружения. Не оставит равнодушным и активный отдых: сплав по реке и восхождение в горы, катание на лыжах и коньках, полет на воздушном шаре. Аквапарк, дельфинарий или скалодром отлично подойдут детям и подросткам. Молодежи понравится страйкбольный стрелковый клуб, квесты и романтическая прогулка по вечернему Арбату. Путешествуйте с нами! Вам понравится!

Последние отзывы на экскурсии

Д
Алматы вас вдохновит
Дата посещения: 23 июн 2026
Ставлю четвёрку исключительно из уважения к нашему гиду Надежде.
Если бы я знал, что до Медео можно доехать автобусом, просто поехал
читать дальшеуменьшить

бы в горы на весь день. Со своим термосом кофе, со своей едой, с теплой одеждой. Приехать на высоту и провести там минут 15, - меньше, чем ничего. Хорошая историческая экскурсия от Надежды - это единственное, что порадовало. Итог: выехали в 9:00, вернулись к 15:00. Это горы и город. Ну как-бы за эти деньги не то, что представлялось. Купили одну, далеко не копеечную экскурсию, нам стали навязывать ещё одну, прямо-таки настаивая.
Совет путешественникам: хотите бюджетно, - берите в прокате скутер и езжайте сами. После этой экскурсии мы так и сделали. Алма-Арасан на весь день по итогу встал в двадцать пять тысяч тенге на круг. А ещё лучше, -автомобиль в прокат и поехали по окрестностям.

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Чарын, Бестобе и Бартогай - из Алматы (всё включено)
Дата посещения: 30 июн 2026
Огромная благодарность организаторам экскурсии!!! Начну с того, что не смотря на то, что желающих, кроме нас, на этот день не
читать дальшеуменьшить

набралось, экскурсию не отменили, а провели персонально для нас!!! И Амина, и Ерсыдык (наш гид), и водитель (к сожалению имени не запомнила) - прекрасные общительные и дружелюбные люди. Такого отношения к себе я ни на одной экскурсии не встречала. Только у нас на каньоне были трекинговые палки, Ерсыдык позаботился 😊 Надо сказать, что с ними очень удобно на некоторых склонах, если у вас обычные кроссовки, а не трекинговые. Про каньон говорить не буду, он прекрасен, как верно отмечают все туристы, но дальше мы поехали на водохранилища, а это отдельная история. Во-первых сама дорога заслуживает внимания. Такие живописные места, такая смена ландшафта- изумительно!!! По дороге встречаются разные птицы и животные (соколы, сурки, песчанки, овцы, лошади). В юрте нам дали продегустировать курт, кумыс, другие вкусности, которые можно там же купить дешевле, чем в городе, а по свежести не сравнить с магазинными, естественно. В водохранилищах можно ловить рыбу, там даже форель водится. Самое чудесное оказалось то, что водохранилища не являются заезженной локацией и кроме нас там никого не было!!! В общем, день пролетел незаметно. Благодаря комфортабельному автомобилю и опытному водителю, даже не очень сильно устали. Мы остались максимально довольны!

Огромная благодарность организаторам экскурсии!!! Начну с того, что не смотря на то, что желающих, кроме нас,
Огромная благодарность организаторам экскурсии!!! Начну с того, что не смотря на то, что желающих, кроме нас,
Огромная благодарность организаторам экскурсии!!! Начну с того, что не смотря на то, что желающих, кроме нас,
Огромная благодарность организаторам экскурсии!!! Начну с того, что не смотря на то, что желающих, кроме нас,+1
Огромная благодарность организаторам экскурсии!!! Начну с того, что не смотря на то, что желающих, кроме нас,
Вам был полезен этот отзыв?
Т
1 день красоты: каньоны Чарын и Чёрный, озёра Кольсай и Каинды
Дата посещения: 22 июн 2026
Отлично съездили! День прошёл как один час, а полученных впечатлений от увиденного хватит на долгое время. Мухтар, замечательный гид, он
читать дальшеуменьшить

очень профессионально выстроил наш день. Много рассказывал об локациях, флоре, фауне и культуре Республики Казахстан.Мы в свою очередь были дисциплинированы, поэтому везде успели и многое посмотрели.

Отлично съездили! День прошёл как один час, а полученных впечатлений от увиденного хватит на долгое время.
Отлично съездили! День прошёл как один час, а полученных впечатлений от увиденного хватит на долгое время.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Комфорт-маршрут по озёрам Каинды, Кольсай и Чарынскому каньону
Дата посещения: 13 июн 2026
С семьей съездили на экскурсию по каньонам и озерам! Команда RD Travel справилась на уверенную 5 с плюсом! Трансфер -
читать дальшеуменьшить

на удобных, ухоженных авто. Организация и информация во время тура - великолепно! Все по таймингу. Рассказывали историю мест, которые по посещали, и еще кучу интересной информации про Алматы и Казахстан. Сопровождали каждую секунду, брошенными себя не чувствовали! По вайбу ребята и вовсе показали мастер-класс: музыка в дороге, айс брейкеры, спели даже для нас…)) в общем, однозначно рекомендую RD Travel!

Вам был полезен этот отзыв?
Н
На Медеу, Чимбулак и Кок-Тобе - на электромобиле из Алматы
Дата посещения: 23 мая 2026
Отличная экскурсия! Время пролетело незаметно. Спасибо Даулету за возможность увидеть невероятную красоту Алматинских гор, позновательную информацию и душевность.
Отличная экскурсия! Время пролетело незаметно. Спасибо Даулету за возможность увидеть невероятную красоту Алматинских гор, позновательную информацию
Вам был полезен этот отзыв?
И
1 день красоты: каньоны Чарын и Чёрный, озёра Кольсай и Каинды
Дата посещения: 8 мая 2026
Экскурсия прошла на УРА!!. Гид Мухтар весело и информативно выдал массу интересных фактов по теме программы , и не только . Природа уникальная , завораживающая. Погода не подвела. Вкупе все это оставляет неизгладимое впечатление !!!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Природа Казахстана: 5 лучших мест за 1 день из Алматы
Дата посещения: 27 апр 2026
Очень насыщенный и интересный тур. Гид Роман заботился с первых минут, организация на высоте
Очень насыщенный и интересный тур. Гид Роман заботился с первых минут, организация на высоте
Очень насыщенный и интересный тур. Гид Роман заботился с первых минут, организация на высоте
Очень насыщенный и интересный тур. Гид Роман заботился с первых минут, организация на высоте
Очень насыщенный и интересный тур. Гид Роман заботился с первых минут, организация на высоте
Вам был полезен этот отзыв?
А
По Алматы - на Tesla
Дата посещения: 29 мар 2026
Отличная экскурсия! Особенно впечатлили горные пейзажи - просто захватывает дух. Маршрут продуман, комфортная поездка на Tesla делает путешествие особенным! Рекомендую для знакомства с городом в необычном формате.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Путешествие к Большому Алматинскому озеру - из Алматы
Дата посещения: 29 мар 2026
Наша поездка получилась мечтой, а организаторы оказались настоящими профессионалами своего дела. Все детали были продуманы до мелочей: от удобного времени
читать дальшеуменьшить

отправления и комфортного транспорта до точной информации по маршруту и погодным условиям на день выезда. Рустем с улыбкой встретил нас на месте, рассказывал увлекательные факты о местности и истории региона вовремя и ненавязчиво. Особенно хочется отметить: четкую схему маршрута и расписание, благодаря которым мы даже с маленьким опытом путешествий чувствовали себя уверенно;
внимательное отношение к каждому участнику группы и готовность оперативно ответить на вопросы; прекрасные виды на окружающие горы, которые лучше всего смотрятся ранним утром.
Ребята сделали поездку легкой и незабываемой: мы вернулись с массой ярких впечатлений, новыми друзьями и ощущением, что увидели одно из самых красивых мест Казахстана с профессиональной поддержкой на каждом километре пути. Обязательно порекомендую эту команду всем, кто мечтает о качественном, продуманном и душевном туре к Большому Алматинскому озеру.

Наша поездка получилась мечтой, а организаторы оказались настоящими профессионалами своего дела. Все детали были продуманы до
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе
Дата посещения: 27 мар 2026
Прекрасно организованный тур! Получили массу незабываемых впечатлений! Всем огромная благодарность, рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 5240 отзывов в Алматы

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы

Самые популярные экскурсии в Алматы
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. 1 день красоты: каньоны Чарын и Чёрный, озёра Кольсай и Каинды;
  2. Всё включено: магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды;
  3. Утро в горах: Большое Алматинское озеро;
  4. Путешествие к Большому Алматинскому озеру - из Алматы;
  5. На Медеу, Чимбулак и Кок-Тобе - на электромобиле из Алматы.
Что посмотреть в Алматы
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Чарынский каньон;
  2. Большое Алматинское озеро;
  3. Долина Замков;
  4. Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев;
  5. Зеленый базар;
  6. Озеро Кольсай;
  7. Медеу;
  8. Кок-Тобе;
  9. театр оперы и балета им. Абая;
  10. Чегемские водопады.
Сколько стоит экскурсия по Алматы в августе 2026
Сейчас в Алматы можно забронировать 233 экскурсии от 1700 до 1 000 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 5240 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Ищете экскурсии в Алматы? У нас вы найдете лучшие предложения 2026 года! Откройте для себя историю и культуру города, познакомьтесь с его достопримечательностями. Бронируйте экскурсии у нас и получите незабываемые впечатления по доступным ценам