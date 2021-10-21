Все экскурсии в Алматы
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Алматы – доступно 21 экскурсия на 2021 год, 31 ⭐ отзыв, цены от $25. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Алматы почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Казахстане на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
3ч
$35
за 1 чел.
Бутаковское ущелье в горах Тянь-Шаня
Недалеко от города в горах, на высоте 1700 метров над уровнем моря, расположено одно из лучших мест...
В субботу и воскресенье по договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
$50
за 1 чел.
Традиции и обычаи казахского народа с конным шоу
Во время экскурсии вы попадете в быт казахского народа
ежедневно по договоренности с гидом
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-4 чел.
Алма-Ата для новичков
История и знаковые места Старого города на дружеской обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
$85
за 1-5 чел.
Бутаковское ущелье в горах Тянь-Шаня в мини-группе
Недалеко от города в горах, на высоте 1700 метров над уровнем моря, расположено одно из лучших мест...
С понедельника по пятницу по договоренности
Индивидуальная экскурсия
6ч
8 000₽
за 1-3 чел.
Алма-Ата — первое свидание
Посетить главные достопримечательности «южной столицы Казахстана» на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
$30
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Алматы
Обзорная экскурсия на автомобиле или автобусе по самым значимым местам Алматы: мы проедем по...
Ежедневно в 10:00 или по договоренности
Индивидуальная экскурсия
6ч
11 072₽
за 1-2 чел.
Алма-Ата вас вдохновит!
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
$25
за 1-5 чел.
Пешая прогулка по достопримечательностям Алматы
Уважаемые туристы, Вы приехали в командировку и не хотите сидеть в душном номере гостиницы или у Вас...
Ежедневно в 10:00 и в 18:00
Индивидуальная экскурсия
12ч
15 500₽
за 1-6 чел.
Легенды Чарынского Каньона
Посетить главный природный памятник Алма-Аты, узнать страшные предания и ощутить древнюю энергию
Индивидуальная экскурсия
4ч
$36
за 1 чел.
Алматы в окружении гор Тянь-Шаня. Поездка в урочище Медео
Знакомство с красивейшими горами Заилийского Алатау, окружающими город Алматы
Ежедневно в 09:00 или по договоренности
Индивидуальная экскурсия
5ч
3 500₽
за 1-3 чел.
Must-see места и колорит Алма-Аты
Дружеская авто-пешеходная экскурсия по самым интересным местам города и взгляд изнутри
7ч 30м
$85
за 1 чел.
по воскресениям в 09:30
2ч
1 820₽
за 1 чел.
Ежедневная прогулка по Алма-Ате
Узнать и полюбить город за 2 часа
ежедневно в 15:00
Индивидуальная экскурсия
11ч
$30
за 1 чел.
Тургеньский водопад, Озеро Иссык, Страусинная ферма и форелевое хозяйство
Уважаемые туристы вашему вниманию хотим предложить очень интересную познавательно-природную...
сбор 8:30, выезд в 9:00
Индивидуальная экскурсия
10ч
$35
за 1 чел.
Чарынский каньон
Вы побываете в Чарынском каньоне, который находится в 200 км от Алматы
Ежедневно в 8:00
Индивидуальный тур
6ч
$35
за 1 чел.
Город Кочевников, отдых на реке Или и музей ретроавтомобилей
Уважаемые туристы вашему вниманию хотим предложить тур город Кочевников, отдых на реке Или и музей...
Ежедневно с 9:00
Индивидуальная экскурсия
5ч
$130
за 1-6 чел.
Танбалы Тас и Унгуртас
Во время экскурсии мы посетим музей под открытым небом - Танбалы тас, где собраны 5000 наскальных...
Ежедневно в 9:00 или по согласованию с гидом
Индивидуальная экскурсия
7ч
$80
за 1-6 чел.
Ежедневно с 8:00 или по согласованию с гидом
Индивидуальная экскурсия
9ч
$170
за 1-6 чел.
Бартогайское водохранилище и Чарынский каньон
Вы побываете в Чарынском каньоне между прочим второй по размеру каньон после Большого Американского...
Ежедневно в 8:00 или по согласованию с гидом
Индивидуальная экскурсия
8ч
$130
за 1-6 чел.
Дендрарий, Озеро Иссык, музей и форелевое хозяйство
Экскурсия очень интересная и занимательная
Ежедневно в 9:00 или по договоренности с гидом
Индивидуальная экскурсия
1д
$52
за 1 чел.
Озера Кольсай и Каинды на 1 день
В рамках этого тура у вас будет возможность увидеть чудеса природы Казахстана - Кольсайские озёра и...
По субботам и воскресеньям
Последние отзывы «Экскурсии Алматы»
- ААнна21 октября 2021Потрясающая экскурсия, очень познавательная и интересная. Если вы хотите легко и ненавязчиво прикоснуться к Алма-Ате и её истории, то обязательно посетите эту экскурсию. Экскурсовод мастер своего дела 👍
- ЕЕкатерина4 октября 2021Подача информации супер! Рекомендую всем!
- Отзыв на: Алма-Ата вас вдохновит!ААлексей3 октября 2021Отличная экскурсия!
- MMarina31 августа 2021Отличная экскурсия! Юля прекрасный рассказчик, любит и знает родной край как никто другой! Всем друзьям и знакомым буду рекомендовать ездить только с ней. Отличный формат для путешествий с семьей, в любой момент, когда детям нужно можно сделать остановку. При этом успевается всё, и посмотреть, и фото сделать. А ещё большой бонус комфортная и проходимая машина. По Казахстану только с Юлей!
- ННина21 августа 2021Время пролетело как один миг! Юля очень открытая, коммуникабельная, очень увлекательно и познавательно рассказывает. Огромный багаж знаний. Действительно отличный профессиональный гид. Буду всем рекомендовать и с удовольствием сама далее воспользуюсь таким полезным знакомством. Спасибо огромное, Юля!
- ААЛЕКСАНДР10 июля 2021Как опытный путешественник, я выбрал эту экскурсию. Ровно в 4.30 мы выехали из отеля. Благодаря раннему выезду уже к 9.00 мы были на старте. Прекрасно почувствовать себя ВИП туристом, Мы был абсолютно одни в каньоне до 10.30. Неспешная Дорога к реке и обратно к машине заняла около двух часов. Бонусом был прекрасный пикник у реки с домашней выпечкой, кофе, домашними закусками и свежей черешней! Это было фантастически вкусно)! Поскольку я был один, мы нигде не задерживались на лишние остановки. На обратном пути дорогу скрашивали занимательные рассказы по истории местности. Очень рекомендую экскурсию.
- ККонстантин31 мая 2021Отличная экскурсия для знакомства с новым городом.
- ЛЛариса19 декабря 2020Здравствуйте! 17 декабря 2020 года мы побывали на экскурсии "Открыть Алма-Ату за 5 часов на автомобиле". Экскурсия нам очень понравилась. Мы были первый раз в Алма-Ате. Экскурсию проводил Талгат. Знающий, эрудированный, внимательный. За несколько дней до экскурсии он прислал письмо, в котором просил уточнить, что нас интересует. Мы написали, что исторические и архитектурные места в городе, парки, природная специфика. Экскурсия продлилась дольше запланированного времени, так как нам было очень интересно. Мы посмотрели дома - представители деревянного зодчества, здания довоенной и послевоенной постройки, современные высотные здания. В архитектуре зашита история. Талгат давал интересные комментарии к каждому объекту. Талгат сумел оперативно показать нам и Медео, и Шымбулак, и Кок-Тобе. Поездка получилась продолжительная, но, благодаря комфортной машине и приятному вождению, мы чувствовали себя комфортно. На продолжении всей экскурсии мы были в масках. Талгат дал нам запасные маски и мы их меняли через два часа. Очень благодарны Талгату за замечательную экскурсию. Рекомендуем экскурсии, которые проводит Талгат, получите удовольствие! Лариса и Сергей, Актау
- AANDREI19 августа 2020В целом неплохая познавательная экскурсия, но хотелось было лаконичного и взаимосвязанного повествования на протяжении всей экскурсии.
- ННаталья26 февраля 2020Идеально для первого короткого знакомства с Алматы. У нас был только 1 вечер в городе. Получили всю возможную информацию и ответы на вопросы о городе, стране, обычаях и культуре. Надеемся ещё побывать здесь, и обязательно в горах. Спасибо!