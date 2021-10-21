Отличная экскурсия! Юля прекрасный рассказчик, любит и знает родной край как никто другой! Всем друзьям и знакомым буду рекомендовать ездить только с ней. Отличный формат для путешествий с семьей, в любой момент, когда детям нужно можно сделать остановку. При этом успевается всё, и посмотреть, и фото сделать. А ещё большой бонус комфортная и проходимая машина. По Казахстану только с Юлей!

Как опытный путешественник, я выбрал эту экскурсию. Ровно в 4.30 мы выехали из отеля. Благодаря раннему выезду уже к 9.00 мы были на старте. Прекрасно почувствовать себя ВИП туристом, Мы был абсолютно одни в каньоне до 10.30. Неспешная Дорога к реке и обратно к машине заняла около двух часов. Бонусом был прекрасный пикник у реки с домашней выпечкой, кофе, домашними закусками и свежей черешней! Это было фантастически вкусно)! Поскольку я был один, мы нигде не задерживались на лишние остановки. На обратном пути дорогу скрашивали занимательные рассказы по истории местности. Очень рекомендую экскурсию.

Л Лариса 5

Здравствуйте! 17 декабря 2020 года мы побывали на экскурсии "Открыть Алма-Ату за 5 часов на автомобиле". Экскурсия нам очень понравилась. Мы были первый раз в Алма-Ате. Экскурсию проводил Талгат. Знающий, эрудированный, внимательный. За несколько дней до экскурсии он прислал письмо, в котором просил уточнить, что нас интересует. Мы написали, что исторические и архитектурные места в городе, парки, природная специфика. Экскурсия продлилась дольше запланированного времени, так как нам было очень интересно. Мы посмотрели дома - представители деревянного зодчества, здания довоенной и послевоенной постройки, современные высотные здания. В архитектуре зашита история. Талгат давал интересные комментарии к каждому объекту. Талгат сумел оперативно показать нам и Медео, и Шымбулак, и Кок-Тобе. Поездка получилась продолжительная, но, благодаря комфортной машине и приятному вождению, мы чувствовали себя комфортно. На продолжении всей экскурсии мы были в масках. Талгат дал нам запасные маски и мы их меняли через два часа. Очень благодарны Талгату за замечательную экскурсию. Рекомендуем экскурсии, которые проводит Талгат, получите удовольствие! Лариса и Сергей, Актау