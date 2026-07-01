Групповая
до 19 чел.
Лучший выбор1 день красоты: каньоны Чарын и Чёрный, озёра Кольсай и Каинды
Путешествие из Алматы к природным чудесам Казахстана
Начало: На проспекте Рыскулова
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
10 авг в 05:45
4300 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборВсё включено: магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды
Отправиться в дружной компании к космическим пейзажам Казахстана
Начало: Встречаемся на заправке Compass (Суюнбая)
Расписание: ежедневно в 05:15, 05:30 и 05:45
Завтра в 05:15
10 авг в 05:15
5350 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Лучший выборУтро в горах: Большое Алматинское озеро
Добраться до бирюзового водоёма без подъёма пешком и почувствовать пробуждение
Начало: У станции метро «Байконыр»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
5000 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 5 чел.
Путешествие к Большому Алматинскому озеру - из Алматы
Побывать там, где горы держат небо, и выпить чаю с видом на ледник
Начало: Рядом с парком Первого президента
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
7125 ₽
7500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
На Медеу, Чимбулак и Кок-Тобе - на электромобиле из Алматы
Посетить лучшие видовые локации, полюбоваться городом с высоты и подышать горным воздухом
Сегодня в 18:00
Завтра в 06:00
от 13 300 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
Отправиться в динамичное путешествие к природным достопримечательностям края
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
10 авг в 05:45
5200 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Природа Казахстана: 5 лучших мест за 1 день из Алматы
Из Алматы - к живописным каньонам и невероятным озёрам
Начало: Встречаемся на парковка Compass (заправочная станц...
Расписание: ежедневно в 05:15, 05:30 и 05:45
Завтра в 05:15
10 авг в 05:15
5300 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 12 чел.
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе
Отыскать частичку Альп в Казахстане, увидеть Чарынский каньон и озеро с затопленными соснами
Начало: У гипермаркета Magnum
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
10 авг в 05:45
4700 ₽
4947 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Комфорт-маршрут по озёрам Каинды, Кольсай и Чарынскому каньону
Топовые места Казахстана за один день на комфортном внедорожнике в мини-группе
Начало: На ул. Суюнбая
Расписание: ежедневно в 05:30 и 05:45
Завтра в 05:30
10 авг в 05:30
8990 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Знакомство с Алматы - на групповой экскурсии
Проникнуть в историю нынешней столицы, которая не всегда была таковой и так называлась
Начало: На площади Абая
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
3500 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 12 чел.
Прогулка по Чарынскому и Чёрному каньонам и озеру Каинды в компании фотографа-гида
В мини-группе погулять по популярным местам Северного Тянь-Шаня и сделать профессиональные снимки
Начало: На парковке Compass
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
10 авг в 05:30
6300 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Плато Ассы, озеро Иссык, страусиная ферма, водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа
Прогуляться среди диких трав и насладиться природой Казахстана (в мини-группе)
Начало: На проспекте Суюнбая
Расписание: ежедневно в 06:45 и 07:00
11 авг в 06:45
12 авг в 06:45
8990 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Комфорт-маршрут на внедорожнике: озёра Каинды, Кольсай, Чарынский и Чёрный каньоны
Впечатлиться невероятными пейзажами, способными посоперничать с панорамами Альп
Начало: У отеля или в аэропорту
Завтра в 05:30
10 авг в 05:30
от 45 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Алматы известный и неизведанный
Посетить самые интересные места города на душевной прогулке
Начало: Возле ТЦ Samal Mall
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
от 9500 ₽ за всё до 5 чел.
-
5%
Мини-группа
до 12 чел.
Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
За один день посетить все самые красивые места Алматинской области
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 05:30
10 авг в 05:30
11 авг в 05:30
5200 ₽
5473 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Чарынский каньон из Алматы
Комфортное авто-пешеходное путешествие в одно из самых живописных мест Казахстана
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
от 20 500 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Каинды, Кольсай и Чарын за 1 день
Посетить живописные локации Казахстана на автомобильной экскурсии в мини-группе
Начало: Парковка у гипермаркета Magnum
Расписание: ежедневно в 05:30
11 авг в 05:30
12 авг в 05:30
7200 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Ассы, Иссык и водопад: путешествие в мини-группе на внедорожниках (из Алматы)
Для тех, кто соскучился по настоящей природе
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 07:15
11 авг в 07:15
12 авг в 07:15
7300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Алматы и окрестности: обзорная экскурсия
Панорамы, история города и знакомство с казахской кухней
Завтра в 09:00
10 авг в 08:00
от 16 500 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Топ-локации Алматинской области: Чарын, Кольсай и Каинды в мини-группе
Открыть удивительные природные места - в лёгком и комфортном путешествии по Алматинской области
Начало: На проспекте Суюнбая
Расписание: ежедневно в 05:30 и 05:45
Завтра в 05:30
10 авг в 05:30
7900 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Алматинская классика: озёра Каинды и Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны
Вдохновиться разнообразием пейзажей в отрогах Северного Тянь-Шаня
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от 41 000 ₽
43 157 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Алматы вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от 15 385 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
до 13 чел.
Астрофизическая обсерватория в Алматы на Каменском плато
Посмотреть на звёзды в телескоп и потрогать настоящий метеорит
Начало: На парковке ТЦ
Расписание: ежедневно в 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
2600 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
Увидеть сразу две жемчужины Казахстана на экскурсии в мини-группе
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:30
11 авг в 07:30
12 авг в 07:30
5445 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
3 в 1 из Алматы: Чарынский каньон + озёра Кольсай и Каинды
Отправиться в путешествие на день и открыть красоту дикой природы Казахстана
Начало: На улице Байтурсынова
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 авг в 05:00
4800 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Алматы - культурная столица и сердце Казахстана
От древнего оазиса до современного мегаполиса: обзорная экскурсия по самому светскому городу страны
Начало: В районе Театра оперы и балета
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
Полюбоваться зрелищными ландшафтами и пополнить фотоколлекцию головокружительными снимками
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
от 19 500 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Мини-группа
до 12 чел.
Лёгкий хайкинг в горах Тянь-Шаня
Идеальная прогулка для любителей природы в горах Тянь-Шаня. Подходит для всех возрастов и физподготовки. Захватывающие виды и свежий воздух ждут вас
Начало: Парковка возле Цирка
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:30 и 15:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
7101 ₽
7890 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Алматы
Узнайте о прошлом и настоящем Алматы за три часа. Прогулка по знаковым местам города откроет его историю и современную жизнь
Начало: На проспекте Достык от памятника Абаю Кунанбаеву
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 7990 ₽ за всё до 6 чел.
-
5%
Мини-группа
до 12 чел.
Из Алматы - к озёрам Кольсай и Каинды, Чарынскому и Чёрному каньонам
Вдохновиться природными богатствами Казахстана и почувствовать себя словно на другой планете
Начало: Назарбаева 28Ак 14
Расписание: ежедневно в 04:45
Завтра в 04:45
10 авг в 04:45
4655 ₽
4900 ₽ за человека
Природные особенности этого места: ясеневая роща в Чарынском каньоне, древнее урочище Тамгалы-Тас, где расположен буддийский храм. Славится город и архитектурными сооружениями (Монумент независимости, телебашня). Поклонников искусства ждут театры, цирк, музей музыкальных искусств. Прикоснуться к святым местам можно в православных соборах или Центральной мечети Казахстана. Пешеходные экскурсии или автобусные, на личном транспорте подойдут всем, кто предпочитает семейный отдых или отдых вдвоем. Вас поразит культура и архитектура этих мест. Не оставит равнодушным и традиционная казахская кухня. Мы предлагаем различные виды экскурсий в Алматы на любой вкус по приемлемой стоимости. Подробнее с их перечнем вы можете ознакомиться в нашем каталоге
Если вы стремитесь к саморазвитию и давно мечтали посетить новые интересные места всей семьей или в одиночку, обязательно закажите экскурсию на нашем сайте! В одном из самых древних городов Центральной Азии вас ждет отдых на любой вкус: древние храмы и большие природные памятники, культурные и монументальные сооружения. Не оставит равнодушным и активный отдых: сплав по реке и восхождение в горы, катание на лыжах и коньках, полет на воздушном шаре. Аквапарк, дельфинарий или скалодром отлично подойдут детям и подросткам. Молодежи понравится страйкбольный стрелковый клуб, квесты и романтическая прогулка по вечернему Арбату. Путешествуйте с нами! Вам понравится!
Последние отзывы на экскурсии
Д
Дата посещения: 23 июн 2026
Ставлю четвёрку исключительно из уважения к нашему гиду Надежде.
Если бы я знал, что до Медео можно доехать автобусом, просто поехал
Если бы я знал, что до Медео можно доехать автобусом, просто поехал
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Е
Дата посещения: 30 июн 2026
Огромная благодарность организаторам экскурсии!!! Начну с того, что не смотря на то, что желающих, кроме нас, на этот день не
+1
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Т
Дата посещения: 22 июн 2026
Отлично съездили! День прошёл как один час, а полученных впечатлений от увиденного хватит на долгое время. Мухтар, замечательный гид, он
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В
Дата посещения: 13 июн 2026
С семьей съездили на экскурсию по каньонам и озерам! Команда RD Travel справилась на уверенную 5 с плюсом! Трансфер -
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Н
Дата посещения: 23 мая 2026
Отличная экскурсия! Время пролетело незаметно. Спасибо Даулету за возможность увидеть невероятную красоту Алматинских гор, позновательную информацию и душевность.
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И
Дата посещения: 8 мая 2026
Экскурсия прошла на УРА!!. Гид Мухтар весело и информативно выдал массу интересных фактов по теме программы , и не только . Природа уникальная , завораживающая. Погода не подвела. Вкупе все это оставляет неизгладимое впечатление !!!
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О
Дата посещения: 27 апр 2026
Очень насыщенный и интересный тур. Гид Роман заботился с первых минут, организация на высоте
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А
Дата посещения: 29 мар 2026
Отличная экскурсия! Особенно впечатлили горные пейзажи - просто захватывает дух. Маршрут продуман, комфортная поездка на Tesla делает путешествие особенным! Рекомендую для знакомства с городом в необычном формате.
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Н
Дата посещения: 29 мар 2026
Наша поездка получилась мечтой, а организаторы оказались настоящими профессионалами своего дела. Все детали были продуманы до мелочей: от удобного времени
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Н
Дата посещения: 27 мар 2026
Прекрасно организованный тур! Получили массу незабываемых впечатлений! Всем огромная благодарность, рекомендую!
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Всего 5240 отзывов в Алматы
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Ответы на вопросы от путешественников по Алматы
Самые популярные экскурсии в Алматы
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
- 1 день красоты: каньоны Чарын и Чёрный, озёра Кольсай и Каинды;
- Всё включено: магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды;
- Утро в горах: Большое Алматинское озеро;
- Путешествие к Большому Алматинскому озеру - из Алматы;
- На Медеу, Чимбулак и Кок-Тобе - на электромобиле из Алматы.
Что посмотреть в Алматы
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Алматы в августе 2026
Сейчас в Алматы можно забронировать 233 экскурсии от 1700 до 1 000 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 5240 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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