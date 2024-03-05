Неформальный Алматы
Индивидуальная экскурсия в Алматы

Почувствуйте теплоту и свободу на прогулке по уникальным местам Алматы, в компании знающего гида

5
2 отзыва
Представьте себе прогулку по Алматы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие по душе города.

Вместе с местным гидом вы посетите уютные лавочки, где каждый предмет несет в себе частичку алматинского духа, от старинных книг до виниловых пластинок.

Откроется вам и творческая сторона города - стены, оживленные кистью местных художников, и скрытые арт-пространства.

Памятник Виктору Цою, местные кафе, где время словно замирает, и истории, пропитанные ароматом старых книг, ждут вас.

Эта экскурсия - возможность увидеть Алматы глазами его жителей, почувствовать его ритм и творческое сердцебиение
Неформальный Алматы
Неформальный Алматы
Неформальный Алматы
Ближайшие даты:
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даты

Описание

Что вас ожидает:

Вы посетите:

  • Магазинчик с особой алматинской атмосферой, старыми книгами и музыкой на виниле.
  • Памятник Виктору Цою, похожий на застывший кадр из фильма «Игла».
  • Яркие стены, которые расписали местные художники.
  • Магазин-кофейню с открытками, стикерами и другими креативными сувенирами от местных дизайнеров.
  • Скрытое место, о котором не каждому алматинцу известно, с картинами театрального художника казахского «Гоголь-центра».

Вы узнаете:

  • Одну романтическую и одну трогательную истории, пропитанные ароматом старых книг.
  • Почему все алматинские дороги ведут в театр «Артишок».
  • В какую алматинскую школу заходил Виктор Цой и что из этого вышло.
  • Почему алматинцы не работают, а всё время сидят в кафешках.
  • И почему они переворачивают все карты вверх ногами.

Организационные детали

  • Оставшуюся часть стоимости вы оплачиваете гиду в тенге по курсу на день экскурсии.
  • Экскурсия пешеходная, но по желанию можно провести её на автомобиле. Услуги водителя оплачиваются отдельно — от 4000 тенге/час.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у кафе Del papa
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Кристина
5 мар 2024
Душевно прогулялись с подругой по аутентичным местам, которые сами бы не нашли. Уютные уголки хорошо передают творческий дух города. Спасибо Алисе за яркие впечатления от Алматы.
Никита
7 фев 2024
В поездках всегда интереснее места, куда ходят местные, а не туристы. Прониклись атмосферой города. Больше всего запомнился магазин "Букинист" с запахом старых книг.
В поездках всегда интереснее места, куда ходят местные, а не туристы. Прониклись атмосферой города. Больше всегоВ поездках всегда интереснее места, куда ходят местные, а не туристы. Прониклись атмосферой города. Больше всего

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