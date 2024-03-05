Представьте себе прогулку по Алматы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие по душе города.



Вместе с местным гидом вы посетите уютные лавочки, где каждый предмет несет в себе частичку алматинского духа, от старинных книг до виниловых пластинок.



Откроется вам и творческая сторона города - стены, оживленные кистью местных художников, и скрытые арт-пространства.



Памятник Виктору Цою, местные кафе, где время словно замирает, и истории, пропитанные ароматом старых книг, ждут вас.



Эта экскурсия - возможность увидеть Алматы глазами его жителей, почувствовать его ритм и творческое сердцебиение