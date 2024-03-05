Почувствуйте теплоту и свободу на прогулке по уникальным местам Алматы, в компании знающего гида
Представьте себе прогулку по Алматы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие по душе города.
Вместе с местным гидом вы посетите уютные лавочки, где каждый предмет несет в себе частичку алматинского духа, от старинных книг до виниловых пластинок.
Откроется вам и творческая сторона города - стены, оживленные кистью местных художников, и скрытые арт-пространства.
Памятник Виктору Цою, местные кафе, где время словно замирает, и истории, пропитанные ароматом старых книг, ждут вас.
Эта экскурсия - возможность увидеть Алматы глазами его жителей, почувствовать его ритм и творческое сердцебиение
Вместе с местным гидом вы посетите уютные лавочки, где каждый предмет несет в себе частичку алматинского духа, от старинных книг до виниловых пластинок.
Откроется вам и творческая сторона города - стены, оживленные кистью местных художников, и скрытые арт-пространства.
Памятник Виктору Цою, местные кафе, где время словно замирает, и истории, пропитанные ароматом старых книг, ждут вас.
Эта экскурсия - возможность увидеть Алматы глазами его жителей, почувствовать его ритм и творческое сердцебиение
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает:
Вы посетите:
- Магазинчик с особой алматинской атмосферой, старыми книгами и музыкой на виниле.
- Памятник Виктору Цою, похожий на застывший кадр из фильма «Игла».
- Яркие стены, которые расписали местные художники.
- Магазин-кофейню с открытками, стикерами и другими креативными сувенирами от местных дизайнеров.
- Скрытое место, о котором не каждому алматинцу известно, с картинами театрального художника казахского «Гоголь-центра».
Вы узнаете:
- Одну романтическую и одну трогательную истории, пропитанные ароматом старых книг.
- Почему все алматинские дороги ведут в театр «Артишок».
- В какую алматинскую школу заходил Виктор Цой и что из этого вышло.
- Почему алматинцы не работают, а всё время сидят в кафешках.
- И почему они переворачивают все карты вверх ногами.
Организационные детали
- Оставшуюся часть стоимости вы оплачиваете гиду в тенге по курсу на день экскурсии.
- Экскурсия пешеходная, но по желанию можно провести её на автомобиле. Услуги водителя оплачиваются отдельно — от 4000 тенге/час.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у кафе Del papa
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 227 туристов
Привет! Меня зовут Алиса, я влюбляю путешественников в Алмату уже 3 года. Написала путеводитель по городу для международного приложения. Поделюсь эпичными местными историями весело и без занудства. Я работаю с дружной командой гидов. У меня «чёрный пояс» по обзорным экскурсиям и Медео, у моего друга Ерлана — по турам на озёра и каньоны. А ещё у нас есть англоязычный гид Катя, она обычно водит детские горные походы. Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Кристина
5 мар 2024
Душевно прогулялись с подругой по аутентичным местам, которые сами бы не нашли. Уютные уголки хорошо передают творческий дух города. Спасибо Алисе за яркие впечатления от Алматы.
Никита
7 фев 2024
В поездках всегда интереснее места, куда ходят местные, а не туристы. Прониклись атмосферой города. Больше всего запомнился магазин "Букинист" с запахом старых книг.
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