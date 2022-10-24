Вся Алма-Ата - за один день

Познакомиться с достопримечательностями старого центра, подняться в горы и увидеть город сверху

В большом путешествии по бывшей столице Казахстана вы получите объемное представление о самом светском городе страны.

Проследите ключевые вехи в его развитии и поймете, что он намного старше своего официального возраста.

Через главные памятники увидите, какие события и личности оставили особый отпечаток в прошлом Алма-Аты. А поднявшись в горы, оцените бесподобные панорамы и сможете загадать желание у волшебного фонтана.
Вся Алма-Ата - за один день
Вся Алма-Ата - за один день
Вся Алма-Ата - за один день
Вся Алма-Ата - за один день
Вся Алма-Ата - за один день
Вся Алма-Ата - за один день
Вся Алма-Ата - за один день
Вся Алма-Ата - за один день
Ближайшие даты:
21
окт
22
окт
23
окт
24
окт
25
окт
26
окт
27
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пешком по Старому городу

Первая часть программы — обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру, на которой вы осмотрите наши главные достопримечательности.

  • Начнем прогулку у театра оперы и балета им. Абая. Пройдем по нашему Бродвею и Арбату. Покажем вам несколько уникальных зданий с французским шармом и расскажем, как они появились на казахстанских улицах.
  • В парке 28 гвардейцев-панфиловцев почтим память героев Волоколамского шоссе и пройдем по Аллее глав государств.
  • Возле Свято-Вознесенского собора, яркого примера сейсмоустойчивого деревянного зодчества начала 20 века, вы узнаете историю его создания, реконструкции и возвращения к народу.
  • Кроме того, вы увидите памятник В. Цою, установленный в том месте, где сняли знаменитые финальные кадры из фильма «Игла». Подойдете к стене памяти Батыра, воспевшего «Джулию» и «Нелюбимую». А также, выясните, зачем наши активисты писали письмо Йоко Оно и городской мэрии Ливерпуля.

Едем в горы!

Далее отправимся на высокогорный каток Медеу и поднимемся по канатной дороге на горнолыжный курорт Шымбулак (высота 3200 м). Вы узнаете, что повлияло на выбор локации кузницы рекордов СССР и какие достижения она принесла. После спустимся в город и снова поднимемся — на этот раз на гору Кок-Тобе, чтобы вы могли загадать желание у фонтана, напоминающего о жизненных ценностях, полюбоваться закатом и видом на Алма-Ату со смотровой площадки.

Маршрут: Государственный театр оперы и балета им. Абая — памятник В. Цою — Парк 28 панфиловцев — Зеленый базар — Арбат — Дворец Республики — высокогорный каток Медеу — Шымбулак — Коктобе.

Организационные детали

  • Транспорт, полное сопровождение гида и бутылочка воды (0.5 л на человека) включены в стоимость программы
  • Дополнительно оплачивается: канатная дорога/такси на Шымбулак (около 1000 руб. / человека) и Коктобе (около 500 руб. / человека).
  • Позаботьтесь об удобной обуви, а также возьмите головной убор и солнцезащитные очки — даже зимой в горах солнце активное

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алматы

😎Индивидуальные🧒Можно с детьми☃️Зимние☀️На весь день🔭Обзорные🍀Природа и пейзажиГоры

Похожие туры в Алматы

Алма-Ата вас вдохновит
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Салима
Салима
4.7
24 отзыва
Очень популярно сейчас
Алма-Ата вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
место проживания или по договоренности
24 окт
25 окт
26 окт
27 окт
11 072 за всё до 2 чел.
Три возраста города: Верный, Алма-Ата, Алматы
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Andrej
Andrej
5
8 отзывов
Три возраста города: Верный, Алма-Ата, Алматы
Приглашаю вас на свидание с городом
Вокзал Алматы 2, памятник Абылай Хану
10 000 за 1 человека
Алма-Ата известная и неизведанная
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
5
12 отзывов
Алма-Ата известная и неизведанная
Посетить самые интересные места города на душевной обзорной экскурсии
на площади Республики
Сегодня
23 окт
25 окт
26 окт
3 490 за всё до 6 чел.
Многоликая Алма-Ата
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Нина
Нина
4.2
5 отзывов
Многоликая Алма-Ата
Исследовать все знаковые места города на насыщенной обзорной экскурсии
на пересечении улиц Гоголя и Панфилова
31 окт
1 ноя
2 ноя
3 ноя
2 150 за всё до 8 чел.
Пешеходная экскурсия по Старому центру Алматы
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Мира
Мира
Нет отзывов
Пешеходная экскурсия по Старому центру Алматы
Экскурсия пешеходная, но для тех кто хочет погрузиться в Старый центр Алматы
Гид сам назначает встречу
6 000 за 1 человека
Алма-Ата - первое свидание
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Сымбат
Сымбат
4.5
2 отзыва
Алма-Ата - первое свидание
Посетить главные достопримечательности «южной столицы Казахстана» на авто-пешеходной экскурсии
24 окт
25 окт
29 окт
30 окт
8 000 за всё до 3 чел.
Ежедневная прогулка по Алма-Ате
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Tripster
Tripster
5
3 отзыва
Ежедневная прогулка по Алма-Ате
Узнать и полюбить город за 2 часа
на улице Гоголя
Завтра
23 окт
24 окт
25 окт
1 820 за 1 человека
Бутаковское ущелье в горах Тянь-Шаня
3 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
до 17 чел.
Организатор экскурсии Мира
Мира
5
1 отзыв
Бутаковское ущелье в горах Тянь-Шаня
Недалеко от города в горах, на высоте 1700 метров над уровнем моря
Гид сам назначает место встречи
26 окт
27 окт
28 окт
1 ноя
15 183 за 1 человека
Чарынский каньон, озера Кольсай и Кайынды - из Алма-Аты
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Svetlana
Svetlana
4.6
7 отзывов
Чарынский каньон, озера Кольсай и Кайынды - из Алма-Аты
Полюбоваться высокогорными озерами и оценить Черный каньон на авто-пешеходной экскурсии
Машину подаем к указанному адресу (если индивидуал...
23 окт
24 окт
25 окт
27 окт
24 000 за всё до 4 чел.
Познакомиться с Нур-Султаном за 2 часа
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
4
1 отзыв
Познакомиться с Нур-Султаном за 2 часа
Вы рассмотрите все самые известные достопримечательности казахской столицы
Ваш отель
29 999 за всё до 4 чел.
Из Алма-Аты - к Поющему бархану
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Svetlana
Svetlana
5
1 отзыв
Из Алма-Аты - к Поющему бархану
Посетить природный заповедник Алтын-Эмель и погулять по гребню бархана
у вашего отеля
Завтра
23 окт
24 окт
25 окт
24 000 за всё до 4 чел.
Алматы в окружении гор Тянь-Шаня. Поездка в урочище Медея
3 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Мира
Мира
Нет отзывов
Алматы в окружении гор Тянь-Шаня. Поездка в урочище Медея
Астана находится у подножия гор
Гид сам назначает место встречи
26 окт
15 617.78 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Алматы. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Алматы
ХОРОШО
🧭
ТАМ