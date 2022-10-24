В большом путешествии по бывшей столице Казахстана вы получите объемное представление о самом светском городе страны. Проследите ключевые вехи в его развитии и поймете, что он намного старше своего официального возраста. Через главные памятники увидите, какие события и личности оставили особый отпечаток в прошлом Алма-Аты. А поднявшись в горы, оцените бесподобные панорамы и сможете загадать желание у волшебного фонтана.

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Описание

Что вас ожидает

Пешком по Старому городу

Первая часть программы — обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру, на которой вы осмотрите наши главные достопримечательности.

Начнем прогулку у театра оперы и балета им. Абая. Пройдем по нашему Бродвею и Арбату. Покажем вам несколько уникальных зданий с французским шармом и расскажем, как они появились на казахстанских улицах.

В парке 28 гвардейцев-панфиловцев почтим память героев Волоколамского шоссе и пройдем по Аллее глав государств.

Возле Свято-Вознесенского собора, яркого примера сейсмоустойчивого деревянного зодчества начала 20 века, вы узнаете историю его создания, реконструкции и возвращения к народу.

Кроме того, вы увидите памятник В. Цою, установленный в том месте, где сняли знаменитые финальные кадры из фильма «Игла». Подойдете к стене памяти Батыра, воспевшего «Джулию» и «Нелюбимую». А также, выясните, зачем наши активисты писали письмо Йоко Оно и городской мэрии Ливерпуля.

Едем в горы!

Далее отправимся на высокогорный каток Медеу и поднимемся по канатной дороге на горнолыжный курорт Шымбулак (высота 3200 м). Вы узнаете, что повлияло на выбор локации кузницы рекордов СССР и какие достижения она принесла. После спустимся в город и снова поднимемся — на этот раз на гору Кок-Тобе, чтобы вы могли загадать желание у фонтана, напоминающего о жизненных ценностях, полюбоваться закатом и видом на Алма-Ату со смотровой площадки.

Маршрут: Государственный театр оперы и балета им. Абая — памятник В. Цою — Парк 28 панфиловцев — Зеленый базар — Арбат — Дворец Республики — высокогорный каток Медеу — Шымбулак — Коктобе.

Организационные детали