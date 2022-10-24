Первая часть программы — обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру, на которой вы осмотрите наши главные достопримечательности.
Далее отправимся на высокогорный каток Медеу и поднимемся по канатной дороге на горнолыжный курорт Шымбулак (высота 3200 м). Вы узнаете, что повлияло на выбор локации кузницы рекордов СССР и какие достижения она принесла. После спустимся в город и снова поднимемся — на этот раз на гору Кок-Тобе, чтобы вы могли загадать желание у фонтана, напоминающего о жизненных ценностях, полюбоваться закатом и видом на Алма-Ату со смотровой площадки.
Маршрут: Государственный театр оперы и балета им. Абая — памятник В. Цою — Парк 28 панфиловцев — Зеленый базар — Арбат — Дворец Республики — высокогорный каток Медеу — Шымбулак — Коктобе.