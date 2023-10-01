В середине 20 века японские военнопленные проложили в Большом Алматинском ущелье дорогу по горному серпантину. В наше время она стала одним из самых популярных направлений у местных жителей и гостей края. Протяжённость дороги около 12 километров, путь пологий и несложный. А значит, это отличный повод, чтобы отправиться в лёгкий недолгий поход по горам Заилийского Алатау.

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Описание

Что вас ожидает

Японская дорога находится в 20 километрах от города. Мы встретимся в центре Алматы и доедем до экопоста, от которого и начнётся трекинг. Вы полюбуетесь панорамами гор Заилийского Алатау, Большим Алматинским ущельем и живописной местной растительностью. По дороге увидите уникальные яблони Сиверса. Их считают прародительницами всех яблок на планете. Встретите пышные заросли жимолости, шиповника, облепихи, которыми так богат наш край. На прогулке расскажу о том, как появилась Японская дорога.

Путь в одну сторону займёт 2-2.5 часа, в зависимости от уровня вашей физической подготовки. Мы будем двигаться в вашем темпе, но нам предстоит пройти пешком более 10 км, поэтому рассчитывайте свои силы.

Организационные детали