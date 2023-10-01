Лёгкий маршрут для знакомства с Иле-Алатауским национальным парком
В середине 20 века японские военнопленные проложили в Большом Алматинском ущелье дорогу по горному серпантину. В наше время она стала одним из самых популярных направлений у местных жителей и гостей края. Протяжённость дороги около 12 километров, путь пологий и несложный.
А значит, это отличный повод, чтобы отправиться в лёгкий недолгий поход по горам Заилийского Алатау.
А значит, это отличный повод, чтобы отправиться в лёгкий недолгий поход по горам Заилийского Алатау.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Японская дорога находится в 20 километрах от города. Мы встретимся в центре Алматы и доедем до экопоста, от которого и начнётся трекинг. Вы полюбуетесь панорамами гор Заилийского Алатау, Большим Алматинским ущельем и живописной местной растительностью. По дороге увидите уникальные яблони Сиверса. Их считают прародительницами всех яблок на планете. Встретите пышные заросли жимолости, шиповника, облепихи, которыми так богат наш край. На прогулке расскажу о том, как появилась Японская дорога.
Путь в одну сторону займёт 2-2.5 часа, в зависимости от уровня вашей физической подготовки. Мы будем двигаться в вашем темпе, но нам предстоит пройти пешком более 10 км, поэтому рассчитывайте свои силы.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость включены транспорт до экопоста, экосборы и полное сопровождение гида
- Обратите внимание: оплата оставшейся части экскурсии на месте принимается только в тенге по актуальному курсу на текущий день
- Экскурсию рекомендуем детям с 9 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у парка Первого президента
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Shynar — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 1116 туристов
Уважаемые путешественники, добро пожаловать в наш край! Мы сертифицированные гиды, чьи предки населяли регион Алматы с 13 века. Увлекаемся треккингом и йогой. Организуем экскурсии по Алматы и области, гастротуры, мастер-классы по национальной кухне народов Казахстана, а также специализируемся на деловом туризме. Наши экскурсии полны интересных фактов из истории, культуры, традиций коренного населения и современной жизни казахстанцев. С радостью покажем вам город глазами увлеченных местных жителей и добавим к известным фактам свои истории и забавные случаи.
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