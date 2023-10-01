Из Алматы по старой Японской дороге

Лёгкий маршрут для знакомства с Иле-Алатауским национальным парком

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Ответы на вопросы
В середине 20 века японские военнопленные проложили в Большом Алматинском ущелье дорогу по горному серпантину. В наше время она стала одним из самых популярных направлений у местных жителей и гостей края. Протяжённость дороги около 12 километров, путь пологий и несложный.

А значит, это отличный повод, чтобы отправиться в лёгкий недолгий поход по горам Заилийского Алатау.
Из Алматы по старой Японской дороге
Из Алматы по старой Японской дороге
Из Алматы по старой Японской дороге
Из Алматы по старой Японской дороге
Из Алматы по старой Японской дороге
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Японская дорога находится в 20 километрах от города. Мы встретимся в центре Алматы и доедем до экопоста, от которого и начнётся трекинг. Вы полюбуетесь панорамами гор Заилийского Алатау, Большим Алматинским ущельем и живописной местной растительностью. По дороге увидите уникальные яблони Сиверса. Их считают прародительницами всех яблок на планете. Встретите пышные заросли жимолости, шиповника, облепихи, которыми так богат наш край. На прогулке расскажу о том, как появилась Японская дорога.

Путь в одну сторону займёт 2-2.5 часа, в зависимости от уровня вашей физической подготовки. Мы будем двигаться в вашем темпе, но нам предстоит пройти пешком более 10 км, поэтому рассчитывайте свои силы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость включены транспорт до экопоста, экосборы и полное сопровождение гида
  • Обратите внимание: оплата оставшейся части экскурсии на месте принимается только в тенге по актуальному курсу на текущий день
  • Экскурсию рекомендуем детям с 9 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у парка Первого президента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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