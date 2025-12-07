Описание экскурсииНаш квадротур — это незабываемое приключение на фоне величественного Заилийского Алатау всего в нескольких километрах от Алматы. Вас ждут извилистые горные тропы, стремительные реки, живописные долины и широкие степные дороги. На квадроциклах вы сможете проехать там, где нет обычных маршрутов, увидеть скрытые уголки природы и насладиться завораживающими панорамами гор. Этот тур сочетает драйв, адреналин и красоту дикой природы, даря ощущение полной свободы и энергии настоящего off-road.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горные тропы Заилийского Алатау
- Русла горных рек и ручьёв
- Степные дороги и долины
- Панорамные точки
- Уединённые уголки природы
Что включено
- Трансфер туда обратно
- 1, 5 часа квадро тур
- Инструктаж
- Сопровождение
- Стрельба из лука
- Перекус кочевника (Чай и баурсаки)
- Мобилограф (Фото, Видео)
Что не входит в цену
- Личные расходы (обед и напитки)
Место начала и завершения?
Самал-3 микрорайон, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
