Расположенный у подножия заснеженных гор Заилийского Алатау, а летом утопающий в зелени Алматы по праву считается одним из самых прекрасных городов советской эпохи в Центральной Азии. На экскурсии вы узнаете историю и почувствуете обаяние «южной столицы» Казахстана: проедете по главным улицам, изучите Монумент независимости, увидите деревянный собор и высокогорный каток и, конечно, полюбуетесь живописными видами с вершины Кок-Тобе.

Описание экскурсии

Прогулка по историческому парку

Вы проедете по главным улицам Алматы, открывая историю города и останавливаясь у самых интересных достопримечательностей. В парке 28 гвардейцев-панфиловцев у мемориала Героям Советского Союза узнаете о легендарной Панфиловской дивизии и героях-алматинцах, остановивших наступление фашистских танков на Москву в годы Великой Отечественной войны. На территории парка вы также полюбуетесь зданием Свято-Вознесенского собора: это уникальный памятник деревянного зодчества, сконструированный архитектором Зенковым.

Символы Алматы

По дороге вы увидите знаковые городские здания — Театр оперы и балета им. Абая, Дворец Республики, Исламский культурный центр. И конечно, посмотрите на Монумент независимости — символ не только города, но и всего современного Казахстана. Вы рассмотрите решётки художественного литья, которые обрамляют центральную стелу и повествуют об эпохальных событиях в истории страны. У подножья обелиска увидите отпечаток ладони президента, узнаете, что такое кулпытас, и познакомитесь с изречениями выдающихся деятелей науки, культуры и государства.

«В Медео для слова „Лёд“, лучшая рифма — Полет!»

Вслед за словами поэта Евгения Евтушенко вы отправитесь к урочищу, где расположен самый высокогорный спортивный комплекс в мире. Здесь, на катке «Медео», тренируются будущие чемпионы по конькобежному спорту и фигурному катанию. Вы узнаете об исторических фактах и географических особенностях этого места, любуясь головокружительными пейзажами Заилийского Алатау. А по желанию подниметесь по канатной дороге к горнолыжному комплексу Шымбулак, расположенному на высоте 2260 метров над уровнем моря.

И вновь в горы!

Знакомство с горной местностью Алматы продолжится на Кок-Тобе, откуда вы насладитесь прекрасными видами на весь город. Вас ждёт подъём по канатной дороге в уютном воздушном трамвайчике: за 6 минут мимо проплывут сады и частные дома, а за ними бескрайние высотки нового города. На вершине, в парке Кок-Тобе, вы загадаете желание у особенного «яблочного» фонтана и узнаете несколько фактов об алматинской телебашне.

Организационные детали