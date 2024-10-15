Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Расположенный у подножия заснеженных гор Заилийского Алатау, а летом утопающий в зелени Алматы по праву считается одним из самых прекрасных городов советской эпохи в Центральной Азии.
На экскурсии вы узнаете историю и почувствуете обаяние «южной столицы» Казахстана: проедете по главным улицам, изучите Монумент независимости, увидите деревянный собор и высокогорный каток и, конечно, полюбуетесь живописными видами с вершины Кок-Тобе.
Вы проедете по главным улицам Алматы, открывая историю города и останавливаясь у самых интересных достопримечательностей. В парке 28 гвардейцев-панфиловцев у мемориала Героям Советского Союза узнаете о легендарной Панфиловской дивизии и героях-алматинцах, остановивших наступление фашистских танков на Москву в годы Великой Отечественной войны. На территории парка вы также полюбуетесь зданием Свято-Вознесенского собора: это уникальный памятник деревянного зодчества, сконструированный архитектором Зенковым.
Символы Алматы
По дороге вы увидите знаковые городские здания — Театр оперы и балета им. Абая, Дворец Республики, Исламский культурный центр. И конечно, посмотрите на Монумент независимости — символ не только города, но и всего современного Казахстана. Вы рассмотрите решётки художественного литья, которые обрамляют центральную стелу и повествуют об эпохальных событиях в истории страны. У подножья обелиска увидите отпечаток ладони президента, узнаете, что такое кулпытас, и познакомитесь с изречениями выдающихся деятелей науки, культуры и государства.
«В Медео для слова „Лёд“, лучшая рифма — Полет!»
Вслед за словами поэта Евгения Евтушенко вы отправитесь к урочищу, где расположен самый высокогорный спортивный комплекс в мире. Здесь, на катке «Медео», тренируются будущие чемпионы по конькобежному спорту и фигурному катанию. Вы узнаете об исторических фактах и географических особенностях этого места, любуясь головокружительными пейзажами Заилийского Алатау. А по желанию подниметесь по канатной дороге к горнолыжному комплексу Шымбулак, расположенному на высоте 2260 метров над уровнем моря.
И вновь в горы!
Знакомство с горной местностью Алматы продолжится на Кок-Тобе, откуда вы насладитесь прекрасными видами на весь город. Вас ждёт подъём по канатной дороге в уютном воздушном трамвайчике: за 6 минут мимо проплывут сады и частные дома, а за ними бескрайние высотки нового города. На вершине, в парке Кок-Тобе, вы загадаете желание у особенного «яблочного» фонтана и узнаете несколько фактов об алматинской телебашне.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
Транспорт включен в стоимость
После внесения предоплаты, остаток оплачивается гиду в местной валюте Казахстана
Билеты на канатную дорогу туда-обратно оплачиваются отдельно и покупаются также для гида: от Медео до Шымбулака — 1300 руб. или 6500 тенге/чел.; Кок-Тобе — 1000 руб. или 5000 тенге/чел.
За дополнительную плату экскурсия может быть проведена на любом языке и для большего количества участников
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Салима — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 1857 туристов
Я профессиональный сертифицированный гид-экскурсовод. Очень люблю путешествовать и понимаю, как важен профессиональный и надёжный гид в новом городе и в другой стране! Вместе со своим агентством провожу как обзорные экскурсии, читать дальше
так и индивидуальные, групповые экскурсии по любой тематике и заказам. Мы даём самую важную и главную информацию. У нас творческий и индивидуальный подход к каждому клиенту. Практикуем креативный, современный и нестандартный подход. Намерена познакомить с Казахстаном весь мир, пригласить любителей всего нового, людей, которые любят познавать и путешествовать по всему миру.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
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Елена
15 окт 2024
Сегодня побывали на экскурсии "Алматы вас вдохновит!". Могу сказать, что данная экскурсия меня точно вдохновила на ещё одно посещение Казахстана. Хотя с погодой нам не повезло, но поездка оказалась очень читать дальше
удачной, дождь не был помехой). Гид Надежда провела прекрасную и интересную экскурсию, показала главные достопримечательности Алматы рассказала об особенностях этого города и посоветовала места для нашего дальнейшего посещения, водитель Алимджан - профессионал своего дела. Особое впечатление произвел фуникулёр на Медеу, можно сказать, что дождь даже сыграл хорошую роль - народа было мало. Большое впечатление произвели горы, Надежда рассказала про местные растения, очень интересно. В конце экскурсии мы посетили Зелёный базар и прочувствовали местный колорит) Спасибо большое за экскурсию!
Е
Елена
28 июл 2024
Потрясающая экскурсия в горы. Необыкновенная красота и приятная прохлада. Город очень зеленый и приятный. Организатор очень кстати предложила за дополнительную плату машину с кондиционером. Без этого в Алматы в июле никому ездить не советую
Кира
30 мар 2024
Посетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом мои родители (оба из разных городов Сибири) и поженились в далеком 1970 году. Индивидуальную экскурсию читать дальше
на машине для 2 человек провела профессиональный гид Лариса (Лорен) с большим стажем работы, любящая свой город. Забрали из отеля на территории аэропорта (за отдельную плату по договоренности). Очень познавательная, насыщенная экскурсия на целый день! Посетили центр города, рынок, проехались на метро, были в горах! Все это с рассказами, стихами, интереснейшей историей города. Образец идеальной экскурсии. Всем советую! Благодарю Лорен и организаторов тура)
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Игорь
7 янв 2024
Были на индивидуальной экскурсии. Огромное спасибо за организацию. Великолепная программа и очень хорошее знание предмета.
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Elena
17 дек 2023
Мы с мужем были в Алматы всего 2 полных дня и решили взять экскурсию и посмотреть на город. В этот день на наше удивление был густой, густой туман, что, как читать дальше
нам сказали, бывает крайне редко. Но гид и водитель сделали все от них зависящее чтобы показать нам город и горы с катком Медео. И в конце экскурсии нас подвезли к Национальному музею и мы с огромным удовольствием посмотрели все реликвии этого края. ОГРОМНАЯ благодарность водителю, гиду и огранизаторам!
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Ivan
5 дек 2023
Цена экскурсии не оправдывает ожидания. Водитель не мог найти обменный пункт, мы искали его сами на карте в интернете.
Салима
Ответ организатора:
Добрый день уважаемый Иван!
Благодарю Вас за то, что Вы выбрали нашу экскурсию по Алматы. Спасибо, что нашли время и оставили читать дальше
отзыв. Уважаемый Иван, у Вас была не только экскурсия, но и 2 трансфера. Так как Вы были транзитом в Алматы, то начало экскурсии запланировано было на 17:00, когда Шымбулак –интересная часть экскурсии был закрыт, об этом я Вам написала на сайте до бронирования Вами данной экскурсии. Ваш рейс задержали на 30 минут, я Вам звонила на телефон после прибытия самолета, но на связь со мной Вы вышли только спустя 44 минуты после запланированного времени встречи Вас в аэропорту. Все это время и гид и водитель Вас ожидали. Солнце к этому времени уже село и конечно же на сайте размещена дневная экскурсия, а Вы увидели город уже после заходы солнца… эффект другой чем днем. По поводу обменников-они все в городе закрываются в 20:00, а круглосуточно работает только один обменник в аэропорту. Такие организационные вопросы нужно было задать мне заранее, а не водителю в день экскурсии. Я бы Вам написала этот ответ еще до вылета Вашего в Алматы или по дороге из аэропорта на экскурсию. Так как я на связи с дорогими гостями Казахстана почти 24/7, кроме времени моего сна-2300). Но когда ночные туры, то я на связи и не сплю, пока не проведем тур или пока не встретим и довезем до отеля гостей)). Я очень ценю все отзывы, которые помогают нам развиваться и становиться лучше для Вас, а также для других гостей нашей прекрасной страны. С уважением, Салима
А
Анна
26 ноя 2023
В Алматы приезжала по делам, свободным был только один день) Решила провести его с пользой.) На сайте "Трипстер" выбрала экскурсию от организатора Салимы: понравилось описание экскурсии, условия и формат. Сама экскурсия тоже очень понравилась, многое успела посмотреть! Спасибо Салиме, гиду, водителю и прекрасному городу за приятные впечатления!
Н
Наталья
20 ноя 2023
Хотела бы выразить большую благодарность Салиме за организацию нашей экскурсии. Всё было сделано очень оперативно, все наши пожелания были учтены. Мы прекрасно и познавательно провели время в компании эрудированного и читать дальше
разностороннего экскурсовода, а так же спокойного и профессионального водителя. Машина забрала нас у отеля, далее мы проследовали на Медеу, потом вернулись в город и закончили наше путешествие согласно нашим предпочтениям (и мудрому предложению гида). Спасибо большое за такое знакомство с городом!
A
Alan
2 ноя 2023
Очень понравился гид, которая пыталась дать максимум информации, которая очень любит свой город. Так же гид везде на всех наезжала(в хорошем смысле), чтобы пропускали меня, потому, что был на экскурсии со сломанной ногой и костылями😂 Экскурсия шла даже дольше намеченного. Водитель тоже хороший мужик)
А
Александр
21 окт 2023
Привет, все было отлично. Спасибо Гульнаре большое
Е
Екатерина
26 сен 2023
Большое спасибо, Салима, за организацию экскурсии! Все понравилось.
Л
Любовь
19 сен 2023
Спасибо за очень комфортную, познавательную экскурсию. За несколько часов получили огромный поток информации о истории города, налюбовались окрестностями. Отдельная благодарность Гульнаре за высокий профессионализм, водителю Алику за грамотное вождение! Останется в памяти навсегда. От души рекомендуем!
А
Анна
24 авг 2023
Хотела бы поблагодарить Салиму за организацию тура для моего руководителя. Всё было сделано на высшем уровне. Проявили огромное терпение к нашим «хотелкам».)) Машина с гидом встречала гостей всегда вовремя и в оговоренном месте. Был забронирован ресторан Абай, от которого все остались в восторге. Также получила положительные отзывы от самого руководителя. Абсолютно все остались довольны экскурсией по Казахстану ❤️
М
Максим
19 авг 2023
Мы впервые в Казахстане. Впервые в Алматы. Огромное спасибо за прекрасную экскурсию. 1. Медео - Мощь! Энергия! Сила! Прошло 50 лет, но красота замыслов архитекторов никуда не ушла. И пусть ледовая арена читать дальше
пока не ледовая, но в 23 году там пройдет изумительный музыкальный фестиваль! 2. Канатная дорога на Шимбулак. Красота! 3. 2 этап поднятия на горно-лыжный курорт и сам перевал Шимбулак!! Вау!!! Недаром говорят: Лучше гор могут быть только горы!!! (Без слов) 4. Город. Я городской. Мне за 60. Я видел много, много знаю, многое могу предугадать. Но город -!!! Город Верный, Алма-Ата, Алматы!! - ты будешь жить! В тебе история, в тебе любовь, в тебе настоящее и будущее! Ты живешь в ногу со временем!!! 5. Эмоции: Ваш гид - супергид!!!!!!! Я бы тоже хотел уметь так рассказывать, читать стихи, вдохновлять, и влюблять туристов в Ваш замечательный город. Огромное ей спасибо за энергию и жизнелюбие! Водителю - 5 баллов! С уважением, Максим и Ольга Стародубовы PS Мы сами волжане
М
Май
9 авг 2023
Огромное спасибо Салиме и ее команде за организацию и проведение экскурсии! Для человека, в первый раз приехавшего в Алматы, было очень познавательно и интересно. Идеальный способ начать знакомство с городом!