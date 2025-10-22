Пешеходная экскурсия по Алматы предлагает уникальную возможность увидеть город глазами местных жителей.
Посетители узнают о значении Площади Республики, полюбуются архитектурой Дворца Республики и отеля «Казахстан».
Прогулка по проспекту Абая позволит ощутить атмосферу старого Алматы, а улица Назарбаева откроет дух прошлого с её историческими зданиями. Площадь Республики, с её монументом Независимости, станет кульминацией путешествия
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Узнать историю Алматы
- 🏛️ Посетить знаковые места
- 👣 Погрузиться в атмосферу города
- 🎨 Оценить архитектурные шедевры
- 📚 Получить новые знания
Что можно увидеть
- Площадь Дворца Республики
- Отель Казахстан
- Кинотеатр Арман
- КИМЭП Университет
- Площадь Республики
Описание экскурсии
Что вы увидите
- Площадь Дворца Республики — историческое и культурное сердце Алматы. Я покажу вам Дворец Республики, одну из главных концертных площадок города, а также несколько близлежащих достопримечательностей: отель «Казахстан», кинотеатр «Арман», КИМЭП Университет — ведущий вуз региона — и памятник великому казахскому поэту и мыслителю.
- Проспект Абая — здесь мы рассмотрим знаковые советские и постсоветские здания, от старых кинотеатров и театров до современных деловых центров. Проспект известен своими просторными бульварами, зелёными насаждениями и атмосферой старого Алматы, где вы почувствуете ритм города.
- Улица Назарбаева (бывшая Фурманова) — одна из старейших улиц Алматы, сохранившая дух прошлого. Здесь соседствуют старинные дома, советская архитектура и современные здания, отражая развитие города. Улица знаменита своими торговыми рядами, первыми магазинами и знаковыми местами, связанными с историей Алматы.
- Площадь Республики — сердце Алматы и главный символ независимости Казахстана. Здесь возвышается монумент Независимости с золотым воином на вершине, расположены здания бывшей резиденции Президента и Дома Министерств, а также памятные плиты и стелы, посвящённые ключевым событиям страны.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в субботу и воскресенье в 10:45, 13:45 и 16:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3325 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Кинотеатра Арман у яблочного москвича
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:45, 13:45 и 16:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмре — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 1230 туристов
Я и моя команда делаем полезные и необычные обзорные экскурсии с 2019 года. Наши гиды всегда готовы провести для вас экскурсии с душой и показать самые интересные и необычные уголки.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
22 окт 2025
Нам понравилось😊
Л
Людмила
27 июл 2025
Экскурсия с Еленой очень понравилась. Интересно изложен материал, гид Елена постояно проявляла о нас заботу: в 40-градусную жару уводила в тень, рассказала об интересных местах, которые мы можем посетить самостоятельно. Рекомендуем.
В
Валерия
22 июн 2025
Гид Елена очень интересно рассказывала историю города, при этом не было перегруженности историческим фактами. Посмотрели на знаковые места города и, несмотря на жаркую и солнечную погоду, маршрут был построен так, что практически не устаёшь.
Рекомендую для ознакомления с городом.
Т
Татьяна
30 апр 2025
Очень хорошая содержательная экскурсия.
О
Ольга
14 мар 2025
Да! Да! Да! И ещё раз да!! Конечно, буду рекомендовать эту экскурсию с классным гидом-Еленой! Умница-красавица! Столько нового узнала от неё об Алматы! Истории этого чудесного города, архитектуре, людях. Время пролетело незаметно… Но мои воспоминания останутся со мною навсегда! Спасибо, Леночка!
Входит в следующие категории Алматы
