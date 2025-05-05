Путешествие по Астане с местным гидом подарит вам возможность увидеть город глазами жителя. Гид подберет маршрут, учитывая ваши интересы, и покажет знаковые места столицы.
Вы узнаете о культурных и исторических особенностях города, а также получите советы о лучших ресторанах и развлечениях. Это отличный шанс познакомиться с Астаной более глубоко и получить массу положительных эмоций
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏙️ Знаковые места
- 🍽️ Рекомендации ресторанов
- 📚 Интересные факты
- 🗺️ Персонализированный маршрут
Что можно увидеть
- Знаковые места
Описание экскурсииОткройте для себя Астану, отправившись на уютную индивидуальную экскурсию с гидом-местным жителем! Ваш гид свяжется с вами заранее, чтобы узнать ваши интересы и вкусы и включить в маршрут только те места, которые вам интересны. Во время экскурсии-знакомства с городом ваш гид откроет вам «визитные карточки» Астаны, обязательно поделиться с вами своими знаниями и впечатлениями о местной жизни, сформировав у вас более чёткое представление о культуре Астаны.
Ежедневно с 8:00 до 18:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт по маршруту
- Трансфер из отеля/обратно
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Билеты на любые достопримечательности
- Местный транспорт по городу (это пешеходная экскурсия, транспортировка на автомобиле не включена).
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Астане
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00 до 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Керим
5 мая 2025
Недавно побывал в Астане и доволен опытом. Гид Марал сделал нашу поездку! Он с энтузиазмом и интересом подошел к нашей экскурсии, показал глубокие знания истории и культуры страны. Его дружелюбие и профессионализм позволили нам почувствовать себя желанными гостями. Организация экскурсии безупречна. Все очень понравилось, огромное спасибо!
А
Анастасия
31 окт 2024
Алия великолепный рассказчик! Погрузила в атмосферу города, показала топовые места и поделилась ценными рекомендациями. Очень понравился город, вернусь еще!
К
Камилла
28 окт 2024
Гид потрясающий! Очень эрудированная и располагающая, с гибким подходом к группе, рекомендую
