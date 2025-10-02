В каждом городе есть места, которые скрывают настоящую жизнь.
Эта антиэкскурсия по Астане для тех, кто хочет увидеть живую и непричёсанную сторону столицы Казахстана.
Прогулка охватывает разнообразные кварталы: от новых спальных районов
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Погружение в настоящую жизнь Астаны
- 🏙️ Контрасты старых и новых районов
- 🗺️ Нетуристические маршруты
- 👥 Откровенные истории о жителях
- 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
Что можно увидеть
- Новый спальный район
- Старый двор
- Парижский квартал
Описание экскурсии
Маршрут прогулки
Мы пройдём по разным кварталам и вместе пофантазируем — хотели бы вы здесь жить? Среди остановок:
- Новый спальный район с его современными домами и городским ритмом
- Старый двор, где бельё сушится на верёвках, — напоминание, что жизнь здесь настоящая
- «Деревушка» прямо в центре города — доказательство, что в мегаполисе можно найти неожиданные оазисы
- Парижский квартал — архитектурное разнообразие и своя атмосфера
Кроме того, вы увидите:
- Контрасты современного и старого жилых районов
- Обычную жизнь в центре мегаполиса — с её уютом и несовершенствами
- Редкие уголки города, которые не попадают в туристические гиды
- Разные архитектурные стили и неожиданные городские детали
И узнаете:
- Почему Астана — это не только город мечетей и Байтерека
- Какие секреты хранят старые дворы и новые районы
- Чем живут обычные жители и как меняется их город
- Почему подворотни могут быть красивее парков и что это говорит о городе
- Насколько Астана — живой организм с проблемами и надеждами, а не идеальный проект
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Nissan Almera Classic
- Это не классическая информационная или историческая экскурсия: я делаю акцент на эмоциях от соприкосновения с простой жизнью
- Во время остановок все объекты осматриваем снаружи
- Рекомендую эту программу после обзорной экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Астане
Провёл экскурсии для 1452 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Евгений, я живу в Астане относительно недавно, но уже успел в неё влюбиться и узнать лучше, чем родную Москву. Астана каждый день удивляет меня: она семимильными шагами идет в будущее. Я с радостью расскажу вам о плюсах жизни в столице Казахстана, её современной архитектуре, климате и многом другом. Обещаю, что вы останетесь довольны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
2 окт 2025
Спасибо Борису за прекрасно проведенное время! Увидели нетуристическую Астану, как и было обещано в программе.
Д
Дарья
27 авг 2025
Экскурсовод Евгений сразу расположил к себе, приятная энергетика. Было очень интересно увидеть Астану и то, как живут люди в ней: посетили Левый и Правый берег. Без нудятины.
Марат
2 авг 2025
Интересная и оригинальная подача информации по столице Казахстана. Мы попадали в места, которые не забредаешь сам или с обзорной экскурсией. Евгений позитивный гид, которого могу рекомендовать к заказу.
Н
Наталья
5 июл 2025
Экскурсия полностью оправдала ожидания — показала Астану без глянца, с её живыми, неприукрашенными уголками. Отлично дополняет стандартные туристические впечатления. Рекомендую тем, кто хочет более полное представления о столице.
Входит в следующие категории Астаны
