Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить музей, который скрывает настоящие сокровища казахской культуры.
Здесь можно увидеть дом-музей ювелира с уникальными украшениями и антиквариатом, почувствовать себя кочевником в стрелковом клубе и насладиться современными сладостями в казахской кофейне. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и глубокое понимание казахских традиций и быта
Здесь можно увидеть дом-музей ювелира с уникальными украшениями и антиквариатом, почувствовать себя кочевником в стрелковом клубе и насладиться современными сладостями в казахской кофейне. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и глубокое понимание казахских традиций и быта
5 причин купить эту экскурсию
- 🏺 Уникальный дом-музей ювелира
- 🏹 Стрельба из лука в клубе
- ☕ Казахская кофейня с десертами
- 🛍️ Ремесленный магазин сувениров
- 🚗 Комфортное передвижение на Chrysler Pacifica
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Дом-музей казахского ювелира
- Стрелковый клуб
- Казахская кофейня
- Ремесленный магазин
Описание экскурсии
В нашей программе:
- Дом-музей казахского ювелира, кавалера Бриллиантового ордена Карла Фаберже. Вы увидите не только уникальные ювелирные украшения автора, но и невероятный антиквариат, юрту и предметы быта казахов
- Стрелковый клуб, в котором можно пострелять из лука и почувствовать себя настоящим кочевником
- Казахская кофейня, где вы попробуете современные сладости в национальной интерпретации под чашку чая или кофе
- Ремесленный магазин с традиционной одеждой, головными уборами, украшениями и сувенирами ручной работы
Вы услышите о том, как и чем жили казахи. Познакомитесь с домом кочевников. Рассмотрите ковры, самовары, древние казаны, сундуки. А также изящные предметы быта, посуду, пояса и саукеле — головной убор невесты, который украшен драгоценными металлами и камнями. Мы расскажем, кому какие украшения доставались и как их носили — это поможет погрузиться в кочевую культуру.
Организационные детали
- Передвигаться между музеем и стрелковым клубом будем на автомобиле Chrysler Pacifica
- Отдельно оплачивается билет в музей и стрельба из лука — 8000 тг (1500 ₽) за чел.
- В стоимость экскурсии входит: чашка чая по-казахски, баурсаки с балкаймаком или казахские сладости
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Кордай
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанар — ваша команда гидов в Астане
Провели экскурсии для 1864 туристов
Салем, достар! Привет, друзья! Мы — группа активных гидов по Астане и Бурабаю: Азамат, Жанар и Ардак. Живём здесь более 18 лет и большую часть этого времени знакомим гостей сЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
24 апр 2025
Эта экскурсия оставила тоже огромное впечатление, смотрели юрту, быт, ковры, картины, украшения. Узнали много исторических фактов в рассказе экскурсовода.
Ещё мы стреляли из лука, это особая энергия! и даже попали пару раз в цель 😂.
Благодарю за прекрасное мероприятие! 💖
Ещё мы стреляли из лука, это особая энергия! и даже попали пару раз в цель 😂.
Благодарю за прекрасное мероприятие! 💖
Юлия
10 янв 2025
Настоятельно рекомендую посмотреть Астану вместе с Жанар! Как это приятно, когда город показывает увлеченный, любящий свой край человек! Очень интересная экскурсия! Очень рады что нам так повезло и Жанар в этот день была свободна и смогла показать нам город!
Похожие экскурсии из Астаны
-
35%
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборПо Астане - на спорткаре
Прокатитесь по Астане на спорткаре, узнайте легенды и насладитесь видами города за 3 часа! Увидите знаковые места и получите ответы на вопросы
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 08:30
Завтра в 07:00
6435 ₽
9900 ₽ за всё до 2 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборУникальная экскурсия по Астане: архитектура, история и культура
Откройте для себя Астану с её небоскрёбами, футуристическими строениями и историческими кварталами. Посетите музей ювелирного искусства и восточный базар
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
28 мая в 09:00
11 400 ₽
12 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
Узнайте о судьбах женщин, переживших сталинские репрессии, посетив музей АЛЖИР. Транспорт включен, билеты оплачиваются отдельно
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.