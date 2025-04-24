Сокровища нации в Астане

Погрузитесь в мир казахских традиций, посетив уникальные места, которые не найдёте на карте. Исследуйте быт кочевников и насладитесь национальными сладостями
Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить музей, который скрывает настоящие сокровища казахской культуры.

Здесь можно увидеть дом-музей ювелира с уникальными украшениями и антиквариатом, почувствовать себя кочевником в стрелковом клубе и насладиться современными сладостями в казахской кофейне. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и глубокое понимание казахских традиций и быта
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏺 Уникальный дом-музей ювелира
  • 🏹 Стрельба из лука в клубе
  • ☕ Казахская кофейня с десертами
  • 🛍️ Ремесленный магазин сувениров
  • 🚗 Комфортное передвижение на Chrysler Pacifica
Сокровища нации в Астане
Сокровища нации в Астане
Сокровища нации в Астане
Ближайшие даты:
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июн
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Дом-музей казахского ювелира
  • Стрелковый клуб
  • Казахская кофейня
  • Ремесленный магазин

Описание экскурсии

В нашей программе:

  • Дом-музей казахского ювелира, кавалера Бриллиантового ордена Карла Фаберже. Вы увидите не только уникальные ювелирные украшения автора, но и невероятный антиквариат, юрту и предметы быта казахов
  • Стрелковый клуб, в котором можно пострелять из лука и почувствовать себя настоящим кочевником
  • Казахская кофейня, где вы попробуете современные сладости в национальной интерпретации под чашку чая или кофе
  • Ремесленный магазин с традиционной одеждой, головными уборами, украшениями и сувенирами ручной работы

Вы услышите о том, как и чем жили казахи. Познакомитесь с домом кочевников. Рассмотрите ковры, самовары, древние казаны, сундуки. А также изящные предметы быта, посуду, пояса и саукеле — головной убор невесты, который украшен драгоценными металлами и камнями. Мы расскажем, кому какие украшения доставались и как их носили — это поможет погрузиться в кочевую культуру.

Организационные детали

  • Передвигаться между музеем и стрелковым клубом будем на автомобиле Chrysler Pacifica
  • Отдельно оплачивается билет в музей и стрельба из лука — 8000 тг (1500 ₽) за чел.
  • В стоимость экскурсии входит: чашка чая по-казахски, баурсаки с балкаймаком или казахские сладости
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Кордай
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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Анастасия
24 апр 2025
Эта экскурсия оставила тоже огромное впечатление, смотрели юрту, быт, ковры, картины, украшения. Узнали много исторических фактов в рассказе экскурсовода.

Ещё мы стреляли из лука, это особая энергия! и даже попали пару раз в цель 😂.

Благодарю за прекрасное мероприятие! 💖
Эта экскурсия оставила тоже огромное впечатление, смотрели юрту, быт, ковры, картины, украшения. Узнали много исторических фактовЭта экскурсия оставила тоже огромное впечатление, смотрели юрту, быт, ковры, картины, украшения. Узнали много исторических фактов
Юлия
10 янв 2025
Настоятельно рекомендую посмотреть Астану вместе с Жанар! Как это приятно, когда город показывает увлеченный, любящий свой край человек! Очень интересная экскурсия! Очень рады что нам так повезло и Жанар в этот день была свободна и смогла показать нам город!

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