Эта индивидуальная экскурсия по Астане на спорткаре предлагает возможность за короткое время увидеть самые знаковые места столицы Казахстана.
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Уникальная поездка на спорткаре
- 🏛️ Посещение знаковых мест
- 📸 Возможность сделать фото
- 🕒 Экскурсия всего за 3 часа
- 🌟 Индивидуальный подход
Что можно увидеть
- Президентский дворец Ак Орда
- Дворец мира и согласия
- Башня Байтерек
- Хан Шатыр
- Театр оперы и балета
- Атырауский мост
Описание экскурсии
- Президентский дворец Ак орда — официальное рабочее место главы Казахстана. Вы полюбуетесь зданием с куполом в цветах государственного флага.
- Дворец мира и согласия. Представляет собой пирамиду высотой более 60 метров, спроектированную Норманом Фостером. Вы узнаете, что находится на её этажах.
- Башня Байтерек — архитектурное чудо. Байтерек — это древо жизни в поверьях языческих народов степи. Пока вы будете любоваться постройкой, мы расскажем вам легенду о мифической птице Самрук.
- «Хан Шатыр» — модный торговый центр с современными сетевыми магазинами. Внутри у вас появится ощущение, что вы находитесь в ТЦ Дубая.
- Театр оперы и балета. Здание построили всего за три года, и его сразу же признали памятником архитектуры государственного значения. И вы узнаете, почему.
- Атырауский мост — подарок от Атырауской области к 20-летию Астаны. Вы оцените его монументальность и сделаете эффектные фото.
Организационные детали
- Поедем на спортивном автомобиле Volkswagen Scirocco GTS.
- Трансфер до Аэропорта — 1000 ₽.
- Отдельно оплачивается вход в башню Байтерек — 500 ₽ с человека.
- С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Астане
Провели экскурсии для 156 туристов
Мы — команда грамотных гидов в Астане и знаем всё о современной и прошлой жизни Казахстана, поскольку живём и работаем здесь уже многие годы. Хотим поделиться с вами секретами города и показать самые знаменитые места столицы, чтобы вы могли сказать «Я здесь был!».Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Б
Байдуллина
13 мар 2025
Прекрасная машина. Эрудированный, образованный экскурсовод. Насыщенная интересная экскурсия. Обязательно обратимся в след раз и порекомендуем знакомым
Дата посещения: 12 марта 2025
Александр
26 сен 2025
Всё отлично.
Виктор встретил прямо в аэропорту, покатал по городу, показал ключевые достопримечательности и лучшие ракурсы, привёз к отелю.
А ещё - было очень кстати - сделали перерыв на кофе.
А
Анастасия
26 сен 2025
Мы приехали в АСТАНУ на концерт backstreet boys) и в первый день решили познакомиться с городом и выбрать индивидуальную экскурсию на спорткаре было лучшее решение! Виктор очень интересный образованный человек, влюбил нас в Астану, отвечал на все вопросы! Мы ездили по вечерней Астане! Всем рекомендую это лучше чем ездить в автобусе и слушать заученную информацию! Уже порекомендовала нескольким знакомым)
ольга
22 сен 2025
Очень приятный отзывчивый молодой человек! Встретил в аэропорту, угостил кофе и доставил до гостиницы! Экскурсия прошла на спортивной машине-весело, задорно! Однозначно рекомендую!
В
Валерия
16 сен 2025
Экскурсия понравилась,все позитивно,познавательно,энергично!!! Виктор очень приятный молодой человек! Бонус чашечка кофе-очень приятно!! Однозначно рекомендую!
С
Сергей
14 сен 2025
Супер поездка. Все понравилось. Позитивный гид, знающий свое дело. Узнал много нового, получил незабываемые впечатления. Всем рекомендую. Еще раз спасибо за прекрасно проведенное время.
О
Ольга
3 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Гид заехал за мной в отель вовремя, предварительно написал в мессенджере. Машина классная, никогда на такой не каталась. Сама экскурсия очень познавательная, подробная, динамичная. Много локаций. Астана очень красивый, современный, город. Гид меня фотографировал по моей просьбе, фотографии получились очень удачные. В качестве бонуса гид угостил кофе - неожиданно и приятно. Рекомендую всем.
Е
Евгений
25 июл 2025
Отлично провели время, узнали город «изнутри». Все конкретно. Рекомендую!
И
Инна
22 июл 2025
Планировали экскурсию во время 6-часовой пересадки в Астане. К сожалению, самолёт прибытия задержался, а Астана встретила нас проливным дождём, затопленными улицами и вечерними пробками 🙃
М
Мария
19 июл 2025
Сердечно благодарю Вас за чудесную экскурсию по Астане! Благодаря Виктору я увидела Астану с новой, неожиданной стороны. Вы не просто показали мне город, но и поделились его историей, культурой, жизнью. Ваши глубокие знания и увлеченность Астаной сделали экскурсию невероятно интересной и познавательной.
Andrei
3 июл 2025
Хорошая экскурсия, познавательно, спасибо Валерию, на автомобиле посмотрели город, удобно и не утомительно, рекомендую
Елена
25 июн 2025
Были с пересадкой в Астане, решили познакомиться с городом. Виктор провез по самым интересным местам, все рассказал. Очень приятный собеседник и очень-очень красивый город! Однозначно рекомендуем
Е
Евгений
15 июн 2025
Все отлично! Рекондую
Татьяна
12 июн 2025
Чудесно! Очень все понравилось
Ольга
15 мая 2025
Сегодня были на экскурсии" По Астане- на спорткаре" с гидом Виктором. Заказали заранее, в приложении "Tripster", с Виктором обсудили все детали- время, место встречи, программу экскурсии. Все было прекрасно с
