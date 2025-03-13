Б Байдуллина Прекрасная машина. Эрудированный, образованный экскурсовод. Насыщенная интересная экскурсия. Обязательно обратимся в след раз и порекомендуем знакомым

Александр Всё отлично.

Виктор встретил прямо в аэропорту, покатал по городу, показал ключевые достопримечательности и лучшие ракурсы, привёз к отелю.

А ещё - было очень кстати - сделали перерыв на кофе.

А Анастасия Мы приехали в АСТАНУ на концерт backstreet boys) и в первый день решили познакомиться с городом и выбрать индивидуальную экскурсию на спорткаре было лучшее решение! Виктор очень интересный образованный человек, влюбил нас в Астану, отвечал на все вопросы! Мы ездили по вечерней Астане! Всем рекомендую это лучше чем ездить в автобусе и слушать заученную информацию! Уже порекомендовала нескольким знакомым)

ольга Очень приятный отзывчивый молодой человек! Встретил в аэропорту, угостил кофе и доставил до гостиницы! Экскурсия прошла на спортивной машине-весело, задорно! Однозначно рекомендую!

В Валерия Экскурсия понравилась,все позитивно,познавательно,энергично!!! Виктор очень приятный молодой человек! Бонус чашечка кофе-очень приятно!! Однозначно рекомендую!

С Сергей Супер поездка. Все понравилось. Позитивный гид, знающий свое дело. Узнал много нового, получил незабываемые впечатления. Всем рекомендую. Еще раз спасибо за прекрасно проведенное время.

О Ольга Экскурсия очень понравилась. Гид заехал за мной в отель вовремя, предварительно написал в мессенджере. Машина классная, никогда на такой не каталась. Сама экскурсия очень познавательная, подробная, динамичная. Много локаций. Астана очень красивый, современный, город. Гид меня фотографировал по моей просьбе, фотографии получились очень удачные. В качестве бонуса гид угостил кофе - неожиданно и приятно. Рекомендую всем.

Е Евгений Отлично провели время, узнали город «изнутри». Все конкретно. Рекомендую!

И Инна

Несмотря на это, Виктор постарался максимально читать дальше скрасить наш досуг, на сколько это было возможно, показал город, был прекраснейшим собеседником, аккуратным водителем и просто приятным человеком 😊

Рекомендую эту экскурсию на дневное время, с запасом времени.

Город из окна авто нам понравился, и есть желание посетить его еще раз, но уже не проездом, а целенаправленно. Планировали экскурсию во время 6-часовой пересадки в Астане. К сожалению, самолёт прибытия задержался, а Астана встретила нас проливным дождём, затопленными улицами и вечерними пробками 🙃Несмотря на это, Виктор постарался максимально

М Мария Сердечно благодарю Вас за чудесную экскурсию по Астане! Благодаря Виктору я увидела Астану с новой, неожиданной стороны. Вы не просто показали мне город, но и поделились его историей, культурой, жизнью. Ваши глубокие знания и увлеченность Астаной сделали экскурсию невероятно интересной и познавательной.

Andrei Хорошая экскурсия, познавательно, спасибо Валерию, на автомобиле посмотрели город, удобно и не утомительно, рекомендую

Елена Были с пересадкой в Астане, решили познакомиться с городом. Виктор провез по самым интересным местам, все рассказал. Очень приятный собеседник и очень-очень красивый город! Однозначно рекомендуем

Е Евгений Все отлично! Рекондую

Татьяна Чудесно! Очень все понравилось