По Астане - на спорткаре

Прокатитесь по Астане на спорткаре, узнайте легенды и насладитесь видами города за 3 часа! Увидите знаковые места и получите ответы на вопросы
Эта индивидуальная экскурсия по Астане на спорткаре предлагает возможность за короткое время увидеть самые знаковые места столицы Казахстана.

Путешествие включает посещение Президентского дворца Ак Орда, где можно полюбоваться куполом в цветах
государственного флага, и башни Байтерек, олицетворяющей древо жизни.

Также вы посетите торговый центр «Хан Шатыр», который впечатляет своим современным дизайном, и узнаете о Дворце мира и согласия, спроектированном Норманом Фостером. Не упустите шанс сделать эффектные фото на Атырауском мосту

5
20 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Уникальная поездка на спорткаре
  • 🏛️ Посещение знаковых мест
  • 📸 Возможность сделать фото
  • 🕒 Экскурсия всего за 3 часа
  • 🌟 Индивидуальный подход
По Астане - на спорткаре© Виктор
По Астане - на спорткаре© Виктор
По Астане - на спорткаре© Виктор
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 00:00

Что можно увидеть

  • Президентский дворец Ак Орда
  • Дворец мира и согласия
  • Башня Байтерек
  • Хан Шатыр
  • Театр оперы и балета
  • Атырауский мост

Описание экскурсии

  • Президентский дворец Ак орда — официальное рабочее место главы Казахстана. Вы полюбуетесь зданием с куполом в цветах государственного флага.
  • Дворец мира и согласия. Представляет собой пирамиду высотой более 60 метров, спроектированную Норманом Фостером. Вы узнаете, что находится на её этажах.
  • Башня Байтерек — архитектурное чудо. Байтерек — это древо жизни в поверьях языческих народов степи. Пока вы будете любоваться постройкой, мы расскажем вам легенду о мифической птице Самрук.
  • «Хан Шатыр» — модный торговый центр с современными сетевыми магазинами. Внутри у вас появится ощущение, что вы находитесь в ТЦ Дубая.
  • Театр оперы и балета. Здание построили всего за три года, и его сразу же признали памятником архитектуры государственного значения. И вы узнаете, почему.
  • Атырауский мост — подарок от Атырауской области к 20-летию Астаны. Вы оцените его монументальность и сделаете эффектные фото.

Организационные детали

  • Поедем на спортивном автомобиле Volkswagen Scirocco GTS.
  • Трансфер до Аэропорта — 1000 ₽.
  • Отдельно оплачивается вход в башню Байтерек — 500 ₽ с человека.
  • С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Астане
Провели экскурсии для 156 туристов
Мы — команда грамотных гидов в Астане и знаем всё о современной и прошлой жизни Казахстана, поскольку живём и работаем здесь уже многие годы. Хотим поделиться с вами секретами города и показать самые знаменитые места столицы, чтобы вы могли сказать «Я здесь был!».
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

По Астане - на спорткаре (Александр)По Астане - на спорткаре (Анастасия)По Астане - на спорткаре (Евгений)По Астане - на спорткаре (Мария)По Астане - на спорткаре (Andrei)По Астане - на спорткаре (Татьяна)По Астане - на спорткаре (Ольга)
Б
Байдуллина
13 мар 2025
Прекрасная машина. Эрудированный, образованный экскурсовод. Насыщенная интересная экскурсия. Обязательно обратимся в след раз и порекомендуем знакомым
Дата посещения: 12 марта 2025
Александр
Александр
26 сен 2025
Всё отлично.
Виктор встретил прямо в аэропорту, покатал по городу, показал ключевые достопримечательности и лучшие ракурсы, привёз к отелю.
А ещё - было очень кстати - сделали перерыв на кофе.
Всё отлично.
А
Анастасия
26 сен 2025
Мы приехали в АСТАНУ на концерт backstreet boys) и в первый день решили познакомиться с городом и выбрать индивидуальную экскурсию на спорткаре было лучшее решение! Виктор очень интересный образованный человек, влюбил нас в Астану, отвечал на все вопросы! Мы ездили по вечерней Астане! Всем рекомендую это лучше чем ездить в автобусе и слушать заученную информацию! Уже порекомендовала нескольким знакомым)
Мы приехали в АСТАНУ на концерт backstreet boys) и в первый день решили познакомиться с городом
ольга
ольга
22 сен 2025
Очень приятный отзывчивый молодой человек! Встретил в аэропорту, угостил кофе и доставил до гостиницы! Экскурсия прошла на спортивной машине-весело, задорно! Однозначно рекомендую!
В
Валерия
16 сен 2025
Экскурсия понравилась,все позитивно,познавательно,энергично!!! Виктор очень приятный молодой человек! Бонус чашечка кофе-очень приятно!! Однозначно рекомендую!
С
Сергей
14 сен 2025
Супер поездка. Все понравилось. Позитивный гид, знающий свое дело. Узнал много нового, получил незабываемые впечатления. Всем рекомендую. Еще раз спасибо за прекрасно проведенное время.
О
Ольга
3 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Гид заехал за мной в отель вовремя, предварительно написал в мессенджере. Машина классная, никогда на такой не каталась. Сама экскурсия очень познавательная, подробная, динамичная. Много локаций. Астана очень красивый, современный, город. Гид меня фотографировал по моей просьбе, фотографии получились очень удачные. В качестве бонуса гид угостил кофе - неожиданно и приятно. Рекомендую всем.
Е
Евгений
25 июл 2025
Отлично провели время, узнали город «изнутри». Все конкретно. Рекомендую!
Отлично провели время, узнали город «изнутри». Все конкретно. Рекомендую!
И
Инна
22 июл 2025
Планировали экскурсию во время 6-часовой пересадки в Астане. К сожалению, самолёт прибытия задержался, а Астана встретила нас проливным дождём, затопленными улицами и вечерними пробками 🙃
Несмотря на это, Виктор постарался максимально
скрасить наш досуг, на сколько это было возможно, показал город, был прекраснейшим собеседником, аккуратным водителем и просто приятным человеком 😊
Рекомендую эту экскурсию на дневное время, с запасом времени.
Город из окна авто нам понравился, и есть желание посетить его еще раз, но уже не проездом, а целенаправленно.

М
Мария
19 июл 2025
Сердечно благодарю Вас за чудесную экскурсию по Астане! Благодаря Виктору я увидела Астану с новой, неожиданной стороны. Вы не просто показали мне город, но и поделились его историей, культурой, жизнью. Ваши глубокие знания и увлеченность Астаной сделали экскурсию невероятно интересной и познавательной.
Сердечно благодарю Вас за чудесную экскурсию по Астане! Благодаря Виктору я увидела Астану с новой, неожиданной
Andrei
Andrei
3 июл 2025
Хорошая экскурсия, познавательно, спасибо Валерию, на автомобиле посмотрели город, удобно и не утомительно, рекомендую
Хорошая экскурсия, познавательно, спасибо Валерию, на автомобиле посмотрели город, удобно и не утомительно, рекомендую
Елена
Елена
25 июн 2025
Были с пересадкой в Астане, решили познакомиться с городом. Виктор провез по самым интересным местам, все рассказал. Очень приятный собеседник и очень-очень красивый город! Однозначно рекомендуем
Е
Евгений
15 июн 2025
Все отлично! Рекондую
Татьяна
Татьяна
12 июн 2025
Чудесно! Очень все понравилось
Чудесно! Очень все понравилось
Ольга
Ольга
15 мая 2025
Сегодня были на экскурсии" По Астане- на спорткаре" с гидом Виктором. Заказали заранее, в приложении "Tripster", с Виктором обсудили все детали- время, место встречи, программу экскурсии. Все было прекрасно с
читать дальше

первого момента- гид забрал нас в условленное время,очень пунктуальный,жизнерадостный, доброжелательный, профессиональный, знающий и любящий свой город! Автомобиль- это отдельная песня, действительно,уникальный! Виктор показал нам все знаковые места города, даже несколько расширил маршрут с учетом наших пожеланий, получили большое удовольствие! Всем рекомендуем! Виктор, спасибо, здоровья вам, дальнейшего развития и процветания!

Сегодня были на экскурсии" По Астане- на спорткаре" с гидом Виктором. Заказали заранее, в приложении "Tripster",

