Описание экскурсииЭта прогулка — неспешное путешествие по старой части города вдоль реки Ишим, где когда-то начиналась история будущей столицы. Вы увидите, как выглядела Астана (Целиноград, Акмола) до своего превращения в мегаполис. И отыщете дома, улицы и мосты, которые помнят времена Российской империи, советской целины и первых лет независимости. Важная информация: Экскурсия подходит для всех возрастов, но маленьким детям может быть скучно из-за длительности В середине маршрута предусмотрена короткая остановка — по желанию можно будет зайти за кофе или купить воду
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Что вас ожидает
- Театр им. Горького - немой свидетель трансформаций, от крепости и казачьего поселения до культурного центра столицы
- Думская улица - когда-то здесь стояла городская дума, решались вопросы местного значения, билось сердце уездного города
- Церковная улица - она вела к самому большому православному храму Акмолинска, собору, купола которого отражались в водах Ишима
- Большая Базарная улица - здесь шумел рынок: тюки с мукой, ворохи тёсаных досок, самовары, ткани, чай, табак
- На Малой Базарной - чуть тише, но зато можно было найти редкие товары
- Гостинодворская улица. Здесь стоял Гостиный Двор - центр купеческой торговли
- Дом и магазин купца Кубрина - один из немногих сохранившихся дореволюционных особняков
- Дом купца Моисеева - настоящий портрет купеческого Акмолинска
- Городской променад - улочка вдоль Ишима, по которой гуляли купцы и офицеры, чиновники и модницы, гимназисты и дети
- Набережная Ишима с прекрасным видом на реку
- Константина-Еленинская церковь - старейший храм города, чудом переживший войны, революции и десятилетия безбожия
Где начинаем и завершаем?
Начало: Желтоксан 11. Театр ИМ.М. Горького
Завершение: Мост Атырау на городской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсия подходит для всех возрастов, но маленьким детям может быть скучно из-за длительности
- В середине маршрута предусмотрена короткая остановка - по желанию можно будет зайти за кофе или купить воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Астаны
Групповая
до 18 чел.
Астана: город, который удивит
Погрузитесь в историю и современность Астаны, посетив её знаковые места и узнав, как традиции и инновации сочетаются в облике города
Начало: Возле городского цирка
14 дек в 14:30
21 дек в 14:30
1550 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
История и достопримечательности Астаны
Откройте для себя уникальную историю и архитектуру Астаны в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Дом министерств
11 дек в 10:00
13 дек в 10:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Уникальная экскурсия по Астане: архитектура, история и культура
Откройте для себя Астану с её небоскрёбами, футуристическими строениями и историческими кварталами. Посетите музей ювелирного искусства и восточный базар
Начало: Ваш отель
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
8500 ₽ за всё до 2 чел.