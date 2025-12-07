Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Алма Ваш гид в Астане Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком 10% Скидка на заказ 30000 выгода 3000 ₸ 27 000 ₸ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Эта прогулка — неспешное путешествие по старой части города вдоль реки Ишим, где когда-то начиналась история будущей столицы. Вы увидите, как выглядела Астана (Целиноград, Акмола) до своего превращения в мегаполис. И отыщете дома, улицы и мосты, которые помнят времена Российской империи, советской целины и первых лет независимости. Важная информация: Экскурсия подходит для всех возрастов, но маленьким детям может быть скучно из-за длительности В середине маршрута предусмотрена короткая остановка — по желанию можно будет зайти за кофе или купить воду

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату