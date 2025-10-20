Экскурсия по Астане - это возможность увидеть, как город изменился от древнего поселения до столицы Казахстана.Вы побываете на правом и левом берегах, увидите здания советской архитектуры и современные символы, такие

как башня «Байтерек» и Дворец Мира и Согласия. Уникальная архитектура, памятники и площади откроют вам историю и дух этого динамичного мегаполиса. Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте, что делает её удобной в любое время года

Описание экскурсии

Во время экскурсии вы увидите самые яркие и знаковые достопримечательности города и узнаете историю становления Астаны — от небольшого поселения Акмола до современной столицы Казахстана.

Правый берег — исторический центр:

здания советской архитектуры

памятник Батырам

площадь Республики

рассказ о начале истории Астаны и ключевых событиях

Левый берег — современное сердце столицы:

площадь Независимости

монумент «Қазак Ели»

Дворец Мира и Согласия

башня «Байтерек» — символ Астаны

ЭКСПО-город и павильоны

Главная мечеть страны

торговый центр «Хан Шатыр»

«Астана Опера»

На часть достопримечательностей вы посмотрите из окна под рассказ гида. Сделаем остановки с выходом на 5-7 минут у следующих локаций:

памятник ханам Керею и Жанибеку

набережная реки Ишим

Атырауский мост

Вы узнаете:

как Астана изменилась от Акмолы до столицы

в чём особенности её архитектуры

какие легенды связаны с Байтереком

почему правый и левый берега такие разные

как традиции и инновации сочетаются в облике города

чем интересны ЭКСПО-павильоны и дворцы новой Астаны

Организационные детали