Астана: город, который удивит

Погрузитесь в историю и современность Астаны, посетив её знаковые места и узнав, как традиции и инновации сочетаются в облике города
Экскурсия по Астане - это возможность увидеть, как город изменился от древнего поселения до столицы Казахстана.

Вы побываете на правом и левом берегах, увидите здания советской архитектуры и современные символы, такие
как башня «Байтерек» и Дворец Мира и Согласия. Уникальная архитектура, памятники и площади откроют вам историю и дух этого динамичного мегаполиса. Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте, что делает её удобной в любое время года

5
5 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏙️ Увидеть знаковые достопримечательности
  • 🕌 Погрузиться в историю и культуру
  • 🚍 Комфортное путешествие на транспорте
  • 🌉 Оценить контраст правого и левого берегов
  • 🎭 Узнать о современной архитектуре
  • 🏞️ Насладиться видами набережной Ишима
Астана: город, который удивит
Астана: город, который удивит© Айжан
Астана: город, который удивит© Айжан

Что можно увидеть

  • Здания советской архитектуры
  • Памятник Батырам
  • Площадь Республики
  • Площадь Независимости
  • Монумент «Қазак Ели»
  • Дворец Мира и Согласия
  • Башня «Байтерек»
  • ЭКСПО-город
  • Главная мечеть страны
  • Торговый центр «Хан Шатыр»
  • Астана Опера
  • Памятник ханам Керею и Жанибеку
  • Набережная реки Ишим
  • Атырауский мост

Описание экскурсии

Во время экскурсии вы увидите самые яркие и знаковые достопримечательности города и узнаете историю становления Астаны — от небольшого поселения Акмола до современной столицы Казахстана.

Правый берег — исторический центр:

  • здания советской архитектуры
  • памятник Батырам
  • площадь Республики
  • рассказ о начале истории Астаны и ключевых событиях

Левый берег — современное сердце столицы:

  • площадь Независимости
  • монумент «Қазак Ели»
  • Дворец Мира и Согласия
  • башня «Байтерек» — символ Астаны
  • ЭКСПО-город и павильоны
  • Главная мечеть страны
  • торговый центр «Хан Шатыр»
  • «Астана Опера»

На часть достопримечательностей вы посмотрите из окна под рассказ гида. Сделаем остановки с выходом на 5-7 минут у следующих локаций:

  • памятник ханам Керею и Жанибеку
  • набережная реки Ишим
  • Атырауский мост
  • площадь Независимости
  • площадь Байтерека
  • территория Главной мечети страны

Вы узнаете:

  • как Астана изменилась от Акмолы до столицы
  • в чём особенности её архитектуры
  • какие легенды связаны с Байтереком
  • почему правый и левый берега такие разные
  • как традиции и инновации сочетаются в облике города
  • чем интересны ЭКСПО-павильоны и дворцы новой Астаны

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте (минивэн или автобус в зависимости от группы), оборудованном кондиционером и системой обогрева. В зимний период в салоне тепло, в летний — прохладно и удобно
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле городского цирка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айжан
Айжан — Организатор в Астане
Провела экскурсии для 106 туристов
Приветствую вас, дорогие друзья и путешественники! Меня зовут Айжан, я основательница туристической компании. С 2013 года работаю в сфере туризма. То, что я делаю вместе со своей командой, — это результат
многолетнего труда, любви к путешествиям и стремления показать всем красоту и уникальность Казахстана. У нас не просто туры, а настоящие приключения, полные ярких эмоций и незабываемых впечатлений. Будем очень рады видеть каждого из вас на наших экскурсионных турах.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Н
Наталья
20 окт 2025
Экскурсия понравилась.
Были уже в Астане но прошло десять лет и она расстроилась еще больше красивых зданий и мест.
Рекомендую все организована и интересно.
Маргарита
Маргарита
14 окт 2025
Отличная экскурсия, материал был подан интересно и всеобъемлюще. Гид- профессионал своего дела! В холодную погоду самое то, передвижение на комфортном автобусе. Рекомендую, спасибо!
М
Мария
12 окт 2025
Благодарю организаторов за замечательную экскурсию! Маршрут, по которому мы проехали, прекрасно подобран, чтобы гости могли познакомиться с Астаной и её историей. Мы путешествовали на комфортабельном микроавтобусе, и даже в условиях ненастной погоды чувствовали себя тепло и уютно. Но особенно хочу поблагодарить экскурсовода Лязат - удивительного жизнерадостного человека с доброй душой, настоящего знатока культуры Казахстана.
Ирина
Ирина
26 сен 2025
Хочу поблагодарить экскурсовода Ляззат за замечательную экскурсию по Астане.
Эта экскурсия стала для нас настоящим путешествием во времени и пространстве. Всегда приятно получать новые знания от искреннего и увлеченного человека. Время
пролетело незаметно, Астана стала близкой и понятной. Ляззат — настоящий человек-энциклопедия с добрым сердцем и искренней любовью к своему городу,
её умение рассказывать легко и свободно с интересными подробностями и живыми деталями, сделали каждый уголок Астаны особенным и запоминающимся. После такой экскурсии понимаешь, что город — это не только здания и улицы, а прежде всего люди и их история. Спасибо, Ляззат, за этот опыт!

С
Станислав
24 авг 2025
Отличная экскурсия по городу! Очень интересно рассказали, подробно, с интересными фактами, комфортно перебирались до многих достопримечательностей. Рекомендую, не пожалеете!

