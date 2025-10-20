Экскурсия по Астане - это возможность увидеть, как город изменился от древнего поселения до столицы Казахстана.
6 причин купить эту экскурсию
- 🏙️ Увидеть знаковые достопримечательности
- 🕌 Погрузиться в историю и культуру
- 🚍 Комфортное путешествие на транспорте
- 🌉 Оценить контраст правого и левого берегов
- 🎭 Узнать о современной архитектуре
- 🏞️ Насладиться видами набережной Ишима
Что можно увидеть
- Здания советской архитектуры
- Памятник Батырам
- Площадь Республики
- Площадь Независимости
- Монумент «Қазак Ели»
- Дворец Мира и Согласия
- Башня «Байтерек»
- ЭКСПО-город
- Главная мечеть страны
- Торговый центр «Хан Шатыр»
- Астана Опера
- Памятник ханам Керею и Жанибеку
- Набережная реки Ишим
- Атырауский мост
Описание экскурсии
Во время экскурсии вы увидите самые яркие и знаковые достопримечательности города и узнаете историю становления Астаны — от небольшого поселения Акмола до современной столицы Казахстана.
Правый берег — исторический центр:
- здания советской архитектуры
- памятник Батырам
- площадь Республики
- рассказ о начале истории Астаны и ключевых событиях
Левый берег — современное сердце столицы:
- площадь Независимости
- монумент «Қазак Ели»
- Дворец Мира и Согласия
- башня «Байтерек» — символ Астаны
- ЭКСПО-город и павильоны
- Главная мечеть страны
- торговый центр «Хан Шатыр»
- «Астана Опера»
На часть достопримечательностей вы посмотрите из окна под рассказ гида. Сделаем остановки с выходом на 5-7 минут у следующих локаций:
- памятник ханам Керею и Жанибеку
- набережная реки Ишим
- Атырауский мост
- площадь Независимости
- площадь Байтерека
- территория Главной мечети страны
Вы узнаете:
- как Астана изменилась от Акмолы до столицы
- в чём особенности её архитектуры
- какие легенды связаны с Байтереком
- почему правый и левый берега такие разные
- как традиции и инновации сочетаются в облике города
- чем интересны ЭКСПО-павильоны и дворцы новой Астаны
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте (минивэн или автобус в зависимости от группы), оборудованном кондиционером и системой обогрева. В зимний период в салоне тепло, в летний — прохладно и удобно
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле городского цирка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айжан — Организатор в Астане
Провела экскурсии для 106 туристов
Приветствую вас, дорогие друзья и путешественники! Меня зовут Айжан, я основательница туристической компании. С 2013 года работаю в сфере туризма. То, что я делаю вместе со своей командой, — это результат
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
20 окт 2025
Экскурсия понравилась.
Были уже в Астане но прошло десять лет и она расстроилась еще больше красивых зданий и мест.
Рекомендую все организована и интересно.
Маргарита
14 окт 2025
Отличная экскурсия, материал был подан интересно и всеобъемлюще. Гид- профессионал своего дела! В холодную погоду самое то, передвижение на комфортном автобусе. Рекомендую, спасибо!
М
Мария
12 окт 2025
Благодарю организаторов за замечательную экскурсию! Маршрут, по которому мы проехали, прекрасно подобран, чтобы гости могли познакомиться с Астаной и её историей. Мы путешествовали на комфортабельном микроавтобусе, и даже в условиях ненастной погоды чувствовали себя тепло и уютно. Но особенно хочу поблагодарить экскурсовода Лязат - удивительного жизнерадостного человека с доброй душой, настоящего знатока культуры Казахстана.
Ирина
26 сен 2025
Хочу поблагодарить экскурсовода Ляззат за замечательную экскурсию по Астане.
С
Станислав
24 авг 2025
Отличная экскурсия по городу! Очень интересно рассказали, подробно, с интересными фактами, комфортно перебирались до многих достопримечательностей. Рекомендую, не пожалеете!
Входит в следующие категории Астаны
