Исследуйте памятники социалистического прошлого Астаны в рамках тура по местам советского наследия.
Вы посетите малоизвестные места, которые позволят вам заглянуть в прошлое Астаны, полюбуетесь мозаиками, фресками и скульптурами советских времен и, конечно, послушаете увлекательные истории о жизни в Советском Союзе.
Вы посетите малоизвестные места, которые позволят вам заглянуть в прошлое Астаны, полюбуетесь мозаиками, фресками и скульптурами советских времен и, конечно, послушаете увлекательные истории о жизни в Советском Союзе.
Описание экскурсииСовершите путешествие во времени и откройте для себя богатую советскую историю Астаны! Эта захватывающая экскурсия предлагает уникальное сочетание исторического исследования и художественного восприятия. Вы прогуляетесь по историческим районам, которые расскажут вам о трансформации города от советских корней к его современному облику, полюбуетесь мозаиками, фресками и скульптурами советской эпохи, повествующими о стойкости, идеологии и культуре. Услышите увлекательные истории о жизни в Советском Союзе, узнаете значение увиденных вами произведений искусства и архитектуры. Посетите малоизвестные места, которые позволят вам заглянуть в прошлое Астаны, вдали от типичных туристических маршрутов. Важная информация: Наденьте удобную обувь и одежду по погоде.
Ежедневно, выезд с 6:30 до 9:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Транспорт по маршруту (с Wi-Fi и кондиционером)
- Трансфер из отеля/обратно
- Прохладительные напитки
- Входные билеты в музеи и достопримечательности.
Что не входит в цену
- Обед.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Астане
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, выезд с 6:30 до 9:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Наденьте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Астаны
Индивидуальная
до 2 чел.
По Астане - на спорткаре
Прокатитесь по Астане на спорткаре, узнайте легенды и насладитесь видами города за 3 часа! Увидите знаковые места и получите ответы на вопросы
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Завтра в 00:00
27 ноя в 00:00
5499 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сокровища нации в Астане
Погрузитесь в мир казахских традиций, посетив уникальные места, которые не найдёте на карте. Исследуйте быт кочевников и насладитесь национальными сладостями
Начало: На улице Кордай
Завтра в 10:00
27 ноя в 10:00
8200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Антиэкскурсия: прогулка по нетуристической Астане
Исследуйте нетуристические уголки Астаны, где настоящая жизнь кипит в старых дворах и новых районах. Узнайте больше о городе и его жителях
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
8200 ₽ за всё до 3 чел.