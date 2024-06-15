Фотопрогулка по Астане

Пройдите по центру Астаны и получите незабываемые фотографии. Профессиональный фотограф запечатлит вас на фоне главных достопримечательностей города
Маршрут фотопрогулки проходит через центр Астаны, начиная от монумента Байтерек. В ходе прогулки можно сделать акцент на портретную съёмку или запечатлеть городскую архитектуру.

Прогулка не включает экскурсионное сопровождение, но фотограф с
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радостью ответит на все ваши вопросы.

Путь пролегает через высотки бульвара Нуржол и завершается у крупнейшего сферического здания мира в районе Экспо. На автомобиле Nissan Almera вы переедете между локациями. После фотосессии вы получите не менее 30 обработанных фотографий на почту или в мессенджеры.

Завершив прогулку, можно посетить музей энергий будущего "Нур Алем" или отправиться на шопинг в ТЦ "Мега"

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  1. 📸 Индивидуальная фотосессия
  2. 🏙️ Уникальные кадры на фоне городской архитектуры
  3. 🚗 Комфортный трансфер
  4. 📩 Получение обработанных фотографий
  5. 🗺️ Посещение ключевых достопримечательностей

Что можно увидеть

  • Монумент Байтерек
  • Бульвар Нуржол
  • Шатёр Хан Шатыр
  • Район Экспо
  • Сферическое здание Нур Алем
Фотопрогулка по Астане
Фотопрогулка по Астане
Фотопрогулка по Астане
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

  • Мы начнём путь у главной достопримечательности города — монумента Байтерек.
  • Пройдём среди высоток бульвара Нуржол до самого большого шатра в мире.
  • На автомобиле переедем в район Экспо, где завершим маршрут у крупнейшего сферического здания мира.
  • Часть кадров будет сделана в движении на прогулке по городу, в наиболее интересных местах я подскажу удачные ракурсы.
  • После фотосессии вы сможете посетить музей энергий будущего «Нур Алем» или отправиться на шопинг в ТЦ «Мега».

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены фотосессия и трансфер на автомобиле Nissan Almera.
  • После фотопрогулки вы получите на почту или в удобные вам мессенджеры не менее 30 обработанных фотографий.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе монумента Байтерек
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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