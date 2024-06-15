Маршрут фотопрогулки проходит через центр Астаны, начиная от монумента Байтерек. В ходе прогулки можно сделать акцент на портретную съёмку или запечатлеть городскую архитектуру.
Прогулка не включает экскурсионное сопровождение, но фотограф с
Прогулка не включает экскурсионное сопровождение, но фотограф с
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Индивидуальная фотосессия
- 🏙️ Уникальные кадры на фоне городской архитектуры
- 🚗 Комфортный трансфер
- 📩 Получение обработанных фотографий
- 🗺️ Посещение ключевых достопримечательностей
Что можно увидеть
- Монумент Байтерек
- Бульвар Нуржол
- Шатёр Хан Шатыр
- Район Экспо
- Сферическое здание Нур Алем
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
- Мы начнём путь у главной достопримечательности города — монумента Байтерек.
- Пройдём среди высоток бульвара Нуржол до самого большого шатра в мире.
- На автомобиле переедем в район Экспо, где завершим маршрут у крупнейшего сферического здания мира.
- Часть кадров будет сделана в движении на прогулке по городу, в наиболее интересных местах я подскажу удачные ракурсы.
- После фотосессии вы сможете посетить музей энергий будущего «Нур Алем» или отправиться на шопинг в ТЦ «Мега».
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены фотосессия и трансфер на автомобиле Nissan Almera.
- После фотопрогулки вы получите на почту или в удобные вам мессенджеры не менее 30 обработанных фотографий.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе монумента Байтерек
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Астане
Провёл экскурсии для 657 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Евгений, я живу в Астане относительно недавно, но уже успел в неё влюбиться и узнать лучше, чем родную Москву. Астана каждый день удивляет меня: она семимильными шагами идет в будущее. Я с радостью расскажу вам о плюсах жизни в столице Казахстана, её современной архитектуре, климате и многом другом. Обещаю, что вы останетесь довольны.Задать вопрос
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