Хотите за два часа погрузиться в мир казахских традиций и почувствовать тепло южного гостеприимства? Добро пожаловать в настоящую казахскую семью! Приглашаем вас на домашний ужин у семьи из Шымкента, которая уже пять лет живёт в Астане и с радостью откроет двери своего дома для гостей.
Описание экскурсии
Что вы увидите:
- традиционную сервировку дастархана, узнаете, где сидит самый уважаемый гость и почему место у стены — особое;
- казахские предметы быта: торсық, домбра, национальные узоры;
- национальные костюмы, которые можно примерить и сделать фото;
- процесс подачи бешбармака, где гость может поучаствовать лично.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Полностью накрытый дастархан с традиционными блюдами: бешбармак, казы, бауырсаки, курт, кымыз, жент и др.
- Домашние бауырсаки или сладкий жент на вынос.
Что не входит в цену
- Трансфер от отеля
Место начала и завершения?
Астана
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мохан
14 ноя 2025
Необычный формат, мне понравилось. И вам советую, у повара классно получается вкусно и точка, кониный мясо просто готовлен идеально, впервые пробовала и влюбилась.
Р
Регина
22 окт 2025
Во первых нам интересно было пробовать национальное блюдо. Оправдали ожидание, какое тесто и вкусный конина. Все вежливые, гид нас дальше отвез в фермерский рынок, купили сладкий творог😍 еще и дешево. Спасибо отлично
И
Игорь
12 окт 2025
Класс! Очень понравилось
М
Максим
1 окт 2025
Горячие бауырсаки со сметаной очень вкусно. Братишка гида спел нам казахские песни на гитаре. Нам было вкусно, комфортно, душевно.
А
Алсу
21 сен 2025
Всем привет однозначно советую, очень вкусно при этом неспеша чай попили со сладостями. Чувствовали себя как будьто гости целого ресторана, Айнура повар хорошо готовить, целый вечер добавили +1кг. Ой незаметили как вечер прошел. После обеда пошли мы на главный мечет, там тоже красиво.
Н
Наталья
11 сен 2025
Просто наелись однозначно, и еще собой положили. Очень гостеприимные!
Входит в следующие категории Астаны
Похожие экскурсии из Астаны
Индивидуальная
до 6 чел.
Астана - сердце Евразии
Погрузитесь в историю и современность Астаны, прогуливаясь по Старому и Новому городу. Откройте для себя уникальные здания и захватывающие виды
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
21 600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 18 чел.
Четырехчасовая обзорная экскурсия по Астане
Погрузитесь в атмосферу современной Астаны на обзорной экскурсии. Узнайте о её истории и культуре, наслаждаясь видами столицы Казахстана
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
69 600 ₸ за всё до 18 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Боровое за один день
Из Астаны - к живописным тропам и историческим тайнам
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
36 550 ₽
43 000 ₽ за всё до 7 чел.