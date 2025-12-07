Мои заказы

Боровое за один день

Из Астаны - к живописным тропам и историческим тайнам
Добро пожаловать в зелёное сердце Казахстана — Боровое, где вас ждут кристально чистые озёра, суровые скалы и вековые сосны.

Вы ощутите гармонию с природой, откроете легенды Абылай-хана и насладитесь живописными видами со скалы Окжетпёс. И ощутите всю магию этого уникального уголка всего за один насыщенный день.
Описание экскурсии

Выезд из Астаны в сторону Борового. Дорога — около 3 ч.

Поляна Абылай-хана (прогулка около 1 км) — историческая точка, где останавливался хан. Здесь вы прочувствуете атмосферу древних времён и узнаете легенды казахского народа.

Скала Окжетпес (прогулка 2-3 км, подъём к смотровой площадке). Одна из самых знаковых природных достопримечательностей, с которой связана красивая история.

Гора Болектау (около 1 км на подъём и спуск) — вас ждёт восхождение на обзорную площадку с панорамными видами на озеро Боровое и долину.

Роща танцующих берёз (прогулка 1–2 км) — вы увидите причудливо изгибающиеся берёзовые деревья, словно танцующие на ветру.

Обед (1 ч). Вы попробуете национальную казахскую кухню — плов, баурсаки, кумыс.

Прогулка вдоль озера Большое Чебачье (1,5–2 км), где можно отдохнуть у кристально чистой воды. И искупаться в хорошую погоду.

Обратный путь — около 3 часов.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на комфортабельном внедорожнике, въезд на территорию нацпарка и экосборы
  • Дополнительно оплачивается обед по меню
  • Остаток за экскурсию после бронирования на сайте оплачивается наличными в тенге или долларах по курсу в день участия в программе
  • По запросу необходимое количество мест можно увеличить, детали — в переписке
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Астане
Провели экскурсии для 24484 туристов
В нашей команде нет «просто гидов» — каждый из нас создаёт свой уникальный маршрут, исходя из интереса и профессиональной подготовки. Каждая наша экскурсия — это авторский подход, свой почерк, тема,
читать дальше

манера подачи. Мы любим сочетать темы и смотреть на место «в объёме»: чтобы была и визуальная красота, и исторический контекст, и человеческие истории. Мы работаем в разных направлениях: от классических обзорных экскурсий до глубоких авторских маршрутов. У нас есть специалисты по истории, искусству, архитектуре. Мы не просто рассказываем — мы продолжаем учиться, исследуем, читаем, общаемся с экспертами, находим редкие источники, архивные материалы, говорим с местными жителями. Мы уверены: только глубокая база позволяет рассказывать легко и интересно.

