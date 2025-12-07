Добро пожаловать в зелёное сердце Казахстана — Боровое, где вас ждут кристально чистые озёра, суровые скалы и вековые сосны. Вы ощутите гармонию с природой, откроете легенды Абылай-хана и насладитесь живописными видами со скалы Окжетпёс. И ощутите всю магию этого уникального уголка всего за один насыщенный день.

Описание экскурсии

Выезд из Астаны в сторону Борового. Дорога — около 3 ч.

Поляна Абылай-хана (прогулка около 1 км) — историческая точка, где останавливался хан. Здесь вы прочувствуете атмосферу древних времён и узнаете легенды казахского народа.

Скала Окжетпес (прогулка 2-3 км, подъём к смотровой площадке). Одна из самых знаковых природных достопримечательностей, с которой связана красивая история.

Гора Болектау (около 1 км на подъём и спуск) — вас ждёт восхождение на обзорную площадку с панорамными видами на озеро Боровое и долину.

Роща танцующих берёз (прогулка 1–2 км) — вы увидите причудливо изгибающиеся берёзовые деревья, словно танцующие на ветру.

Обед (1 ч). Вы попробуете национальную казахскую кухню — плов, баурсаки, кумыс.

Прогулка вдоль озера Большое Чебачье (1,5–2 км), где можно отдохнуть у кристально чистой воды. И искупаться в хорошую погоду.

Обратный путь — около 3 часов.

Организационные детали