Двухчасовая автобусная экскурсия ⛳ по Астане с посещением комплексов "Астана Байтерек" (по желанию можно заменить на др. объекты).

В ходе экскурсии 🧭 у вас будет возможность ознакомиться с новой столицей ⭐️ Казахстана – Астаной и насладиться видами современного города.

Вы увидите здание оперы Астаны и многочисленные фонтаны Круглой площади. Вы осмотрите небоскребы Астаны удивительных архитектурных форм. Посетите монументы «Астана-Байтерек», где насладитесь захватывающим панорамным видом города. В завершение экскурсии вы посетите Главную площадь, где сосредоточены все органы государственной власти.