Двухчасовая автобусная экскурсия ⛳ по Астане с посещением комплексов "Астана Байтерек" (по желанию можно заменить на др. объекты).
В ходе экскурсии 🧭 у вас будет возможность ознакомиться с новой столицей ⭐️ Казахстана – Астаной и насладиться видами современного города.
Вы увидите здание оперы Астаны и многочисленные фонтаны Круглой площади. Вы осмотрите небоскребы Астаны удивительных архитектурных форм. Посетите монументы «Астана-Байтерек», где насладитесь захватывающим панорамным видом города. В завершение экскурсии вы посетите Главную площадь, где сосредоточены все органы государственной власти.
Что входит
услуги гида
транспорт
Что не входит
входные билеты
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.