  1. Экскурсии

Двухчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп

Центр Б.
Центр Б. – Гид из Нур-Султана
На обзорной экскурсии 🧭 вы увидите самые главные достопримечательности 🏛️ столицы ⭐️ Казахстана.

Мы проедем мимо знаменитых небоскребов Астаны, заедем на Круглую площадь и Главную площадь.

Вы сможете сделать фотографии 📸 на фоне монумента Астана Байтерек.

Вы насладитесь панорамами города с высоты.

Узнаете о казахских традициях и истории 📖 города.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-18 человек

  • $82 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Двухчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп
Двухчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп

Что вы увидите

  • здание оперы
  • Астана Байтерек
  • небоскребы Астаны
Двухчасовая автобусная экскурсия ⛳ по Астане с посещением комплексов "Астана Байтерек" (по желанию можно заменить на др. объекты).
В ходе экскурсии 🧭 у вас будет возможность ознакомиться с новой столицей ⭐️ Казахстана – Астаной и насладиться видами современного города.
Вы увидите здание оперы Астаны и многочисленные фонтаны Круглой площади. Вы осмотрите небоскребы Астаны удивительных архитектурных форм. Посетите монументы «Астана-Байтерек», где насладитесь захватывающим панорамным видом города. В завершение экскурсии вы посетите Главную площадь, где сосредоточены все органы государственной власти.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • входные билеты
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Двухчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп
Двухчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп
Двухчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп
Двухчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Центр Б.
Центр Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Центр Б. проводит ещё 1 экскурсию

Астана - столица Республики Казахстан
$99
3 часа
Астана - столица Республики Казахстан
7 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Нур-Султане

Рождение города будущего
5 900
4 часа
Рождение города будущего
23 отзыва
Проследить историю развития Астаны и увидеть её визитные карточки
Знакомьтесь, Нур-Султан!
3 200
3 часа
Знакомьтесь, Нур-Султан!
15 отзывов
Погулять по знаковым местам города и узнать его богатую историю на дружеской экскурсии
Здравствуй, Нур-Султан!
7 382
4 часа
Здравствуй, Нур-Султан!
14 отзывов
Увидеть все достопримечательности города и узнать его историю на обзорной автомобильной экскурсии
Нур-Султан — первая встреча
3 999
3.5 часа
Нур-Султан — первая встреча
13 отзывов
Увидеть главные и тайные места города на насыщенной автомобильной экскурсии
Hop-on/Hop-off по центру Астаны
$10
1.5 часа
Hop-on/Hop-off по центру Астаны
11 отзывов
Познакомиться с Нур-Султаном за 2 часа
1 999
2 часа
Познакомиться с Нур-Султаном за 2 часа
1 отзыв
Яркое и веселое погружение в историю и современную жизнь города на обзорной экскурсии