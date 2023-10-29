Авторские туры в Астане

Туры по городам Казахстану
Современный и нерукотворный Казахстан: Астана, Алматы и Чарынский каньон
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Современный и нерукотворный Казахстан: Астана, Алматы и Чарынский каньон
Увидеть 2 столицы, рассмотреть красно-оранжевые «замки» и полюбоваться городом с горы Кок-Тобе
Астана, аэропорт (точное место и время организатор...
17 авг
15 сен
16 сен
13 окт
$1 105 за человека
Край легенд Бурабай и красавица Астана
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Край легенд Бурабай и красавица Астана
Погрузитесь в мир казахских легенд и архитектурных шедевров в туре, сочетающем историю и природу Астаны и Бурабая
Астана, первая половина дня
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
10 572 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Тая
    29 октября 2023
    Край легенд Бурабай и красавица Астана
    Экскурсия была фантастическая! И очень персонализированная, это тоже важно. Я узнала об Астане и Казахстане так, чтоб хотеть вернуться! Спасибо гидам - Жанар и Ардак, и водителю, который мужественно вёз нас по темени в Астану
  • И
    Ирина
    2 октября 2023
    Край легенд Бурабай и красавица Астана
    Очень теплые впечатления об экскурсионном обслуживание Жанар. Два дня длилось наше путешествие, у нас с сыном совершенно разные поколения, нам обоим очень понравилось. Мне как человеку, который любит поездке не просто для того, что бы что-то посмотреть, а обязательно познакомиться с культурой народа, Жанар позволила получить мне представления о культуре Казахского народа, об его истории. У неё очень глубокие исторические знания, они совсем не бытового характера, это было как раз то, что мне было интересно. На все вопросы отвечала очень интересно и подробно. Высоко профессиональный организатор, замечательный человек,очень интересный собеседник. Для нас самое главное экскурсионное обслуживание, всё было просто замечательно. Жанар профессионал своего дела!

Ответы на вопросы от путешественников по Астане

Самые популярные туры в Астане
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
  1. Современный и нерукотворный Казахстан: Астана, Алматы и Чарынский каньон
  2. Край легенд Бурабай и красавица Астана
Сколько стоит тур в Астане в апреле 2024
Сейчас в Астане можно забронировать 2 тура от $1 105 до $10 572. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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