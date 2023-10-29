Авторский тур
6 дней
Современный и нерукотворный Казахстан: Астана, Алматы и Чарынский каньон
Увидеть 2 столицы, рассмотреть красно-оранжевые «замки» и полюбоваться городом с горы Кок-Тобе
Астана, аэропорт (точное место и время организатор...
17 авг
15 сен
16 сен
13 окт
$1 105 за человека
Авторский тур
2 дня
Край легенд Бурабай и красавица Астана
Погрузитесь в мир казахских легенд и архитектурных шедевров в туре, сочетающем историю и природу Астаны и Бурабая
Астана, первая половина дня
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
10 572₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТая29 октября 2023Экскурсия была фантастическая! И очень персонализированная, это тоже важно. Я узнала об Астане и Казахстане так, чтоб хотеть вернуться! Спасибо гидам - Жанар и Ардак, и водителю, который мужественно вёз нас по темени в Астану
- ИИрина2 октября 2023Очень теплые впечатления об экскурсионном обслуживание Жанар. Два дня длилось наше путешествие, у нас с сыном совершенно разные поколения, нам обоим очень понравилось. Мне как человеку, который любит поездке не просто для того, что бы что-то посмотреть, а обязательно познакомиться с культурой народа, Жанар позволила получить мне представления о культуре Казахского народа, об его истории. У неё очень глубокие исторические знания, они совсем не бытового характера, это было как раз то, что мне было интересно. На все вопросы отвечала очень интересно и подробно. Высоко профессиональный организатор, замечательный человек,очень интересный собеседник. Для нас самое главное экскурсионное обслуживание, всё было просто замечательно. Жанар профессионал своего дела!
Ответы на вопросы от путешественников по Астане
Самые популярные туры в Астане
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
Сколько стоит тур в Астане в апреле 2024
Сейчас в Астане можно забронировать 2 тура от $1 105 до $10 572. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Приглашаем вас открыть Астану через наши туры. Исследуйте столицу Казахстана с комфортом, выбрав туры в Астане на русском языке. Узнайте стоимость и варианты туров, чтобы ваше путешествие стало незабываемым