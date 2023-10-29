Экскурсия была фантастическая! И очень персонализированная, это тоже важно. Я узнала об Астане и Казахстане так, чтоб хотеть вернуться! Спасибо гидам - Жанар и Ардак, и водителю, который мужественно вёз нас по темени в Астану

И Ирина

Очень теплые впечатления об экскурсионном обслуживание Жанар. Два дня длилось наше путешествие, у нас с сыном совершенно разные поколения, нам обоим очень понравилось. Мне как человеку, который любит поездке не просто для того, что бы что-то посмотреть, а обязательно познакомиться с культурой народа, Жанар позволила получить мне представления о культуре Казахского народа, об его истории. У неё очень глубокие исторические знания, они совсем не бытового характера, это было как раз то, что мне было интересно. На все вопросы отвечала очень интересно и подробно. Высоко профессиональный организатор, замечательный человек,очень интересный собеседник. Для нас самое главное экскурсионное обслуживание, всё было просто замечательно. Жанар профессионал своего дела!