Начнем знакомство с Астаны. Вас ждёт обзорная экскурсия по столице, выросшей за 24 года из маленького провинциального городка с населением в двести тысяч человек до ультрасовременного мегаполиса, в котором проходят съезды лидеров мировых религий, ОБСЕ, СВМДА, Ironman и другие мероприятия мирового уровня.

Во время экскурсии прогуляемся по исторической части города, насладимся красотой купеческого Акмолинска, пройдемся по набережной — любимому месту горожан. Затем отправимся на площадь Казак Ели с самым большим количеством уникальных сооружений: монумент Независимости, Стена мира, Университет искусств, Казахский драматический театр, Дворец независимости, Дворец мира и согласия, мечеть Хазрет Султан и, конечно же, Национальный музей, который обязательно посетим.

Затем отправимся на левобережье столицы — ту часть города, которая просто не существовала до переноса столицы из Алматы. Поднимемся на башню Байтерек — главный символ нового Казахстана. Оттуда нам откроется завораживающий вид на резиденцию президента, дом министерств, аллею самых высоких и уникальных зданий в стране. Пообедав в аутентичном ресторане национальной кухни, отправимся в главную мечеть Казахстана. Она поразит вас своим великолепием и масштабами. Построенная за три года на пожертвования, мечеть вошла в десятку самых больших в мире.

А еще насладимся видом театров «Астана Опера» и «Астана Балет», посетим уникальное сооружение Хан Шатыр, вошедшее в Книгу рекордов Гиннеса, увидим, как развевается самый большой флаг в Казахстане и еще много-много интересного.