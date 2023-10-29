Край легенд Бурабай и красавица Астана
Авторский тур в Астане

Погрузитесь в мир казахских легенд и архитектурных шедевров в туре, сочетающем историю и природу Астаны и Бурабая

5
2 отзыва
Представляем вашему вниманию уникальное путешествие по двум жемчужинам Казахстана - столице Астане и живописному Бурабаю. Этот двухдневный тур обещает стать одним из самых ярких и насыщенных приключений.

Первый день посвящен Астане, где вы прогуляетесь по историческому центру, узнаете о новых архитектурных шедеврах и подниметесь на знаменитую башню Байтерек, символизирующую возрождение и рост нового Казахстана. Второй день тур приведет вас в Бурабай - место, окутанное легендами и красотой природы.

Здесь вы посетите каменный трон Абылай-хана, взойдете на гору Болектау, откуда открывается великолепный вид на озеро и каменный остров Жумбактас.

Это путешествие не только позволит вам насладиться красотами Казахстана, но и узнать множество интересных фактов и легенд, делая ваше приключение поистине незабываемым
Край легенд Бурабай и красавица Астана
Край легенд Бурабай и красавица Астана
Край легенд Бурабай и красавица Астана
Ближайшие даты:
1
мая
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мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет10 572 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В холодное время года одевайтесь тепло и удобно.
Обязательна удобная обувь для подъема в гору.

Проживание. В отеле 3* в двухместном номере.

Питание. В стоимость включен завтрак. Обеды и ужины — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Астана

Начнем знакомство с Астаны. Вас ждёт обзорная экскурсия по столице, выросшей за 24 года из маленького провинциального городка с населением в двести тысяч человек до ультрасовременного мегаполиса, в котором проходят съезды лидеров мировых религий, ОБСЕ, СВМДА, Ironman и другие мероприятия мирового уровня.

Во время экскурсии прогуляемся по исторической части города, насладимся красотой купеческого Акмолинска, пройдемся по набережной — любимому месту горожан. Затем отправимся на площадь Казак Ели с самым большим количеством уникальных сооружений: монумент Независимости, Стена мира, Университет искусств, Казахский драматический театр, Дворец независимости, Дворец мира и согласия, мечеть Хазрет Султан и, конечно же, Национальный музей, который обязательно посетим.

Затем отправимся на левобережье столицы — ту часть города, которая просто не существовала до переноса столицы из Алматы. Поднимемся на башню Байтерек — главный символ нового Казахстана. Оттуда нам откроется завораживающий вид на резиденцию президента, дом министерств, аллею самых высоких и уникальных зданий в стране. Пообедав в аутентичном ресторане национальной кухни, отправимся в главную мечеть Казахстана. Она поразит вас своим великолепием и масштабами. Построенная за три года на пожертвования, мечеть вошла в десятку самых больших в мире.

А еще насладимся видом театров «Астана Опера» и «Астана Балет», посетим уникальное сооружение Хан Шатыр, вошедшее в Книгу рекордов Гиннеса, увидим, как развевается самый большой флаг в Казахстане и еще много-много интересного.

АстанаАстанаАстанаАстана
2 день

Бурабай

Утром второго дня мы отправимся в волшебный мир Бурабай, или Боровое, как его раньше называли. Оазис посреди степей — густой сосновый бор, горы и 14 чистейших озер вдруг вырастают из ниоткуда. С этой местностью связано много легенд и сказаний, а сколько загадок таит в себе Бурабай! Знакомство начнем с покорения горы Болектау, невысокой и доступной, но при этом с ее вершины открывается чарующий вид на Бурабай. Этот вид останется в вашей памяти навсегда!

Вдоволь насладившись им, отправимся в исторически значимое место курортной зоны — поляну Абылай-хана, на которой установлен природный каменный трон первого избранного хана всего казахского народа. Говорят, если загадать желание и обойти трон вокруг три раза, желание непременно сбудется. Давайте проверим! Пообедав в местном кафе вкуснейшим пловом, мантами или бешбармаком, при желании можно посетить мультимедийный комплекс и вслед за птицей Самрук совершить виртуальный полет над просторами Казахстана, узнать о казахском народе и истории его формирования и развития.

Ну и конечно, мы увидим главный символ Бурабая — каменный остров-загадку Жумбактас. Я поведаю вам легенду о его происхождении и ещё много других легенд и сказаний. В завершении посетим музей под открытым небом и узнаем, как жили люди, приручившие лошадей. Это воссозданное удивительное поселение пятитысячелетней Ботайской культуры. После этого мы отвезём вас обратно в Астану.

БурабайБурабайБурабайБурабай

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак и вода
  • Трансферы по программе
  • Все входные билеты
  • Рекомендации и поддержка гида на всё время пребывания в Астане
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины - 600-1000 рублей за 1 приём
  • Стоимость тура указана при группе из 5 участников
  • При группе из 4 участников стоимость тура составит 12 320 руб. с человека, при 3 участниках - 15 234 руб. с человека, при 2 участниках - 21 063 руб. с человека
  • При проведении тура для 1 человека его стоимость составит 40 298 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Астана, первая половина дня
Завершение: Астана, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
29 окт 2023
Экскурсия была фантастическая!
И очень персонализированная, это тоже важно.
Я узнала об Астане и Казахстане так, чтоб хотеть вернуться! Спасибо гидам - Жанар и Ардак, и водителю, который мужественно вёз нас по темени в Астану
И
2 окт 2023
Очень теплые впечатления об экскурсионном обслуживание Жанар. Два дня длилось наше путешествие, у нас с сыном совершенно разные поколения, нам обоим очень понравилось. Мне как человеку, который любит поездке не просто для того, что бы что-то посмотреть, а обязательно познакомиться с культурой народа, Жанар позволила получить мне представления о культуре Казахского народа, об его истории. У неё очень глубокие исторические знания, они совсем не бытового характера, это было как раз то, что мне было интересно. На все вопросы отвечала очень интересно и подробно. Высоко профессиональный организатор, замечательный человек,очень интересный собеседник.
Для нас самое главное экскурсионное обслуживание, всё было просто замечательно. Жанар профессионал своего дела!

Тур входит в следующие категории Астаны

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