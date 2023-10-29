Погрузитесь в мир казахских легенд и архитектурных шедевров в туре, сочетающем историю и природу Астаны и Бурабая
Первый день посвящен Астане, где вы прогуляетесь по историческому центру, узнаете о новых архитектурных шедеврах и подниметесь на знаменитую башню Байтерек, символизирующую возрождение и рост нового Казахстана. Второй день тур приведет вас в Бурабай - место, окутанное легендами и красотой природы.
Здесь вы посетите каменный трон Абылай-хана, взойдете на гору Болектау, откуда открывается великолепный вид на озеро и каменный остров Жумбактас.
Это путешествие не только позволит вам насладиться красотами Казахстана, но и узнать множество интересных фактов и легенд, делая ваше приключение поистине незабываемым
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|10 572 ₽
Описание
Организационные детали
В холодное время года одевайтесь тепло и удобно.
Обязательна удобная обувь для подъема в гору.
Проживание. В отеле 3* в двухместном номере.
Питание. В стоимость включен завтрак. Обеды и ужины — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.
Программа тура по дням
Астана
Начнем знакомство с Астаны. Вас ждёт обзорная экскурсия по столице, выросшей за 24 года из маленького провинциального городка с населением в двести тысяч человек до ультрасовременного мегаполиса, в котором проходят съезды лидеров мировых религий, ОБСЕ, СВМДА, Ironman и другие мероприятия мирового уровня.
Во время экскурсии прогуляемся по исторической части города, насладимся красотой купеческого Акмолинска, пройдемся по набережной — любимому месту горожан. Затем отправимся на площадь Казак Ели с самым большим количеством уникальных сооружений: монумент Независимости, Стена мира, Университет искусств, Казахский драматический театр, Дворец независимости, Дворец мира и согласия, мечеть Хазрет Султан и, конечно же, Национальный музей, который обязательно посетим.
Затем отправимся на левобережье столицы — ту часть города, которая просто не существовала до переноса столицы из Алматы. Поднимемся на башню Байтерек — главный символ нового Казахстана. Оттуда нам откроется завораживающий вид на резиденцию президента, дом министерств, аллею самых высоких и уникальных зданий в стране. Пообедав в аутентичном ресторане национальной кухни, отправимся в главную мечеть Казахстана. Она поразит вас своим великолепием и масштабами. Построенная за три года на пожертвования, мечеть вошла в десятку самых больших в мире.
А еще насладимся видом театров «Астана Опера» и «Астана Балет», посетим уникальное сооружение Хан Шатыр, вошедшее в Книгу рекордов Гиннеса, увидим, как развевается самый большой флаг в Казахстане и еще много-много интересного.
Бурабай
Утром второго дня мы отправимся в волшебный мир Бурабай, или Боровое, как его раньше называли. Оазис посреди степей — густой сосновый бор, горы и 14 чистейших озер вдруг вырастают из ниоткуда. С этой местностью связано много легенд и сказаний, а сколько загадок таит в себе Бурабай! Знакомство начнем с покорения горы Болектау, невысокой и доступной, но при этом с ее вершины открывается чарующий вид на Бурабай. Этот вид останется в вашей памяти навсегда!
Вдоволь насладившись им, отправимся в исторически значимое место курортной зоны — поляну Абылай-хана, на которой установлен природный каменный трон первого избранного хана всего казахского народа. Говорят, если загадать желание и обойти трон вокруг три раза, желание непременно сбудется. Давайте проверим! Пообедав в местном кафе вкуснейшим пловом, мантами или бешбармаком, при желании можно посетить мультимедийный комплекс и вслед за птицей Самрук совершить виртуальный полет над просторами Казахстана, узнать о казахском народе и истории его формирования и развития.
Ну и конечно, мы увидим главный символ Бурабая — каменный остров-загадку Жумбактас. Я поведаю вам легенду о его происхождении и ещё много других легенд и сказаний. В завершении посетим музей под открытым небом и узнаем, как жили люди, приручившие лошадей. Это воссозданное удивительное поселение пятитысячелетней Ботайской культуры. После этого мы отвезём вас обратно в Астану.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак и вода
- Трансферы по программе
- Все входные билеты
- Рекомендации и поддержка гида на всё время пребывания в Астане
Что не входит в цену
- Обеды и ужины - 600-1000 рублей за 1 приём
- Стоимость тура указана при группе из 5 участников
- При группе из 4 участников стоимость тура составит 12 320 руб. с человека, при 3 участниках - 15 234 руб. с человека, при 2 участниках - 21 063 руб. с человека
- При проведении тура для 1 человека его стоимость составит 40 298 руб
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
И очень персонализированная, это тоже важно.
Я узнала об Астане и Казахстане так, чтоб хотеть вернуться! Спасибо гидам - Жанар и Ардак, и водителю, который мужественно вёз нас по темени в Астану
Для нас самое главное экскурсионное обслуживание, всё было просто замечательно. Жанар профессионал своего дела!