Полезная информация о Балхаше

Что нужно знать о Балхаше: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Балхаш, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Балхаше
00:0540
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇿 Казахстан
Название городаБалхаш
По-английскиBalqash
Население города81 364 чел.
АэропортБалхаш BXH
Часовой поясAsia/Almaty
Средняя высота372 м. от уровня моря

Где находится Балхаш на карте

Балхаш фото города
Балхаш

Когда лучше лететь в Балхаш

Расписание авиа-рейсов