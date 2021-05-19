Полезная информация о Балхаше
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Местное время в Балхаше
00:0540
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇿 Казахстан
|Название города
|Балхаш
|По-английски
|Balqash
|Население города
|81 364 чел.
|Аэропорт
|Балхаш BXH
|Часовой пояс
|Asia/Almaty
|Средняя высота
|372 м. от уровня моря
Где находится Балхаш на карте
Балхаш