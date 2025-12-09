-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Бурабай - жемчужина Казахстана за 2 часа
Вдохнуть горный воздух, полюбоваться скалами и услышать древние легенды
Начало: В Боровом
«В стоимость включено: трансфер от места сбора в Боровом и обратно, услуги гида, экосборы в Национальном парке»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
11 700 ₽
13 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Удивительный мир Бурабая
Главные символы курорта + треккинг на гору Болектау со стартом из посёлка Боровое
Начало: В посёлке Боровое
«Восхождение на гору Болектау, с вершины которой открывается завораживающий вид на Бурабайский национальный парк»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
14 400 ₽
16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Волшебный мир Бурабая. Индивидуальная экскурсия
Позволить одному из самых живописных уголков Казахстана очаровать себя
Начало: В Бурабае
«Национальный парк Бурабай — заповедное место, где ожившие мифы, причудливые каменные фигуры, озёра и горы позволяют в полной мере ощутить силу и дух этих земель»
11 дек в 11:00
12 дек в 10:00
4600 ₽ за всё до 3 чел.
