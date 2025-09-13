-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Восхождение на Болектау и экопрогулка в Боровом
Побродить по заповедным тропам, подняться на смотровую и отдохнуть у родника
«Воздух здесь наполнен целебным ароматом хвои, а каждый шаг по мягкому лесному покрову дарит ощущение гармонии с природой»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 400 ₽
13 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Бурабай - жемчужина Казахстана за 2 часа
Вдохнуть горный воздух, полюбоваться скалами и услышать древние легенды
«Вы откроете для себя самые яркие природные и исторические сокровища Борового»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 400 ₽
13 000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
Волшебный мир Бурабая
Позволить одному из самых живописных уголков Казахстана очаровать себя
Начало: В Бурабае
«Какие известные деятели вдохновлялись местной природой»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
15 сен в 11:00
1000 ₽ за человека
