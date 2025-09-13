-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Восхождение на Болектау и экопрогулка в Боровом
Побродить по заповедным тропам, подняться на смотровую и отдохнуть у родника
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 400 ₽
13 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Бурабай - жемчужина Казахстана за 2 часа
Вдохнуть горный воздух, полюбоваться скалами и услышать древние легенды
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 400 ₽
13 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Удивительный мир Бурабая
Увидеть главные символы курорта со стартом из посёлка Боровое
Начало: В посёлке Боровое
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
13 600 ₽
16 000 ₽ за всё до 7 чел.
