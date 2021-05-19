Полезная информация о Караганде
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Местное время в Караганде
00:0552
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇿 Казахстан
|Название города
|Караганда
|По-английски
|Karagandy
|Столица региона
|Караганда является столицей региона
|Население города
|451 800 чел.
|Аэропорт
|Сары-Арка KGF
|Часовой пояс
|Asia/Almaty
|Средняя высота
|537 м. от уровня моря
Где находится Караганда на карте
Караганда