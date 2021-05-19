Всё о Караганде

Полезная информация о Караганде

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Местное время в Караганде
00:0552
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇿 Казахстан
Название городаКараганда
По-английскиKaragandy
Столица регионаКараганда является столицей региона
Население города451 800 чел.
АэропортСары-Арка KGF
Часовой поясAsia/Almaty
Средняя высота537 м. от уровня моря

Где находится Караганда на карте

Караганда фото города
Караганда

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